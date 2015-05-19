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Mac uyumlu iDownloader kısa bir süre için ücretsiz

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu iDownloader kısa bir süre için ücretsiz
 
Zhou Wen adlı geliştirici tarafından OSX 10.6.6 ve üzeri Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan iDownloader, 20 Mayıs tarihine kadar ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüzle karşımıza çıkan iDownloader, temel olarak belirlenen videoların internet tarayıcıları üzerinden çevrimdışı izlemek adına sistemlere kayıt edilmesine imkan tanıyor. Bu noktada birçok internet sitesine destek veren ve FLV, MP4, WebM gibi video formatlarını aktif olarak kullanabilen uygulama, önemli bir özellik olarak indirilen videoları iPad, iPhone, Kindle Fire ve Samsung Galaxy Note gibi cihazlar için uygun hale de çevirebiliyor.
Daha önce 20$'a satılan iDownloader uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilisiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id626638054?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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ugur@ 4 yıl
Ihtiyacim olan birseydi AMA kacirdim ((( Tesekkurler yine de
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