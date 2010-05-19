Mafia II, Nvidia'nın PhysX ve 3DVision teknolojilerinden yararlanıyor

2010 yılının merakla beklenen yapımlarından biri olan Mafia 2, Nvidia'nın PhysX ve 3DVision teknolojilerinden faydalanacak. 2K Games tarafından yapılan açıklamaya göre, PlayStation 3 ve Xbox360 ile birlikte PC versiyonu da hazırlanan Mafia II, Illusion Engine motoru üzerinden Nvidia'nın PhysX ve 3DVision teknolojileri ile derinliği olan, daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunacak. NVIDIA APEX Clothing modülü kullanılarak hazırlanan ilk oyun olduğu belirtilen Mafia 2'de başta karakter modellemeleri ve patlama efektleri olmak üzere partikül tasarımlarında gerçeğe yakın bir deneyim sunulacağı, 1940 ve 1950'lerin Amerikası'nın çok daha gerçekçi bir şekilde yansıtılacağı belirtiliyor.

Nvidia'nın GeForce'dan sorumlu yöneticisi Drew Henry açıklamasında, Windows PC'ler için çıkacak Mafia II için büyük heyecan yaşadıklarını, GPU hızlandırmalı PhysX ve 3DVision ile oyuncuların gerçekçi bir deneyim yaşayacağını söyledi. Kuzey Amerika'da 24 Ağustos'ta çıkacak olan Mafia II'nin uluslararası satışı ise 27 Ağustos'ta başlayacak.