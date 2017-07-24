Maliye Bakanı: Açgözlülük olunca her yere TEDES ceza sistemi kuruldu

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile ilgili konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Sözlerimin arkasındayım. Gerekli uyarılar ve uyarıcı levhalar konulmadan TEDES uygulamalarının yapılması haksızlıktır. Çok iyi niyetlerle yola çıktık dedik ki, bir kazan kazan. Yani belediyeler bu sistemi kuracak. Ben bir kamu kaynağı harcamadan bir ceza sistemi kuruyorum. Sonra bir gördük ki bunu belediyeler şirketlere devretmiş. Bir de açgözlülük diyeceğim açgözlülük olunca da her yere kurmuşlar onu." dedi

Ayrıca Bkz.

"Ferrari çalışanlarının Ferrari alması yasak!"

Sözlerine devam eden Naci Ağbal EDS sisteminin doğru bir proje olduğunun ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Bu projenin belediyeler tarafından değil bölgesel olarak yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgesel düzeyde belli kural, kaide ve standartlarla EDS sisteminin özelleştirilebileceğini ve amaçlarının gelir elde etmek değil aslında trafik kurallarına uyulmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Trafik Cezaları Tebliği 1 Yılı Geçmişse Yok Hükmündedir

Ağbal, 2011 yılında Çalışma Müsteşarına gelen bir cezadan bahsederek "Dedi ki ya geçen gün bana trafik para cezası geldi, olay 4 yıl önceydi; 4 yıl sonra bana tebliğ ediliyor. Bende torba yasa bir kural koyalım dedim. Bundan sonra dedik bir trafik ceza tutanağı tutulduktan sonra 1 yıl geçtikten sonra artık onu tebliğ edemezsin zaman aşımı olur. Dolayısıyla, şu anda bir yıldan sonra trafik cezası tebliğ edilmişse o aslında yok hükmündedir ona itiraz etmek lazım” dedi.

TEDES Nedir?

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik akışını denetlemek ve kurallara uymayan sürücülere ceza verilmesi adına kurulan görüntülü izleme sistemidir. Kurallara uymayan sürücülere TEDES tarafından otomatik olarak ceza gönderilmektedir.

İçişleri Bakanlığı; TEDES'in uygulanmasında yaşanan bazı sorunlar ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda TEDES'i yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenlemeler ve belirlenecek standartlar çerçevesinde TEDES yeniden yürürlüğe girecek.