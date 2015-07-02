Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu Duplicate Finder artık ücretsiz

3 yıl
726
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu Duplicate Finder artık ücretsiz
 
Rocky Sand Studio tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemleri çin hazırlanan uygulamalardan Duplicate Finder, çok kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüzü bulunan Duplicate Finder, temel olarak içerisine atılan dosyaların sistem içerisindeki birebir benzerlerini bulma noktasında görev yapıyor. Birden fazla kopyalanan ve bu nedenle büyük yer kaplayan dosyalar için güzel bir seçenek oluşturan uygulama, bulunan dosyaları direkt olarak kendi içerisinde ön izleyebiliyor ve gerçek zamanlı sonuçlar sunuyor.
Daha önce 10$'a satılan Duplicate Finder uygulamasını an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/the-duplicate-finder/id654667344?mt=12&app=itunes&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 11 Cydia Tweak İncelemesİ 3 yıl Vodafone Smart 6'yla tanışma zamanı! 3 yıl Tamer Özmen ile Microsoft ve GoDaddy iş ortaklığını konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim