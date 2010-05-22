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Mac için Autocad ufukta göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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1980'lerden bu yana Mimar ve Mühendislerin en çok kullandığı paket programların başında gelen tasarım programı Autocad, yeniden Mac'e geliyor. Nisan ayındaki Mac uyumlu Autocad iddialarının ardından İtalya merkezli bir Mac forumunda bu iddiayı güçlendirecek ekran görüntüleri yayınlandı.

Programın beta versiyonunu kullanma fırsatını yakalayan Mac kullanıcısı, 64 bit desteği sunan programın performansının şu anda çok düşük olduğu ancak son kullanıcıyla buluşacağı zamana kadar programın istenilen seviyeye geleceğini belirtirken, Autocad for Mac'in hangi tarihte resmi olarak hazır olacağıyla ilgili herhangi bilgi paylaşmadı. Ayrıca kullanıcının yayınladığı görsellerde, Mac için Autocad'in Multi-Touch desteğine de sahip olacağı anlaşılıyor.

Autocad, 1990'ların başına kadar Mac platformuna destek vermişti.

Mac için Autocad ufukta göründü
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Mac için Autocad ufukta göründü
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1963bursa 9 yıl
İşletim sistemini güçlü kılanın, çalıştırdığı güncel programlama dillerinin fazlalığıdır bence, C++, Delphi, Visual Basic çalışıyor mu onlara bakmak lazım, Basic için zaten windows çocuğu dersek geriye 2 program kalır, Linux de bile Delphiyi çalıştırdıkları gün, Borland'ı Codegear firması satın aldı ve bu projeyi kapattı. Her neyse bir işletim sistemine ne kadar çok program destek verse bizim için o kadar iyi, bunu tıkayan firmalar da belli, ana borular tıkanmış, Autocad böyle bir ortamda destek vermiş, kendilerine teşekkür ederiz.
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Batuist 9 yıl
sırf şu mac kulananlar mac'i öyle ballandırıyorlarki inanın mac'e karşı iştahım artıyor. ne yapsam öteki bilgisayarıma da hackintosh filan mı kursam bilmiyorum ki... aynı verimi alırmıyım... ilk çıkan hackintoshları kullanmıştım gerçi ama pek tat vermemişti PC üzerinde olduğu için..
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denizckosar 9 yıl
asıl 3dsmax'in mac versiyonu çıksa da windows işkencesinden tamamen kurtulsam...
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buckethead® 9 yıl
Guzel haber, kim bilir ileride inventor ve solidworks de goruruz belki.
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hellbutcher00096 9 yıl
müthiş :) bencede solidi görmekde çok iyi olur yenasoft bi atak yapsın türkler çıkarsın mace :D
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