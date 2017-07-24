Maliye Bakanı: Açgözlülük olunca her yere TEDES ceza sistemi kuruldu

Sözlerine devam eden Naci Ağbal EDS sisteminin doğru bir proje olduğunun ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Bu projenin belediyeler tarafından değil bölgesel olarak yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgesel düzeyde belli kural, kaide ve standartlarla EDS sisteminin özelleştirilebileceğini ve amaçlarının gelir elde etmek değil aslında trafik kurallarına uyulmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Trafik Cezaları Tebliği 1 Yılı Geçmişse Yok Hükmündedir
Ağbal, 2011 yılında Çalışma Müsteşarına gelen bir cezadan bahsederek "Dedi ki ya geçen gün bana trafik para cezası geldi, olay 4 yıl önceydi; 4 yıl sonra bana tebliğ ediliyor. Bende torba yasa bir kural koyalım dedim. Bundan sonra dedik bir trafik ceza tutanağı tutulduktan sonra 1 yıl geçtikten sonra artık onu tebliğ edemezsin zaman aşımı olur. Dolayısıyla, şu anda bir yıldan sonra trafik cezası tebliğ edilmişse o aslında yok hükmündedir ona itiraz etmek lazım” dedi.
TEDES Nedir?
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Bu arada aydın otobanına girdiğim andan itibaren gidişte de dönüşte de 130 cruise sabitleyip sürdüm. Selatin tüneline 500 metre kala hızı 87 cruise , gerisi yine 130 sabit.
Eğer ceza gelir ise itiraz edeceğim zaten , gelmezse de ayrıca konu açar paylaşırım. İnsanlar boşu boşuna sağa çekip beklemesinler.
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