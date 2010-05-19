Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mafia II, Nvidia'nın PhysX ve 3DVision teknolojilerinden yararlanıyor

9 yıl
33,4b
1
173
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2010 yılının merakla beklenen yapımlarından biri olan Mafia 2, Nvidia'nın PhysX ve 3DVision teknolojilerinden faydalanacak. 2K Games tarafından yapılan açıklamaya göre, PlayStation 3 ve Xbox360 ile birlikte PC versiyonu da hazırlanan Mafia II, Illusion Engine motoru üzerinden Nvidia'nın PhysX ve 3DVision teknolojileri ile derinliği olan, daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunacak. NVIDIA APEX Clothing modülü kullanılarak hazırlanan ilk oyun olduğu belirtilen Mafia 2'de başta karakter modellemeleri ve patlama efektleri olmak üzere partikül tasarımlarında gerçeğe yakın bir deneyim sunulacağı, 1940 ve 1950'lerin Amerikası'nın çok daha gerçekçi bir şekilde yansıtılacağı belirtiliyor.

Nvidia'nın GeForce'dan sorumlu yöneticisi Drew Henry açıklamasında, Windows PC'ler için çıkacak Mafia II için büyük heyecan yaşadıklarını, GPU hızlandırmalı PhysX ve 3DVision ile oyuncuların gerçekçi bir deneyim yaşayacağını söyledi. Kuzey Amerika'da 24 Ağustos'ta çıkacak olan Mafia II'nin uluslararası satışı ise 27 Ağustos'ta başlayacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erikakerstedt 9 yıl
Bilincli kullanici olup PhysX desteklemek ha ha tamam.

Mafia harika bir oyundu yillar gecti ama oldurdugumuz adamin cenazesinden kacisimiz banka soygunu alkol kacirma ... neden bahaswdiyorum ki tum bolumleri sahne sahne aklimda . Film gibi bir oyundu hikaye olarak ayni derinlik ve akicilikta olsunda isterse Ilk oyunun motoruyla yapsinlar Physx in kralinida gorduk Batman de cidden insanlardaki Physx merakini anlayamiyorum oyunun grafiklerine ve ya atmosferine bir gidim katki yaptigina inansam perf.icine sicmasini goz ardi edecegim .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayzer 9 yıl
"500 600 lira verip kart alıp" diyen arkadaş
heralde 500tl'ye 470 600tl'ye 480 almıştır
haftanın esprisini yine fanatikuslardan çıktı
Yasaklı Vardiya Lideri yine insaflıymış 600den başlatmış fiyatı...
komiksiniz yaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uNequAL 9 yıl
@666 Adamlar Full Ayarlar İçin Fermi Demiş :) Full Ayarlar İçin 8800 Dememişlerki, Minimun Ayarlarda 8800 İle Al Oyna Demişler :) Sen Israrla 1920x1080'de Full Ayarlara Al Diyorsun :) Sana Komik OLuyorsun Dedim Ama Isar Ediyorsun :) Dahada Komik Oluyorsun :)
Kısaca Stop It
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yerroner 9 yıl
Epic fail.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uNequAL 9 yıl
666 Stop İt. Komik Oluyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 9 yıl

uNequAL

666 Stop İt. Komik Oluyorsun.


Yazdıklarımı çürüt sonra "komik oluyorsun" de eyvallah..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugu-R 9 yıl
Oyun çıksın da 8800GTS'imi dolaptan çıkartıp, kasaya 5870'in yanına takıvereyim, tozlandı garibim...
Batman AA ve Mirror Edge'den beri kullanmadım PhysX'i(8800GTS'i yani), umarım bu sefer en az Batman AA kadar başarılı bir FARK yaratır PhysX...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 9 yıl
Gayet iyi görünüyor.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 9 yıl

War Ensemble

Gayet iyi görünüyor.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




parcacik efektleri deli ya

efsane oyunlardan olabilir oyun ciktiginda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 9 yıl
Ati kullanıcısıyım 5850 memlunum ama Physx olan oyunlarda iyi performans sunamıyor atininde artık böyle atılımlar yapması lazım he ben mafia 2 oynarmıyım oynamam elimde ikitane Physx detekli oyun var 40 fps gördugu oluyor normalde 60 altını görmemesi lazım aslında dx 11 çok gerçekçi oyun deneyimi sunabilir buda yuksek fiyata kart satma işi nvidia milleti kazıklamayı iyi biliyor oyun yapımcılarınla parayı kırısıyorlar zaten Physx efegininde çok fazla bir getirisi yok su efekti gibi şeyler katıyor ama atninde yazılımda geri oldunu kabul etmek lazım BBC 2 toz efeklerine ısık vurdumu parlıyor ve önunuzu göremıyorsunuz bu sorun half life 2de de vardı genelde nvidia cipsetli ekran kartına destek veren oyunlarda bir miktar düşüş yaşanıyor
call of duty 4-5-6 ise 5850 super performans sergiliyor herşey açık çok akıcı oyun oynanıyor zaten genelde ben bu tarz oyunları oynuyorum pekte sorun oluyor benim için
ha nvidianın sorunu yokmu 180 sürücülerinden sonra Prince of Persia Warrior Within oyunu beyaz ekran veriyor duzgun çalışmıyor ama atide bu sorun yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckolik13 9 yıl
Physx açınca hangi kartlar akıcı oynatabilecek(malum performansı baya düşürüyor) ve en önemlisi physx açık,kapalı iken aradaki görüntü farkları ne boyutta olacak merak ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 9 yıl
Mtero 2033 de sistem gereksinimi olarak en az Fermi demişti gördük sonuçlarını..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
captanico 9 yıl
ilki zaten bir efsane idi yeniside oyle olacak gibi.3d vision desteklemsi benim için daha önemli de 8800 gt ile ne kadar performans alırım orası ayrı bir konu.
ama bugun cok sanslıyım sabah virgin radyo ile geveze showdan ps3 kazandım iş cıkısı bir piyango bileti amayı dusunuyorum belki bir gtx480 parasıda ordan gelir:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
o efektler performası yerlerde süründürmesin.. physx çok fazla performans kaybına neden oluyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aulkem 9 yıl

Batuist

o efektler performası yerlerde süründürmesin.. physx çok fazla performans kaybına neden oluyor..


sen de 60-70 liraya kıyıp bi physx kartı al, bak bakiyim var tek bi tıklama. üzülme ne olur, nvidia al senin de olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
hele oyun çıksında görelim. ilk oyun efsane olmuştu bu oyunda aynı şekilde olacak gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33424 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, oyun ve nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim