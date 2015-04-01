Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu gelişmiş tasarım / fotoğraf düzenleme uygulaması Pixelmator indirimde

4 yıl
1,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu gelişmiş tasarım / fotoğraf düzenleme uygulaması Pixelmator indirimde
 
Apple'ın Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayarları için hazırlanan en iyi tasarım / fotoğraf düzenleme uygulamalarından Pixelmator, uzun bir aradan sonra yeniden indirime girdi.
Photoshop benzeri ara yüzü ve araçlarıyla Mac kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan Pixelmator, katman tabanlı çalışma yapabiliyor ve PSD, TIFF, JPEG, PNG, PDF gibi birçok popüler formata destek veriyor. iCloud temelinde hazırlanan içerikleri senkronize edebilen uygulama, 160'dan fazla hazır efektiyle de ilginç sonuçların önünü açıyor. 64-bit desteğiyle yüksek performans vaat eden Pixelmator, Flickr, Twitter ve Facebook tabanlı paylaşma desteğini de aktif olarak veriyor.
OSX 10.9.1 üzeri 64-bit sistemlerde çalışabilen ve daha önce 30$ fiyat etiketiyle satılan Pixelmator, an itibariyle buradan 15$'a elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id407963104?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl TP-LINK TD-W9980 İnceleme 4 yıl Türkiye neden karanlıkta kaldı? 31 Mart 2015 elektrik kesintisini değerlendirdik 4 yıl Periscope Canlı Yayın Uygulaması video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim