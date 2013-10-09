Mad Catz'in merakla beklenen oyun konsolu ortaya çıktı: M.O.J.O

Hazırladığı üst seviye oyuncu aksesuarları ile tanınan Mad Catz firması, oturma odalarını hedef alan yeni bir mobil oyun konsolu üzerinde çalıştığını bir süre önce resmi olarak açıklamıştı. Şirketin üzerinde çalıştığı konsola ait yeni detaylar ve bir de görüntü ortaya çıktı.

10 Aralık'ta satışa sunulması beklenen M.O.J.O isimli tablet, donanım anlamında Nvidia Shield'ın bir kopyası olarak değerlendirilebilir. Tamamı Cortex-A15 tasarımına sahip 4+1 çekirdekli işlemcisi ve 72 çekirdekli grafik birimi sayesinde yüksek performans vaad eden platform, tahmin edilebileceği üzere Android işletim sistemini kullanıyor. Piyasaya Android 4.2 ya da 4.3 sürümü ile gelmesi beklenen konsol, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesi gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Daha fazla depolama alanı isteyenler için microSD kart slotu ile zenginleştirilen cihaz, aynı Nvidia Shield'da olduğu gibi, PC oyunlarını stream edebilecek ancak GeForce 600 serisi ve üstü ekran kartı gerekecek.

Ürettiği aksesuarlar arasında özellikle klavye, fare ve oyun kumandaları ön plana çıkan Mad Catz, bu alandaki ustalığın M.O.J.O'ya da yansıtmış zira konsolun yanında bir de C.T.R.L adı verilen özel tasarımlı bir gamepad verilecek. El konsolu olarak taşınabilirliğin öne çıktığı Shield'dan farklı olarak televizyonun yanında duracak sabit bir cihaz olarak tasarlanan oyun konsolunun fiyatı ise 249 dolar olacak. Merak edilen diğer detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması beklenen M.O.J.O'nun çıkış tarihi ise yukarıda da belirttiğimiz gibi 10 Aralık.