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Mad Catz'in merakla beklenen oyun konsolu ortaya çıktı: M.O.J.O

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mad Catz'in merakla beklenen oyun konsolu ortaya çıktı: M.O.J.O
Hazırladığı üst seviye oyuncu aksesuarları ile tanınan Mad Catz firması, oturma odalarını hedef alan yeni bir mobil oyun konsolu üzerinde çalıştığını bir süre önce resmi olarak açıklamıştı. Şirketin üzerinde çalıştığı konsola ait yeni detaylar ve bir de görüntü ortaya çıktı. 
10 Aralık'ta satışa sunulması beklenen M.O.J.O isimli tablet, donanım anlamında Nvidia Shield'ın bir kopyası olarak değerlendirilebilir. Tamamı Cortex-A15 tasarımına sahip 4+1 çekirdekli işlemcisi ve 72 çekirdekli grafik birimi sayesinde yüksek performans vaad eden platform, tahmin edilebileceği üzere Android işletim sistemini kullanıyor. Piyasaya Android 4.2 ya da 4.3 sürümü ile gelmesi beklenen konsol, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesi gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Daha fazla depolama alanı isteyenler için microSD kart slotu ile zenginleştirilen cihaz, aynı Nvidia Shield'da olduğu gibi, PC oyunlarını stream edebilecek ancak GeForce 600 serisi ve üstü ekran kartı gerekecek.
Ürettiği aksesuarlar arasında özellikle klavye, fare ve oyun kumandaları ön plana çıkan Mad Catz, bu alandaki ustalığın M.O.J.O'ya da yansıtmış zira konsolun yanında bir de C.T.R.L adı verilen özel tasarımlı bir gamepad verilecek. El konsolu olarak taşınabilirliğin öne çıktığı Shield'dan farklı olarak televizyonun yanında duracak sabit bir cihaz olarak tasarlanan oyun konsolunun fiyatı ise 249 dolar olacak. Merak edilen diğer detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması beklenen M.O.J.O'nun çıkış tarihi ise yukarıda da belirttiğimiz gibi 10 Aralık.

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Deniz Ali 6 yıl en beğenilen
72 Çekirdek mi?Samsung kıskanacak.
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Adoring 6 yıl
şuanki telefon oyunlarını 249dolar verip oynamak için(ülkemizde artık 600+ fiyat olur)para vericem. bana göre telefon oyunları yolculukta veya boş zamanlarda oynanılacak birşey, tabiki bir pc yada konsol(ps3,xbox) tadı vericek birşey değil bana göre
şuanki telefon oyunlarını 249dolar verip oynamak için(ülkemizde artık 600+ fiyat olur)para vericem. bana göre telefon oyunları yolculukta veya boş zamanlarda o...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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okan_cehapelioglu 6 yıl
android oyunları için 249 dolar çok fazla
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Master_Evil 6 yıl
tutmaz
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Redunay 6 yıl
çöp
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kpln04 6 yıl
oyun olmadan oyun konsolu yapmak androidin b.kunu çıkardınız yeter
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Fenomenon 6 yıl
mojo jojo
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iboocum 6 yıl
samsungun eli kulağında 72 çekirdekli oyun konsolu tanıdabilir :D
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Kendi istegiyle 6 yıl
72 çekirdekte bi iş var ama neyse
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
android oyunculuğu çok ilerleyecek konsolla arasında fark kalmayacak bence
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pegasus1881 6 yıl
eskıden cekırdegın bır agırlıgı vardı 72 cekırdek nedır abı kabak cekırdegımı bunlar bol bol sacıyorsunuz

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VenomS 6 yıl
bunda bildiğmiz tegra 4 kullanılacak galiba
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hipnotika 6 yıl
Technology41
şuanki telefon oyunlarını 249dolar verip oynamak için(ülkemizde artık 600+ fiyat olur)para vericem. bana göre telefon oyunları yolculukta veya boş zamanlarda oynanılacak birşey, tabiki bir pc yada konsol(ps3,xbox) tadı vericek birşey değil bana göre

öyle deme infinity blade 3 konsol kalitesinde hatta konsol ile aynı. iphone 5s ve yeni ipad in yapabileceklerini simdiden hayal et bence.
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Bamya Avcisi 6 yıl

hipnotika
Technology41
şuanki telefon oyunlarını 249dolar verip oynamak için(ülkemizde artık 600+ fiyat olur)para vericem. bana göre telefon oyunları yolculukta veya boş zamanlarda oynanılacak birşey, tabiki bir pc yada konsol(ps3,xbox) tadı vericek birşey değil bana göre

öyle deme infinity blade 3 konsol kalitesinde hatta konsol ile aynı. iphone 5s ve yeni ipad in yapabileceklerini simdiden hayal et bence.

Az once bir skyrim actim bir de infinity blade.Grafik neyse de oynanis ve hikayr olarak asla gercek oyunlara yaklasamaz.Modern Combat 4 aldim biraz oynayip kaldirdim cok gereksiz geliyor bana koru korune hikayesiz oynanissiz oynamak.
Konaollarda grafik farketmez oynanis ve hikaye affetmez.
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starmaster 6 yıl
Samsungtan 72 çekirdek bekliyoruz
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Adoring 6 yıl
şuanki telefon oyunlarını 249dolar verip oynamak için(ülkemizde artık 600+ fiyat olur)para vericem. bana göre telefon oyunları yolculukta veya boş zamanlarda oynanılacak birşey, tabiki bir pc yada konsol(ps3,xbox) tadı vericek birşey değil bana göre
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II. Aragorn 6 yıl Adoring
Technology41
şuanki telefon oyunlarını 249dolar verip oynamak için(ülkemizde artık 600+ fiyat olur)para vericem. bana göre telefon oyunları yolculukta veya boş zamanlarda oynanılacak birşey, tabiki bir pc yada konsol(ps3,xbox) tadı vericek birşey değil bana göre

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strathmorea 6 yıl Adoring
Technology41

şuanki telefon oyunlarını 249dolar verip oynamak için(ülkemizde artık 600+ fiyat olur)para vericem. bana göre telefon oyunları yolculukta veya boş zamanlarda oynanılacak birşey, tabiki bir pc yada konsol(ps3,xbox) tadı vericek birşey değil bana göre

Kesinlikle haklısın, işe giderken ve gelirken yolda, yolculukta, tuvalette, dışarıda boş vakitte gibi.. telefon oyunları için ayrı bir konsol pc ve oyun konsolları varken abes bir durum.
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