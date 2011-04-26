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MacBook Air güncelleniyor; Sandy Bridge platformu ve Thunderbolt teknolojisi geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,2b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yapılan bazı pazar araştırmalarına göre bu yıl Apple'a 2 milyar doların üzerinde gelir getireceği tahmin edilen MacBook Air ailesi bir kez daha güncelleniyor. Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde 13.3-inç büyüklüğündeki mevcut modelini güncellenmiş ayrıca 11.6-inç büyüklüğündeki yeni modelini de pazara sunmuştu. Depolama sürücüsü olarak SSD'ye geçilmesi ve yeni Nvidia ekran kartı ile dikkat çeken sistemler, Intel'in eski nesil Core 2 işlemiclerini kullandıkları içinse eleştri almışlardı.

Apple'ın 11.6-inç MacBook Air üretimine başladığını, ürün lanse edilmeden aylar önce açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Concord Securities analisti Ming-Chi Kuo, yine dikkat çekici bir iddiaya imza attı. Kuo'ya göre Apple, yeni nesil MacBook Air'ların üretimin bu hafta içerisinde başlıyor. Açıkçası bu iddia oldukça gerçekçi olarak nitelendiriliyor zira MacBook Air ile aynı segmentte yer alan Samsung 9 serisi, Lenovo ThinkPad X1 ve diğer modeller, benzer taşınabilirlik özelliklerinde daha yüksek performans vaad ediyorlar.

Yeni nesil MacBook Air'larla ilgili olarak iki temel güncelleme üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge platformuna geçiş. Bu güncelleme sayesinde MacBook Air'ın hem genel işlem performansı ciddi oranda artacak hem de daha gelişmiş entegre grafik birimine sahip olacak. İşte tam bu noktada Apple'ın Nvidia Optimus teknolojisine adapte olabileceği ihtimali de akıllara geliyor. MacBook Air için altı çizilen ikinci önemli güncelleme ise Thunderbolt teknolojisine adaptasyon.

Intel öncülüğünde Apple'ın katkılarıyla geliştirilen ve USB 3.0'a göre çok daha yüksek veri transfer hızı vaad eden ve aynı anda görüntüyü de aktarabilen Thunderbolt teknolojisi ilk defa yeni MacBook Pro'larda kullanılmıştı. Bir süredir yeni iMac'lerde de olacağı belirtilen bu teknoloji için Apple'ın tüm ürün gamına yaygınlaştırmayı hedeflediği dolayısıyla MacBook Air'ların da buna dahil edileceği belirtilirken, tüm bu güncellemeler kapsamında yeni MacBook Air'ların Mayıs sonuna doğru lanse edilmesi bekleniyor.


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orkunsema 8 yıl
Daha yeni aldim arkadas macbook air 11 butun parami yatirdim simdi ipad 2 alicam onuda taksitle sizce macbook air varken ipad 2 alinmali mi
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Cem 8 yıl
Biraz daha beklenip lion güncellemesi ile birlikte alınabilir. İyikide beklemisim ben Kasım'da bekliyordum beklediğimden erken oldu. İyide oldu.
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zotti52 8 yıl
Peki hdiye olarak Samsung Series 9 13,3" gelse ne yapardınız :)
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erhan850 8 yıl

zotti52

Peki hdiye olarak Samsung Series 9 13,3" gelse ne yapardınız :)


aynı segmentteki cihazları macbook air ile karşılaştırmam bile. karşılaştırmalı olarak kullanırsanız ne dedigimi çok iyi anlarsınız.
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Xagdas 8 yıl
zotti52

Peki hdiye olarak Samsung Series 9 13,3" gelse ne yapardınız :)

Çok iyi para verirlerse satarım. Ama Macbook Air'i satmam hiçbi şekilde.

Tabiki zeka sınırları çerçevesinde. 10 milyar veren olursa satmam diye bişey yok.
Ama hediye Samsung gelse piyasa fiyatına satarım, Apple'ı satmam piyasa fiyatına. Anlatabildim mi biraz daha?
Bu arada Samsung'a da sevinirim. USB memory stick gelse bile sevinir insan nispeten :)
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Xagdas 8 yıl
Macbook Air öyle bir cihaz ki, hiç ihtiyacım yok (qosmio, ipad ve desktop var zaten yetiyo da artıyo bile), Air çok da pahalı ve buna o kadar para da vermek istemem-buna para ayıramam, ama bir tane olsun isterdim, hediye gelse çok sevinirdim.
Fakat aynı segment rakipleri için aynı şeyi söyleyemiyorum... Hediye bi Thinkpad gelse mesela, satmanın yollarını arardım. Bilmiyorum anlatabiliyo muyum?
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