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Ferrari çalışanlarının Ferrari alması yasak!

Ferrari'nin Pazarlama Müdürü Enrico Galliera, şirket çalışanlarının Ferrari almasının yasaklandığını söyledi. Bu güne kadar sadece iki çalışan Ferrari satın almayı başarabilmiş. Peki kim bu iki kişi?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Ferrari'nin sınırlı sayıda üretilen araçlarını satın alacak müşteriler konusunda seçici davrandığı bilinse de, şirketin çalışanlarına kolaylık sağladığını düşünüyor olabilirsiniz. Sonuçta bazı üreticiler çalışanlarının hizmetlerini ödüllendirmek için onlara özel indirimler sunabiliyorlar. Ancak görünen o ki Ferrari'de işler tam ters yönde işliyor.
Ayrıca Bkz. "Audi, 850 bin otomobilini geri çağırdı"
Yakın tarihli bir röportajda Ferrari'nin Ticaret ve Pazarlama Müdürü Enrico Galliera, şirket çalışanlarının fabrika hattından yeni bir Ferrari almasının yasaklandığını söyledi. Galliera, "Sınırlı üretim ve müşterilerin arabalarını almak için çok uzun süre beklemeleri nedeniyle arabanın çalışanlara teslim edilmesi hoş değil. Öncelik müşterilerdir" diyor.

Sadece iki çalışan Ferrari alabildi

Ferrari satın almasına izin verilen sadece iki Ferrari çalışanı var. Bu kişiler ise Scuderia Ferrari Formula 1 takımının pilotları Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen olmuş. Marka için yarışırken kendilerine yeni birer Ferrari alabilen dünyaca ünlü pilotlara özel bir indirim yapılmamış ve fiyat etiketinin tamamını ödemişler.
Galliera'nın şirketteki mevcut görevi sınırlı sayıda üretilen Ferrari'leri kimlerin satın alacağına karar vermek. İşinin en zor kısmının ise "hayır demek" olduğunu söylüyor. Deneyimli yönetici "En başında, hak etmeyen insanlardan başvurular alıyorsun, sadece paraları var. Ben bir şeylerin kralıyım, o yüzden arabayı hak ediyorum havasında oluyorlar. Evet diyorum, ama sen bir Ferrari müşterisi değilsin" diye de ekliyor.

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N20 2 yıl en beğenilen senged
senged

Parası varsa gider 2.el alır. Bu kadar basit.

orası tüm zengin siyasetçilerin ve makam sahiplerinin kendini vergiden kaçırdığı,
havalimanında bomba patladığında yolculardan 100'er lira aldığı fakir cahil ve kendini uyanık zanneden insanların olduğu bir yer değil, orası türkiye değil.
fark edip etmez işlem başlatırlar.
her ne kadar müslüman(!) olmasalarda ahlak onlarda en öndedir.
sengedParası varsa gider 2.el alır. Bu kadar basit.orası tüm zengin siyasetçilerin ve makam sahiplerinin kendini vergid...
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7 Yanıt Yanıtla +133
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pranis 2 yıl
İşte klas be.
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emre1393 2 yıl
"Ferrari'ye binmesinler, Fiat'a binsinler" -Mercedes S600'e binen bir zat.
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DH Misafiri 2 ay
Lambo candır gerisi heyecandır
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Ağla Sevgili Yurdum Ağla 2 yıl
türk lerede satmasalar.tüp takıp rezil ediyorlar
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Ardaceyhan 2 yıl
hayattaki şansım :D
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beyinsis 2 yıl
pöh. o yüzden ferrari'nin içinden aslanla poz verenler beşer-onar tane ferrari alıyor.
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Ink 2 yıl
Lamborghini candir.
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extrabold 2 yıl
Güzel bir iş anlayışı.
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tufanumur12 2 yıl
bence çok gereksiz bir uygulama . O kadar gereksiz insan alıyor ki aracı daha iyi bilen birinin kullanması daha iyi
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bayneo 2 yıl
Siz Çılgın Türkler bir ferrari yüzünden kanlı bıçaklı olacaksınız. az akışına bırakın rahat olun.
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McLaren64 2 yıl
Onlarda McLaren alsın. ??
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*GameOver* 2 yıl
Param olsada alacağım bir araba değil lamborghini varken araba tanımam
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