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Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı

Kişisel Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafla Oculus Rift için geliştirilen teknolojik eldiveni ilk kez sergileyen Mark Zuckerberg, sanal gerçekliğin hangi aşamalara geldiğini gösterdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İlk etapta Kickstarter girişimi olarak yola çıkan ve 2014 yılının Mart ayında Facebook tarafından yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın alınan sanal gerçeklik kaskı Oculus Rift’in üreticisi Oculus VR, sosyal ağ çatısı altında geleceğe yönelik ürünler geliştirmeye devam ediyor.
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Yatırımlarla birlikte çok daha hızlı bir gelişme süreci izleyen Oculus Rift, sanal gerçeklik alanında öncü isimlerin başında geliyor. Kısa süre önce Washington’daki araştırma merkezini ziyaret eden Mark Zuckerberg, kişisel hesabından paylaştığı fotoğrafla uzun süredir geliştirildiği bilinen Oculus Rift eldiveninin ilk prototipini görücüye çıkardı.

Eldiven ile sanal gerçekliğin yetenekleri artıyor 

"Sanal ve artırılmış gerçekliği elinize getirecek bir çalışma yapıyoruz." şeklinde bir açıklama yapan Zuckerberg eldiven ile çizim yapılabileceğini ,sanal bir klavye aracılığıyla yazı yazılabileceğini ve hatta Spider Man gibi etrafa ağ atılabileceğini dile getirdi. Yayınlanan fotoğrafta da genç CEO’nun tam da bu hareketi yaptığı görülüyor.
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Hakkında herhangi bir bilginin paylaşılmadığı teknolojik eldivenin kablosuz bağlantı üzerinden Oculus ile iletişim kurması tahmin ediliyor. Diğer taraftan eldiven için Oculus’un kendi izleme kameralarını değil, üçüncü parti OptiTrack kamera sensörlerini kullanması da dikkatlerden kaçmıyor. Nihai ürün olarak ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmeyen eldivenin çalışma mantığını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.facebook.com/zuck/posts/10103490859636101 Yorum Yaz
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shalashaska 2 yıl en beğenilen
Yedi düvel bizimle uğraşmayı bi bıraksa, elbet bizim gençlerimizde bunlarla uğraşır.
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veteriner69 2 yıl shalashaska
shalashaska

Yedi düvel bizimle uğraşmayı bi bıraksa, elbet bizim gençlerimizde bunlarla uğraşır.

İroni mi yapıyorsunuz? Yoksa üzücü...
shalashaskaYedi düvel bizimle uğraşmayı bi bıraksa, elbet bizim gençlerimizde bunlarla uğraşır.İroni mi yapıyorsunuz? Y...
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Rohanli_Theoden 2 yıl
2023 gelsin BOR'la çalışan sanal gerçeklik kaskı yapacağız.
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ftd 2 yıl
matrix geliyor
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redoracle 2 yıl
Onu bumu bilmem de bizim gençlerin bununla ne yapacaklarını tahmin edebiliyorum
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shalashaska 2 yıl en beğenilen
Yedi düvel bizimle uğraşmayı bi bıraksa, elbet bizim gençlerimizde bunlarla uğraşır.
1 Yanıt Yanıtla +16
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veteriner69 2 yıl shalashaska
shalashaska

Yedi düvel bizimle uğraşmayı bi bıraksa, elbet bizim gençlerimizde bunlarla uğraşır.

İroni mi yapıyorsunuz? Yoksa üzücü...
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atakan3454 2 yıl
Millet nelerle uğraşıyor bizim millet nelerle uğraşıyor yazıklar olsun be.
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