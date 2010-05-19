Mafia II, Nvidia'nın PhysX ve 3DVision teknolojilerinden yararlanıyor

2010 yılının merakla beklenen yapımlarından biri olan Mafia 2, Nvidia'nın PhysX ve 3DVision teknolojilerinden faydalanacak. 2K Games tarafından yapılan açıklamaya göre, PlayStation 3 ve Xbox360 ile birlikte PC versiyonu da hazırlanan Mafia II, Illusion Engine motoru üzerinden Nvidia'nın PhysX ve 3DVision teknolojileri ile derinliği olan, daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunacak. NVIDIA APEX Clothing modülü kullanılarak hazırlanan ilk oyun olduğu belirtilen Mafia 2'de başta karakter modellemeleri ve patlama efektleri olmak üzere partikül tasarımlarında gerçeğe yakın bir deneyim sunulacağı, 1940 ve 1950'lerin Amerikası'nın çok daha gerçekçi bir şekilde yansıtılacağı belirtiliyor.
Nvidia'nın GeForce'dan sorumlu yöneticisi Drew Henry açıklamasında, Windows PC'ler için çıkacak Mafia II için büyük heyecan yaşadıklarını, GPU hızlandırmalı PhysX ve 3DVision ile oyuncuların gerçekçi bir deneyim yaşayacağını söyledi. Kuzey Amerika'da 24 Ağustos'ta çıkacak olan Mafia II'nin uluslararası satışı ise 27 Ağustos'ta başlayacak.
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Mafia harika bir oyundu yillar gecti ama oldurdugumuz adamin cenazesinden kacisimiz banka soygunu alkol kacirma ... neden bahaswdiyorum ki tum bolumleri sahne sahne aklimda . Film gibi bir oyundu hikaye olarak ayni derinlik ve akicilikta olsunda isterse Ilk oyunun motoruyla yapsinlar Physx in kralinida gorduk Batman de cidden insanlardaki Physx merakini anlayamiyorum oyunun grafiklerine ve ya atmosferine bir gidim katki yaptigina inansam perf.icine sicmasini goz ardi edecegim .
heralde 500tl'ye 470 600tl'ye 480 almıştır
haftanın esprisini yine fanatikuslardan çıktı
Yasaklı Vardiya Lideri yine insaflıymış 600den başlatmış fiyatı...
komiksiniz yaaa
Kısaca Stop It
Yazdıklarımı çürüt sonra "komik oluyorsun" de eyvallah..
parcacik efektleri deli ya
efsane oyunlardan olabilir oyun ciktiginda
call of duty 4-5-6 ise 5850 super performans sergiliyor herşey açık çok akıcı oyun oynanıyor zaten genelde ben bu tarz oyunları oynuyorum pekte sorun oluyor benim için
ha nvidianın sorunu yokmu 180 sürücülerinden sonra Prince of Persia Warrior Within oyunu beyaz ekran veriyor duzgun çalışmıyor ama atide bu sorun yok
ama bugun cok sanslıyım sabah virgin radyo ile geveze showdan ps3 kazandım iş cıkısı bir piyango bileti amayı dusunuyorum belki bir gtx480 parasıda ordan gelir:)
sen de 60-70 liraya kıyıp bi physx kartı al, bak bakiyim var tek bi tıklama. üzülme ne olur, nvidia al senin de olur