Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Alman üreticinin kompakt sınıftaki ilk sedan modeli Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye’de satışa sunuldu. Dün akşam Swissotel’de lansmanı yapılan yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan fiyatı 246 bin 100 TL’den başlıyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, ilk bakışta küçük bir otomobil gibi görünmesine rağmen omuz, dirsek ve baş mesafesi konusunda oldukça cömert. Yeni A-Serisi Sedan’ın uzunluğu 4.549 mm, genişliği 1.796 mm, yüksekliği 1,446 mm ve aks mesafesi 2.729 mm olarak ölçülüyor. Söz konusu boyutlar sayesinde 944 mm arka baş mesafesi ve 861 mm arka diz mesafesi gibi ortalamanın üzerinde değerler elde ediliyor. Ayrıca geniş bir yükleme girişi bulunan 420 litre hacimli bagaj da yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın özellikleri arasında.

0,22 Cd’lik rüzgar sürtünme katsayısıyla dikkat çeken yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın jant seçenekleri 16 inç ile başlayıp 19 inç’e kadar uzanıyor. Ön aksta McPherson tipi bağımsız ve arka aksta ise ağırlık avantajına sahip yarı bağımsız bir aks görev yapıyor. Daha güçlü motorlar ve 4MATIC ile donatılan versiyonlarda ayarlı amortisörler veya büyük jantlı versiyonlarda dört kollu bağımsız bir süspansiyon devreye giriyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın iç mekanında MBUX bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge paneli bulunuyor. Bu ekranlar standart olarak 7 inç, opsiyon olarak da 10,25 inç boyutunda sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın kaputu altında bir benzinli bir de dizel motor seçeneği sunuluyor. Benzinli tarafta 163 bg güç ve 250 Nm tork üreten 1.4 litre hacimli üniteye sahip A 200 bulunuyor. Dizel cephesinde ise 116 bg güç ve 260 Nm tork sunan 1.5 litre hacimli A 180 d mevcut. Her iki motor da çift kavramalı 7 ileri DCT şanzımanla birlikte çalışıyor. 0-100 hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan A 200’ün maksimum hızı 230 km/s, karma yakıt tüketimi de 5,4 tl/100 km olarak açıklandı. Dizel motorda ise bu değerler sırasıyla 10,6 saniye, 206 km/s ve 4,3 lt/100 km.

Mercedes-Benz A-Serisi Sedan fiyat listesi şu şekilde:

Yeni A 200 Sedan

Style 246.100 TL AMG 294.600 TL

Yeni A 180 d Sedan

Style 253.200 TL AMG 301.400 TL