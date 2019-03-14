Magic Leap çalışanı Emre Tanırgan’dan sanal bateri projesi

Sanal gerçeklik konusunda önemli yatırımları ile bilinen Magic Leap çalışanlarından Emre Tanırgan, geliştirdiği Paradiddle VR sanal davul projesi ile ABD’nin en popüler sanal festivallerinde SXSW’de finale kalmayı başardı.

Paradiddle VR neler sunuyor?

Walt Disney firmasında stajını yaptıktan sonra Magic Leap sanal el hareketleri ekibine katılan Emre Tanırgan, çok sevdiği baterisinden ayrı kaldığı için bir sanal gerçeklik projesi geliştirmiş. Sanal gerçeklik ortamında baterisini çalmaya başlayan Tanırgan sonrasında projesini herkese açmış.

Paradiddle VR uygulaması hem ilk defa davul çalmaya başlayanlar hem de profesyonel müzisyenler için kullanışlı bir sanal enstrüman sunuyor. Daha önce hiç davul çalmamış insanlar uygulamayı kullanarak kendi kendilerine davul çalmayı öğrenebiliyorlar.

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Uygulamanın gerçekçi ses sistemi sayesinde vurma hızınız ve çalış şeklinizdeki başka faktörler hesaba katılıyor ve davullardan çıkan her ses de gerçek bir bateri setindeki gibi bu faktörlere göre farklılıklar gösteriyor.

Davul paletinizden istediğiniz kadar davul yaratıp çevrenizde istediğiniz bir yere yerleştirebiliyor ve ideal bateri setinizi oluşturmak için kolaylıkla her davulun yerini değiştirebiliyor ve büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Çaldığınız şarkıları uygulama içinde kaydedebilir ve kayıtlarınızı Paradiddle topluluğundaki diğer kişilerle paylaşabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Uygulamada hi-hat, bass/kick davul, trampet, 3 tip tom davulu ve 4 tip zil desteği sunuluyor. Bu liste gelecekte ksilofon, marimba gibi başka perküsyon enstrümanlarını da içerecek. Uygulamada fiziksel bir yüzeye vuruyormuşsunuz hissini vermek için titreşim (haptic feedback) ve görsel öğeler kullanılıyor.

Elektronik bateri pedalları ve benzeri MIDI cihazları Paradiddle içerisindeki davulları çalabilmek için uygulamaya entegre edilebiliyor. Aynı zamanda MIDI çıkış desteği sayesinde Paradiddle başka herhangi bir müzik prodüksiyon yazılımına bağlanabiliyor ve böylelikle kullanıcının sahip olduğu sesleri çalmak için kullanılabiliyor. Bu da Paradiddle’ı son derece güçlü bir müzik prodüksiyon uygulamasına dönüştürüyor.

MIDI cihazlarına ek olarak USB üzerinden bağlanabilen pedallar, Rock Band pedalları, yarış oyunu pedalları veya klavye tuşlarını taklit edebilen her cihaz uygulamadaki kick veya hi- hat davullarını kullanmak için uygulamaya bağlanabiliyor. Paradiddle VR uygulaması Steam erken erişimde bulunuyor ve fiyatı 20TL olarak belirlenmiş.



