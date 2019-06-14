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Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Alman üreticinin kompakt sınıftaki 7. üyesi Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye'de satışa sunuldu. Son teknoloji özellikleri kompakt sedan gövdesiyle buluşturan A-Serisi Sedan fiyatı ve özellikleri:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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Alman üreticinin kompakt sınıftaki ilk sedan modeli Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye’de satışa sunuldu. Dün akşam Swissotel’de lansmanı yapılan yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan fiyatı 246 bin 100 TL’den başlıyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, ilk bakışta küçük bir otomobil gibi görünmesine rağmen omuz, dirsek ve baş mesafesi konusunda oldukça cömert. Yeni A-Serisi Sedan’ın uzunluğu 4.549 mm, genişliği 1.796 mm, yüksekliği 1,446 mm ve aks mesafesi 2.729 mm olarak ölçülüyor. Söz konusu boyutlar sayesinde 944 mm arka baş mesafesi ve 861 mm arka diz mesafesi gibi ortalamanın üzerinde değerler elde ediliyor. Ayrıca geniş bir yükleme girişi bulunan 420 litre hacimli bagaj da yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın özellikleri arasında.

0,22 Cd’lik rüzgar sürtünme katsayısıyla dikkat çeken yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın jant seçenekleri 16 inç ile başlayıp 19 inç’e kadar uzanıyor. Ön aksta McPherson tipi bağımsız ve arka aksta ise ağırlık avantajına sahip yarı bağımsız bir aks görev yapıyor. Daha güçlü motorlar ve 4MATIC ile donatılan versiyonlarda ayarlı amortisörler veya büyük jantlı versiyonlarda dört kollu bağımsız bir süspansiyon devreye giriyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın iç mekanında MBUX bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge paneli bulunuyor. Bu ekranlar standart olarak 7 inç, opsiyon olarak da 10,25 inç boyutunda sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın kaputu altında bir benzinli bir de dizel motor seçeneği sunuluyor. Benzinli tarafta 163 bg güç ve 250 Nm tork üreten 1.4 litre hacimli üniteye sahip A 200 bulunuyor. Dizel cephesinde ise 116 bg güç ve 260 Nm tork sunan 1.5 litre hacimli A 180 d mevcut. Her iki motor da çift kavramalı 7 ileri DCT şanzımanla birlikte çalışıyor. 0-100 hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan A 200’ün maksimum hızı 230 km/s, karma yakıt tüketimi de 5,4 tl/100 km olarak açıklandı. Dizel motorda ise bu değerler sırasıyla 10,6 saniye, 206 km/s ve 4,3 lt/100 km.

Mercedes-Benz A-Serisi Sedan fiyat listesi şu şekilde:

Yeni A 200 Sedan

Style246.100 TL
AMG294.600 TL

Yeni A 180 d Sedan

Style253.200 TL
AMG301.400 TL

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Kara_06 1 hf. en beğenilen
Bu dünyaya bir defa geliyoruz onda da böyle arabalarin tadına varmadan olup gideceğiz. Şansıma tukureyim.
5 Yanıt Yanıtla +89
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venom.X 1 hf.
Fiyatı çok uygun herkes alabilir
1 Yanıt Yanıtla +56
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S.Vettel 1 hf.
250 milyar veren adaminda yakit tuketimi icin daha gucsuz dizel almasi ne bileyim
1 Yanıt Yanıtla +35
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1 Avatar
Tolga_06tr 3 gün
1.4 motora 250 bin TL çokomelli fiyatlar :))
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xml-arif 4 gün
dizel benzin arası sadece 6 bin fark mı
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Nimotech 5 gün
Fiyatlar şu piyasaya göre gayet makul bence
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DH Misafiri 1 hf.
Türkiye'de bunu Corolla sedan ile karşılaştıran çok olur
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heyysanadiyom 1 hf.
Yazzıklar olsun , yazzıklar olsun ...
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tuerkraider 1 hf.
Junior CLA
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Ölü Gömücü Mezarcı 1 hf. yeni yorumcu
Highline Golf’ün 200.000 TL civarı olduğunu belirterek çok ucuz olduğu açık
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Karaçay 1 hf.
2 tane honda civic parasi
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cyberjack 1 hf.
Mercedes C ve BMW 3 serisi araclarin fiyatlari 400 bin seviyesine gelince satislari duracak seviyeye geldi. Bu tur alternatif modeller gelmeye devam edecektir. Bireysel satisi bilmem ama bu arac kurumsal satis icin iyi is yapar, firmalar calisanlarina Audi A3/A4 yerine alacaktir.
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Askaparta 1 hf.
Alana
Hayırlı
Olsun
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