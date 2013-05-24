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Mailbox, iPad desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mailbox, iPad desteğiyle güncellendi
Mart ayı içerisinde Dropbox tarafından satın alınan e-posta uygulaması Mailbox, geniş ekran desteğiyle güncellendi.
Geniş ekran desteği sayesinde, iPad kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmaya başlayan Mailbox, tasarımsal anlamda iPhone uygulamasına benzer çizgiler taşıyor. Güncellemenin iPad desteğinin yanı sıra, bazı hata düzeltmelerini de beraberinde getirdiğini hatırlatalım.
Şu an için sadece Gmail desteğine sahip olan Mailbox'ın yakın bir zamanda diğer e-posta platformlarına da destek vermeye başlayacağını belirtelim. Kendine özgü yapısıyla iOS kullanıcılarına farklı bir deneyim sunan Mailbox'ın diğer platformlardaki yerini ne zaman alacağı ise, halen merak konusu. iPad desteğini beraberinde getiren 1.3 sürüm numaralı Mailbox'a Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/mailbox/id576502633?mt=8 Yorum Yaz
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