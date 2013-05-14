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Mad Catz, M.O.U.S.9 isimli kablosuz fare modelinin dağıtımına başladığını duyurdu

6 yıl
1,4b
1
19
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mad Catz, M.O.U.S.9 isimli kablosuz fare modelinin dağıtımına başladığını duyurdu
Oyunculara özel donanım ürünleri üreten Mad Catz firması, M.O.U.S.9 isimli kablosuz fare modelinin dağıtımına başladığını duyurdu.
Oyuncuların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan M.O.U.S.9 kablosuz fare modeli, farklı tasarımı ile dikkat çekiyor. Kullanıcıların el yapılarına uygun olarak boyutları ayarlanabilen ve USB nano alıcısını gövdesi üzerinde taşıyabilen fare, Windows ya da Mac bilgisayar sistemleri ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kurabiliyor. Gelişmiş lazer sensörü sayesinde cam dahil birçok yüzey üzerinde rahatlıkla tam performans verebilen M.O.U.S.9, beraberinde 10 adet programlanabilir tuş ile geliyor.
Firmanın R.A.T serisi oyuncu fareleri ile benzer tasarımsal özelliklere sahip olarak hazırlanan M.O.U.S.9, firmaya göre bir adet AA pil ile 1 yıl kullanım ömrü sunabiliyor. GameSmart teknolojisi ile donatılan fare, iPad ve Microsoft Surface gibi tablet modelleri ile de çalışabilirken, oyun harici işlemlerde de rahat bir kullanım sunabiliyor.
Mat Catz tarafından dağıtımına başlanan M.O.U.S.9, firmanın resmi satış kanalı üzerinden dört farklı renk seçeneği ve 130$ fiyat etiketine sahip olarak satın alınabiliyor.
 
Mad Catz, M.O.U.S.9 isimli kablosuz fare modelinin dağıtımına başladığını duyurdu

http://www.techpowerup.com/183955/mad-catz-ships-m-o-u-s-9-wireless-mouse.html Yorum Yaz
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yc#1 6 yıl en beğenilen
Benim de aklıma Transformers geliyor.
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NecroCyber-777 6 yıl
Dünyadaki en kral mouse rat serisidir özeldir.Bazı arkadaşlar buun kıvırmış ee tabi VIP mouseu kedi ulaşamadığı ciğere mırdar dermiş
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yayluu 6 yıl
Heja-Maica
Vash The Stampede
Heja-Maicaroccat rat 9 çakması
r.a.t. 9 da cyborgun malı.
millet ne cahil anasını satayım. zahmet edip içeriği okusaydın bari, okuman var mı?
içerikte cyborgun malı olduğu yazıyor sanki, çok bilmiş

"Firmanın R.A.T serisi oyuncu fareleri ile benzer tasarımsal özelliklere sahip olarak hazırlanan M.O.U.S.9, firmaya göre bir adet AA pil ile 1 yıl kullanım ömrü sunabiliyor."
Yukarıda verilen cümleden siz ne anlıyorsunuz çok merak ettim...
1 Yanıt Yanıtla
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MeeSeeGee 5 yıl yayluu
yayluu
Heja-Maica
Orijinalden alıntı: Vash The Stampede
Orijinalden alıntı: Heja-Maicaroccat rat 9 çakması
r.a.t. 9 da cyborgun malı.
millet ne cahil anasını satayım. zahmet edip içeriği okusaydın bari, okuman var mı?
içerikte cyborgun malı olduğu yazıyor sanki, çok bilmiş

"Firmanın R.A.T serisi oyuncu fareleri ile benzer tasarımsal özelliklere sahip olarak hazırlanan M.O.U.S.9, firmaya göre bir adet AA pil ile 1 yıl kullanım ömrü sunabiliyor."
Yukarıda verilen cümleden siz ne anlıyorsunuz çok merak ettim...




Cuk diye kapak :-) :-)
1 Yanıt Yanıtla
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Heja-Maica 6 yıl
Vash The Stampede
Orijinalden alıntı: Heja-Maicaroccat rat 9 çakması
r.a.t. 9 da cyborgun malı.
millet ne cahil anasını satayım. zahmet edip içeriği okusaydın bari, okuman var mı?

içerikte cyborgun malı olduğu yazıyor sanki, çok bilmiş
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
logitech anywhere mx imin eline su dökemez.
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Lockheed 6 yıl
Ben almam bunu... Mazallah optimus prime'a dönüşür falan...
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rabbitweed 6 yıl
bu markadna kesinlikle uzak durun.mouse larin hepsi sorunlu.2 tane wireles r.a.t bozdum
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lyridder 6 yıl
Gereksiz denecek kadar pahalıymış.
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Heja-Maica 6 yıl
roccat rat 9 çakması
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Vash The Stampede 6 yıl Heja-Maica
Heja-Maica
roccat rat 9 çakması

r.a.t. 9 da cyborg'un malı.

millet ne cahil anasını satayım. zahmet edip içeriği okusaydın bari, okuman var mı?
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caine255 6 yıl
benim aklımada dikiş makinası geliyo, terzide değilimki anlamadım gitti :)
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Umutcan 6 yıl
Benim aklıma da üstünden araba geçmiş normal bir mouse geliyor.
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IceRulez 6 yıl
130$ fiyatı gördükten sonra benim aklımada gelen gidiyor
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