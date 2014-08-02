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Macphun, siyah beyaz fotoğraf düzenleme odaklı yeni Mac yazılımını kullanıma sundu: Tonality

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Macphun, siyah beyaz fotoğraf düzenleme odaklı yeni Mac yazılımını kullanıma sundu: Tonality
Intensify, Focus ve FX Photo Studio gibi popüler fotoğraf odaklı yazılımların altında imzası bulunan önemli geliştiricilerden Macphun, siyah beyaz fotoğraf düzenleme odaklı yeni Mac yazılımı Tonality'i kullanıcıların beğenisine sundu.
Temel amacı üst seviye kalitede siyah beyaz fotoğraflar hazırlamak olan ve OSX 10.8 üstü 64-bit işlemciye sahip Mac bilgisayarlarda çalışma gösterebilen Tonality, 16-bir RAW desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor, bünyesinde yaklaşık 150 adet hazır düzenleme seçeneği barındırıyor ve birden fazla katman ile çalışma gösterebiliyor. Pozlama, kontrast, gölge kurtarma, keskinlik, parlaklık, lens bulanıklığı, köşe karartma ve doku gibi farklı seçenekleri de sunan yazılım, hazırlanan içerikleri TIFF, PSD ve JPG formatında dışa aktarabiliyor. Yazılımın "Pro" sürümüyle ise Adobe PS, Lightroom, Apple Aperture için eklenti desteği kazanılıyor, katman desteği 5 yerine 8'e çıkıyor ve esktra kısayollar ile daha iyi kullanıcı deneyimi sağlanabiliyor.
Macphun'un yeni fotoğraf düzenleme yazılımı Tonality, 24,99$ ve 69,99$ fiyat etiketleriyle buradan satın alınabiliyor. 

http://macphun.com/tonality Yorum Yaz
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