Mad Catz, M.O.U.S.9 isimli kablosuz fare modelinin dağıtımına başladığını duyurdu

Oyunculara özel donanım ürünleri üreten Mad Catz firması, M.O.U.S.9 isimli kablosuz fare modelinin dağıtımına başladığını duyurdu.

Oyuncuların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan M.O.U.S.9 kablosuz fare modeli, farklı tasarımı ile dikkat çekiyor. Kullanıcıların el yapılarına uygun olarak boyutları ayarlanabilen ve USB nano alıcısını gövdesi üzerinde taşıyabilen fare, Windows ya da Mac bilgisayar sistemleri ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kurabiliyor. Gelişmiş lazer sensörü sayesinde cam dahil birçok yüzey üzerinde rahatlıkla tam performans verebilen M.O.U.S.9, beraberinde 10 adet programlanabilir tuş ile geliyor.

Firmanın R.A.T serisi oyuncu fareleri ile benzer tasarımsal özelliklere sahip olarak hazırlanan M.O.U.S.9, firmaya göre bir adet AA pil ile 1 yıl kullanım ömrü sunabiliyor. GameSmart teknolojisi ile donatılan fare, iPad ve Microsoft Surface gibi tablet modelleri ile de çalışabilirken, oyun harici işlemlerde de rahat bir kullanım sunabiliyor.

Mat Catz tarafından dağıtımına başlanan M.O.U.S.9, firmanın resmi satış kanalı üzerinden dört farklı renk seçeneği ve 130$ fiyat etiketine sahip olarak satın alınabiliyor.

http://www.techpowerup.com/183955/mad-catz-ships-m-o-u-s-9-wireless-mouse.html