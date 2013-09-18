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Mac uyumlu yeni hava durumu uygulaması: ClassicWeather

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu yeni hava durumu uygulaması: ClassicWeather
Çoğu zaman doğru sonuçlar ortaya koymasalar da farklı planlamalar için devamlı olarak yararlandığımız hava durumu uygulamalarının yenisi ClassicWeather, Mac OSX 10.7 ve üzeri sistemler ile uyumlu olarak çalışabiliyor.
Demodit adlı geliştirici tarafından hazırlanan ve içerisinde Türkçe dil desteği bulunan hava durumu uygulaması ClassicWeather, saatlik, altı günlük ve önümüzdeki 12 saat için hava durumu hakkında bilgi verebiliyor. Sıcaklıkları Fahrenhit ve Celsius birimleri ile gösterebilen, Retina ekranlara uyumlu olarak geliştirilen, yerel zaman ve birden fazla şehir hakkında bilgi sağlayabilen uygulama, ayrıca yağış olasılığı hakkında da veriler sunabiliyor. 
Ücretsiz olarak elde edilebilen ClassicWeather hava durumu uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id694028445?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AhmetSelçuk 6 yıl
İndirdim, çok ta hoşuma gitmedi.
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