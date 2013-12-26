Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu sanal lens simülatörü Lens Lab, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor

5 yıl
359
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu sanal lens simülatörü Lens Lab, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor
Jeff Menter tarafından OSX 10.6 ve üzeri sistemler için iOS sonrası Mac bilgisayarlara da getirilen sanal lens simülatörü Lens Lab, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Fotoğraf tutkunları için özel olarak geliştirilen ve odak uzaklığı, diyafram ve odak mesafesi ayarlamalarına göre dikey görüş açısı, bulanıklık miktarı, uzaklık ölçeği, hiperfokal mesafe ve uzak / yakın / toplam alan derinliği gibi bilgileri gösterebilen Lens Lab, FF (Tam Kare / 35mm), APS-C ve Four Thirds sensör yapıları için özel ayarlamalara da izin veriyor ve kullanımı kolay bir arayüz ile geliyor. Seçilen yapılandırmaya göre simüle edilen görseli TIFF formatında kayıt altına alan uygulama, farklı lensler ile alınacak farklı sonuçların gözler önüne serilmesine yardımcı olabiliyor.
Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Lens Lab uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id452548360?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Windows Phone 8 için uygulama rehberi 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "2013'ün En'leri" bu akşam saat 21:00'da sizlerle 5 yıl Brother'dan yeni nesil doküman tarayıcı "ADS-2600W" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim