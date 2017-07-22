Ferrari çalışanlarının Ferrari alması yasak!

Ferrari'nin sınırlı sayıda üretilen araçlarını satın alacak müşteriler konusunda seçici davrandığı bilinse de, şirketin çalışanlarına kolaylık sağladığını düşünüyor olabilirsiniz. Sonuçta bazı üreticiler çalışanlarının hizmetlerini ödüllendirmek için onlara özel indirimler sunabiliyorlar. Ancak görünen o ki Ferrari'de işler tam ters yönde işliyor.

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Yakın tarihli bir röportajda Ferrari'nin Ticaret ve Pazarlama Müdürü Enrico Galliera, şirket çalışanlarının fabrika hattından yeni bir Ferrari almasının yasaklandığını söyledi. Galliera, "Sınırlı üretim ve müşterilerin arabalarını almak için çok uzun süre beklemeleri nedeniyle arabanın çalışanlara teslim edilmesi hoş değil. Öncelik müşterilerdir" diyor.

Sadece iki çalışan Ferrari alabildi

Ferrari satın almasına izin verilen sadece iki Ferrari çalışanı var. Bu kişiler ise Scuderia Ferrari Formula 1 takımının pilotları Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen olmuş. Marka için yarışırken kendilerine yeni birer Ferrari alabilen dünyaca ünlü pilotlara özel bir indirim yapılmamış ve fiyat etiketinin tamamını ödemişler.

Galliera'nın şirketteki mevcut görevi sınırlı sayıda üretilen Ferrari'leri kimlerin satın alacağına karar vermek. İşinin en zor kısmının ise "hayır demek" olduğunu söylüyor. Deneyimli yönetici "En başında, hak etmeyen insanlardan başvurular alıyorsun, sadece paraları var. Ben bir şeylerin kralıyım, o yüzden arabayı hak ediyorum havasında oluyorlar. Evet diyorum, ama sen bir Ferrari müşterisi değilsin" diye de ekliyor.