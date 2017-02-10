Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı

İlk etapta Kickstarter girişimi olarak yola çıkan ve 2014 yılının Mart ayında Facebook tarafından yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın alınan sanal gerçeklik kaskı Oculus Rift’in üreticisi Oculus VR, sosyal ağ çatısı altında geleceğe yönelik ürünler geliştirmeye devam ediyor.

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Yatırımlarla birlikte çok daha hızlı bir gelişme süreci izleyen Oculus Rift, sanal gerçeklik alanında öncü isimlerin başında geliyor. Kısa süre önce Washington’daki araştırma merkezini ziyaret eden Mark Zuckerberg, kişisel hesabından paylaştığı fotoğrafla uzun süredir geliştirildiği bilinen Oculus Rift eldiveninin ilk prototipini görücüye çıkardı.

Eldiven ile sanal gerçekliğin yetenekleri artıyor

"Sanal ve artırılmış gerçekliği elinize getirecek bir çalışma yapıyoruz." şeklinde bir açıklama yapan Zuckerberg eldiven ile çizim yapılabileceğini ,sanal bir klavye aracılığıyla yazı yazılabileceğini ve hatta Spider Man gibi etrafa ağ atılabileceğini dile getirdi. Yayınlanan fotoğrafta da genç CEO’nun tam da bu hareketi yaptığı görülüyor.

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Hakkında herhangi bir bilginin paylaşılmadığı teknolojik eldivenin kablosuz bağlantı üzerinden Oculus ile iletişim kurması tahmin ediliyor. Diğer taraftan eldiven için Oculus’un kendi izleme kameralarını değil, üçüncü parti OptiTrack kamera sensörlerini kullanması da dikkatlerden kaçmıyor. Nihai ürün olarak ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmeyen eldivenin çalışma mantığını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.facebook.com/zuck/posts/10103490859636101