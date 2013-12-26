Mac uyumlu sanal lens simülatörü Lens Lab, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor

Jeff Menter tarafından OSX 10.6 ve üzeri sistemler için iOS sonrası Mac bilgisayarlara da getirilen sanal lens simülatörü Lens Lab, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Fotoğraf tutkunları için özel olarak geliştirilen ve odak uzaklığı, diyafram ve odak mesafesi ayarlamalarına göre dikey görüş açısı, bulanıklık miktarı, uzaklık ölçeği, hiperfokal mesafe ve uzak / yakın / toplam alan derinliği gibi bilgileri gösterebilen Lens Lab, FF (Tam Kare / 35mm), APS-C ve Four Thirds sensör yapıları için özel ayarlamalara da izin veriyor ve kullanımı kolay bir arayüz ile geliyor. Seçilen yapılandırmaya göre simüle edilen görseli TIFF formatında kayıt altına alan uygulama, farklı lensler ile alınacak farklı sonuçların gözler önüne serilmesine yardımcı olabiliyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Lens Lab uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id452548360?mt=12