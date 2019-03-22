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Manyetik nano-problar kan içindeki hücreleri tespit edecek

Bilim insanları hücreler tarafından alınan; bu sayede kontrol edilebilen yeni ''nanobotlar'' geliştirdi. Benzer yöntem 2018 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Yakın gelecekte mikroskobik robotlar; enfeksiyonlarla savaşmak veya ilaçları ilgili bölüme ulaştırmak için kullanılacak gibi görünüyor. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar hücrelerin içine nano probları almayı başardılar ve bu probları kontrol etmenin yeni bir yolunu geliştirdiler.

2018 yılı Nobel Fizik Ödüllü yöntem

Manyetik nano-problar kan içindeki hücreleri tespit edecek
 

Canlı hücreleri araştırmanın en yaygın yolu ''optik cımbızlama'' adı verilen yöntem. Bu yöntemde lazer ışığının radyasyon basıncı hücreleri veya bakterileri tuzağa düşürmek ve hareket ettirmek için kullanılıyor. Bu yöntem son derece kullanışlı; hatta bu yöntemi bulan isimler 2018 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne de layık görülmüş fakat yeni araştırmalara göre bu yöntemin de bazı kısıtlamaları mevcut. Mevcut metotta hareket kabiliyetini artırmak amacıyla lazer ışınlarının gücü artırılıyor fakat bu artış hücrelere zarar verme potansiyelini de beraberinde getirmekte.
Bu riskler dolayısıyla Toronto takımı yeni sistemi manyetik olarak hareket ettirdi. 'Nanobot' olarak isimlendirilen robot 700 nanometre genişliğinde bir demir boncuk olarak karşımıza çıkmakta ve bu boyut hücreler tarafından alınmaya yetecek büyüklükte. Hücrenin içerisine girdikten sonra ise hücreyi saran manyetik alan sayesinde kumanda ediliyor.
Araştırmayı netleştirmek için ekip mikroskop lamelinin üzerine canlı kanser hücreleriyle birlikte boncuğu da yerleştirdi ve 6 tane manyetik bobin ile mikroskobu çevreledi. Araştırmacılar boncuk hücre içine alındıktan sonra bobinlerdeki elektrik akımını değiştiren algoritmalar kullanarak boncuğu hareket ettirdi. Gücü ve biçimi değişen manyetik akımlar yardımıyla boncuk istenilen yöne doğru itildi.

Yeni yöntemle hücre çekirdeği incelenebilecek


Yeni yöntem sayesinde hücrenin çekirdek olarak adlandırılan ve genetik materyali ve bilgiyi taşıyan bölümü; çekirdeğin hücreden çıkarılması gerekmeksizin incelenebilecek. Araştırma ekibi erken ve geç evre mesane kanseri hücreler üzerinde çalıştı ve geç evre kanser hücresinin erken evre kanser hücresine oranla boncukla daha az tepkime verdiğini keşfetti. Bu yöntem erken evre ile geç evre kanser hücrelerinin morfolojik olarak ayırt edilemediği durumlarda hücreleri ayırt etmek için kullanılabilir ve kanser teşhisi ile kanserle savaşta yeni yaklaşımlara öncülük edebilir.

Araştırmanın baş yazarı Yu Sun yakın gelecekte kanda yüzen yeni nanobotlar yardımıyla tümörleri besleyen damarlarlar tıkanarak veya mekanik ablasyon ile tümörlerin yok edilebileceğini belirtti. Ayrıca kemoterapiye, radyoterapiye ve immünoterapiye dirençli kanserlerin tedavisinde yeni bir seçenek olabileceğini de ekledi .
Gelişen teknoloji ile yakın gelecekte robotlar içimizde yüzerek hastalıklarla savaşıyor olacaklar. Lakin uygulamaların halk düzeyine inebilmesi için daha çok çalışma ve veri gerekmekte.

https://newatlas.com/magnetic-nanobots-inside-cells/58862/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
Hayatimiza giren ürünleri sağlikli hala getirmedikten sonra böyle birşey geliştirip hastaliklarinda tedavisinde kullanmanin pek bir anlami yok.
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DH Misafiri 1 ay
Kanada'da seçim var galiba ya da Toronto Uni.'i Türkiye'de zanneden bir okuyucu ;)
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goki85 1 ay
bu haberlerde hep secim oncesi geliyor ??
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patatessiz patso 1 ay goki85
Haberin Türkiye ile alakası yok.
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bytradm 2 ay
bu nano&genteknolojileri insalığının hizmetinden çok
hain amaçlara hizmette kullanılıyor diye düşünmekteyim.
insan-hayvan ve gıdalarına nano molekül &gdo karışımının
sonuçları meçhul olmasına,yada kasıtlı gizlenen sonuçlarına rağmen
tükettiriyorlar. bu tür ürünlerin piyasaya girmesine müsaade edenler
hakkında hiç iyi düşünemem.
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