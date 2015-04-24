Mac uyumlu By Writer uygulaması ücretsiz yapıldı

Longquan Zhu adlı geliştirici tarafından hazırlanan OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemlerle uyumlu uygulamalardan By Writer, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Oldukça basit bir arayüzle gelen By Writer, temel olarak etkili bir metin editörü olarak görev yapıyor. Yazı yazma süreci daha verimli ve konforlu hale getirmek için hazırlanan uygulama, hazırlanan içerikleri .pdf, .rtf, .doc ile .tx gibi popüler formatlarda dışa aktarabiliyor ya da HTML olarak hazırlayabiliyor. Metinlere .jpg, .jpeg, .gif, .png gibi formatlarda görseller de ekleyebilen By Writer, tam ekran moduyla da daha iyi odaklanma sunuyor.

Daha önce 7$'a satılan By Writer uygulamasına buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id982088976?mt=12