Mac uyumlu Duplicate Finder artık ücretsiz

Rocky Sand Studio tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemleri çin hazırlanan uygulamalardan Duplicate Finder, çok kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzü bulunan Duplicate Finder, temel olarak içerisine atılan dosyaların sistem içerisindeki birebir benzerlerini bulma noktasında görev yapıyor. Birden fazla kopyalanan ve bu nedenle büyük yer kaplayan dosyalar için güzel bir seçenek oluşturan uygulama, bulunan dosyaları direkt olarak kendi içerisinde ön izleyebiliyor ve gerçek zamanlı sonuçlar sunuyor.

Daha önce 10$'a satılan Duplicate Finder uygulamasını an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/the-duplicate-finder/id654667344?mt=12&app=itunes&ign-mpt=uo%3D4