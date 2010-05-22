Mac için Autocad ufukta göründü

1980'lerden bu yana Mimar ve Mühendislerin en çok kullandığı paket programların başında gelen tasarım programı Autocad, yeniden Mac'e geliyor. Nisan ayındaki Mac uyumlu Autocad iddialarının ardından İtalya merkezli bir Mac forumunda bu iddiayı güçlendirecek ekran görüntüleri yayınlandı.

Programın beta versiyonunu kullanma fırsatını yakalayan Mac kullanıcısı, 64 bit desteği sunan programın performansının şu anda çok düşük olduğu ancak son kullanıcıyla buluşacağı zamana kadar programın istenilen seviyeye geleceğini belirtirken, Autocad for Mac'in hangi tarihte resmi olarak hazır olacağıyla ilgili herhangi bilgi paylaşmadı. Ayrıca kullanıcının yayınladığı görsellerde, Mac için Autocad'in Multi-Touch desteğine de sahip olacağı anlaşılıyor.

Autocad, 1990'ların başına kadar Mac platformuna destek vermişti.