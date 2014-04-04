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Magix, Xara Photo & Graphic Designer yazılımının 9. sürümünü kullanıma sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
368
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Magix, Xara Photo & Graphic Designer yazılımının 9. sürümünü kullanıma sundu
Fotoğraf düzenleme ve grafik tasarım yazılımları açısından oldukça eski bir geçmişi bulunan Magix, Xara Photo & Graphic Designer yazılımının 9. sürümünü kullanıma sundu.
Kişilerin her türlü fotoğraf düzenleme ve grafiksel tasarım işleri için hazırlanan Xara Photo & Graphic Designer, barındırdığı birçok ayar ile gelişmiş bir deneyim sunuyor ve artık çok daha iyi özellikler barındırıyor. Bu doğrultuda yayınlanan 9. sürümüyle bünyesine "Advanced Healing Brush" aracı eklenen ve bu araç sayesinde tek tıklamayla istenmeyen objeler için temizlik yapabilen yazılım, yeni maske ve seçim araçlarıyla boyama temelli seçim yapabiliyor, akıllı arkaplan silme aracıyla karışık noktalardan bile obje çıkartabiliyor, 11 tane yeni fotoğraf filtresiyle ilginç sonuçlar sağlayabiliyor ve Google Font desteğiyle 600'den faza içeriğe hızlı erişim sağlayabiliyor.
Windows XP/Vista/7/8 /8.1 işletim sistemli bilgisayarla kullanılabilen Xara Photo & Graphic Designer'ın 9. sürümüne 70 Pound fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın deneme sürümü ise burada yer alıyor.

http://www.photographyblog.com/news/xara_photo_graphic_designer_91/ Yorum Yaz
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