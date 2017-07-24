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Maliye Bakanı: Açgözlülük olunca her yere TEDES ceza sistemi kuruldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal gazetecilerle bir araya gelerek trafik cezaları ve TEDES hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Naci Ağbal,"Trafik cezaları tebliği 1 yılı geçmişse mutlaka itiraz edin." dedi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Maliye Bakanı: Açgözlülük olunca her yere TEDES ceza sistemi kuruldu

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile ilgili konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Sözlerimin arkasındayım. Gerekli uyarılar ve uyarıcı levhalar konulmadan TEDES uygulamalarının yapılması haksızlıktır. Çok iyi niyetlerle yola çıktık dedik ki, bir kazan kazan. Yani belediyeler bu sistemi kuracak. Ben bir kamu kaynağı harcamadan bir ceza sistemi kuruyorum. Sonra bir gördük ki bunu belediyeler şirketlere devretmiş. Bir de açgözlülük diyeceğim açgözlülük olunca da her yere kurmuşlar onu." dedi
Ayrıca Bkz. "Ferrari çalışanlarının Ferrari alması yasak!"

Sözlerine devam eden Naci Ağbal EDS sisteminin doğru bir proje olduğunun ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Bu projenin belediyeler tarafından değil bölgesel olarak yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgesel düzeyde belli kural, kaide ve standartlarla EDS sisteminin özelleştirilebileceğini ve amaçlarının gelir elde etmek değil aslında trafik kurallarına uyulmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Trafik Cezaları Tebliği 1 Yılı Geçmişse Yok Hükmündedir

Ağbal, 2011 yılında Çalışma Müsteşarına gelen bir cezadan bahsederek "Dedi ki ya geçen gün bana trafik para cezası geldi, olay 4 yıl önceydi; 4 yıl sonra bana tebliğ ediliyor. Bende torba yasa bir kural koyalım dedim. Bundan sonra dedik bir trafik ceza tutanağı tutulduktan sonra 1 yıl geçtikten sonra artık onu tebliğ edemezsin zaman aşımı olur. Dolayısıyla, şu anda bir yıldan sonra trafik cezası tebliğ edilmişse o aslında yok hükmündedir ona itiraz etmek lazım” dedi.

TEDES Nedir?

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik akışını denetlemek ve kurallara uymayan sürücülere ceza verilmesi adına kurulan görüntülü izleme sistemidir. Kurallara uymayan sürücülere TEDES tarafından otomatik olarak ceza gönderilmektedir.
İçişleri Bakanlığı; TEDES'in uygulanmasında yaşanan bazı sorunlar ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda TEDES'i yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenlemeler ve belirlenecek standartlar çerçevesinde TEDES yeniden yürürlüğe girecek.

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BekirTemel 1 yıl en beğenilen
Lütfen kaçak elektrik kullananlara, vergiden kaçanlara, devletin Eti'nden sütünden yararlanıp ihanet edenlere, kötüye kullananlara da ceza uygulayabilecek cesaretiniz olsun tedes medes kolay...
Lütfen kaçak elektrik kullananlara, vergiden kaçanlara, devletin Eti'nden sütünden yararlanıp ihanet edenlere, kötüye kullananlara da ceza uygulayabilecek cesa...
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2 Yanıt Yanıtla +125
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BlackGhost12 1 yıl
Ceza geliri hedefi olurmu bir ülkenin yav?
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Robert Lewandowski RL9 1 yıl joven
Tamamda 90 la giderken 300 mt sonra 50 tedes yazısı çıkması nasıl mantık bari 70 yap
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Fenerbahceli1907Me 1 yıl
Adamlar para kazanmaya başlayınca ülke komple ticaret oldu
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beyazakbil 1 yıl
Yakınında yoğun bir yol geçen bir trakya kasabasindayim .kasabanin kavşagına eds radar konuldu bu yaz .Duyduğum kadarı ile kasabanın belediye başkanı keyiften dört köşe olmuş kesilen cezalardan alacagı küçük pay bile belediyenin hayal bile edemeyeciği bir gelir kaynağı olmuş.
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TNTB 1 yıl
Şikayet edeceğine kaldırt
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Master_Evil 1 yıl
tedes olan ilçeden alışveriş yapmayın
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mavizaman 1 yıl
tr de araç sahibi olmak akıl karı değil.
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Kortar 1 yıl
waze nevigasyonu telefonunuza yükleyin nerde radar var nerde polis var nerde trafik sıkışması nerde kaza var anında raporlayın amerikada yaygın olarak kullanılan bir uygulamna.
youtube.com/...
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ridleyscott 1 yıl
Bugün itibariyle Kaş'tan İzmir'e geri dönüşümü yaptım. Herhangi bir değişiklik yok. Yine göcek'te radar , gökova yakınında radar , çine'de her zamanki gibi radar + otobanda mesafe kontrollü radar.
Bu arada aydın otobanına girdiğim andan itibaren gidişte de dönüşte de 130 cruise sabitleyip sürdüm. Selatin tüneline 500 metre kala hızı 87 cruise , gerisi yine 130 sabit.
Eğer ceza gelir ise itiraz edeceğim zaten , gelmezse de ayrıca konu açar paylaşırım. İnsanlar boşu boşuna sağa çekip beklemesinler.
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kartal172 1 yıl
Bu video geldi aklıma youtu.be/...
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dobrasam 1 yıl
akp li lerin paravan şirketleri var bu şirketler bir apartman dairesinde masa sandalye den ibaret bu paravan şirketler üzerinden paralar uçuruluyor
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natura 1 yıl
Yanlış bilmiyorsam devletin görevi düzenlemeleri sağlamak. Sistemi kötüye kullanıp açgözlülük yapıyorlar demenin , bu kötüye kullananlar tarafından mağdur olan insanlara ne faydası var sayın bakan. Herhangi bir Vatandaş gibi yorum yapmanızı değil, yetkilerinizi kullanıp bu tip soygunculara karşı vatandaşlarınızı korumanızı yani kısacası yetkilerinizi kullanmanızı bekliyoruz milletçe.
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