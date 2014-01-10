Mac uyumlu batarya uygulaması Battery Hero artık ücretsiz

OS X 10.8 ve sonrası 64-bit işlemcili dizüstü Mac'ler için Michael Rapadas tarafından hazırlanan Battery Hero, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Yapılan son araştırmalar sonucunda bataryaların %40 ile %80 arası şarj düzeyinde kalmasının, genel olarak batarya ömrünü arttırdığını belirten geliştirici, bu konu için hazırladığı Battery Hero ile kişilere 40/80 kuralına göre şarj bildirimleri yapıyor ve Mac bilgisayarların üst menü barına yerleşiyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Battery Hero uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id782015477?mt=12