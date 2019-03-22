Manyetik nano-problar kan içindeki hücreleri tespit edecek

Yakın gelecekte mikroskobik robotlar; enfeksiyonlarla savaşmak veya ilaçları ilgili bölüme ulaştırmak için kullanılacak gibi görünüyor. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar hücrelerin içine nano probları almayı başardılar ve bu probları kontrol etmenin yeni bir yolunu geliştirdiler.

2018 yılı Nobel Fizik Ödüllü yöntem

Canlı hücreleri araştırmanın en yaygın yolu ''optik cımbızlama'' adı verilen yöntem. Bu yöntemde lazer ışığının radyasyon basıncı hücreleri veya bakterileri tuzağa düşürmek ve hareket ettirmek için kullanılıyor. Bu yöntem son derece kullanışlı; hatta bu yöntemi bulan isimler 2018 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne de layık görülmüş fakat yeni araştırmalara göre bu yöntemin de bazı kısıtlamaları mevcut. Mevcut metotta hareket kabiliyetini artırmak amacıyla lazer ışınlarının gücü artırılıyor fakat bu artış hücrelere zarar verme potansiyelini de beraberinde getirmekte.

Bu riskler dolayısıyla Toronto takımı yeni sistemi manyetik olarak hareket ettirdi. 'Nanobot' olarak isimlendirilen robot 700 nanometre genişliğinde bir demir boncuk olarak karşımıza çıkmakta ve bu boyut hücreler tarafından alınmaya yetecek büyüklükte. Hücrenin içerisine girdikten sonra ise hücreyi saran manyetik alan sayesinde kumanda ediliyor.

Araştırmayı netleştirmek için ekip mikroskop lamelinin üzerine canlı kanser hücreleriyle birlikte boncuğu da yerleştirdi ve 6 tane manyetik bobin ile mikroskobu çevreledi. Araştırmacılar boncuk hücre içine alındıktan sonra bobinlerdeki elektrik akımını değiştiren algoritmalar kullanarak boncuğu hareket ettirdi. Gücü ve biçimi değişen manyetik akımlar yardımıyla boncuk istenilen yöne doğru itildi.

Yeni yöntemle hücre çekirdeği incelenebilecek

Araştırmanın baş yazarı Yu Sun yakın gelecekte kanda yüzen yeni nanobotlar yardımıyla tümörleri besleyen damarlarlar tıkanarak veya mekanik ablasyon ile tümörlerin yok edilebileceğini belirtti. Ayrıca kemoterapiye, radyoterapiye ve immünoterapiye dirençli kanserlerin tedavisinde yeni bir seçenek olabileceğini de ekledi .

Gelişen teknoloji ile yakın gelecekte robotlar içimizde yüzerek hastalıklarla savaşıyor olacaklar. Lakin uygulamaların halk düzeyine inebilmesi için daha çok çalışma ve veri gerekmekte.

https://newatlas.com/magnetic-nanobots-inside-cells/58862/

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Yeni yöntem sayesinde hücrenin çekirdek olarak adlandırılan ve genetikve bilgiyi taşıyan bölümü; çekirdeğin hücreden çıkarılması gerekmeksizin incelenebilecek. Araştırma ekibiveevrekanseri hücreler üzerinde çalıştı ve geç evre kanser hücresinin erken evre kanser hücresine oranla boncukla daha azverdiğini keşfetti. Bu yöntem erken evre ile geç evre kanser hücrelerininolarak ayırt edilemediği durumlarda hücreleri ayırt etmek için kullanılabilir veile kanserle savaşta yeni yaklaşımlara öncülük edebilir.