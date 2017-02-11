Makyajlanan 400 beygirlik yeni Audi RS3, Cenevre'de görücüye çıkacak

Hatırlanacağı üzere Audi, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Paris Otomobil Fuarında yeni RS3 Sedan'ı duyurmuştu ve araç gücünü 400 beygirlik 5 silindirli dünyanın en güçlü motorundan alıyordu. Alman üretici şimdi de bu başarılı motorunu serinin bir diğer üyesi olan RS3 Sportback modeline kazandırdı. Önceki modele göre 33 bg (25 kW) güç ve 15 Nm tork artışı sunan bu 2.5 litrelik ünite bununla da kalmıyor ve önceki kullanılana göre 26 kilogram daha hafif.

Yeni motorla 400 beygir güç ve 480 Nm tork değerine kavuşan güncellenen RS3'ün 0-100 km/h hızlanması 4,1 saniyeye düşmüş. Aracın son sürati standardında 250 km/h ile elektronik olarak sınırlandırılırken, opsiyon olarak sunulan bir kit ile bu limit 280 km/h hıza çıkarılabiliyor.

Diğer bütün RS logolu Audi modellerinde olduğu gibi yeni RS3 Sportback de dört çeker Quattro sistemiyle geliyor. TFSI motordan çıkan gücü aktarmak için çift kavramalı 7-ileri şanzıman kullanılırken, ön-arka iki diferansiyel arasındaki güç dağıtımı elektro-hidrolik çok plakalı kavrama ile gerçekleştiriliyor.

Normal bir A3'e göre yere 25 mm daha yakın olan RS3, önde 310 mm diske sahip fren sistemiyle geliyor. İsteğe bağlı olarak ekstra ücret karşılığında önler için karbon seramik fren disk seçeneğini de satın almak mümkün.

Resmi lansmanı önümüzdeki haftalarda Cenevre Otomobil Fuarında yapılacak olan yeni RS3'ün Nisan ayında Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor. RS3 Sedan Almanya'da €55.900 fiyat etiketiyle satılırken, yeni RS3 Sportback'in €54.600 etiketiyle satılması bekleniyor.