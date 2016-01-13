Mars'ta yapı inşa etmek için Mars toprağı kullanılabilir

Yakın zamana kadar sadece bir düşten ibaret olan Mars'ta koloni kurma fikri, her geçen gün daha gerçekçi bir hal alıyor. Gerek NASA gibi uzay ajansları, gerekse de Mars One gibi bağımsız organizasyonlar, Kızıl Gezegen'e insan göndermek için önemli projeler üzerinde çalışıyorlar. 2026 yılında Mars'ta koloni kurmayı hedefleyen Mars One'ın bu projesinde başarılı olacağına pek az kişi inanıyor. Söz konusu NASA olduğunda ise, insanlı bir görevin düzenlenip düzenlenemeyeceği değil, ne zaman düzenleneceği tartışılıyor.

Mars'a insanlı görev düzenleme yolunda önemli adımlar atan NASA'nın çözmesi gereken sorunlardan biri, Kızıl Gezegen'e gönderilecek insanların içinde kalacağı yapıların nasıl inşa edileceği. Mars'ta inşa edilecek sığınaklar için malzemenin Dünya'dan götürülmesi, hem roketin yükünü fazlasıyla ağırlaştırır, hem de görevin maliyetini önemli ölçüde arttırır. Bu yüzden NASA'nın tercihi, sığınakları Mars'ta bulunan materyallerle inşa etmekten yana.

Mars'ta bulunan materyallerle sığınak inşa edebilmek için yaratıcı yollar arayan NASA, bu amaç doğrultusunda bir yarışma başlattı. 3D yazıcıyla Mars'ta yaşam alanı oluşturmak için birbirinden farklı birçok proje geliştirildi. Yarışmanın kazananı, buzdan bir sığınak tasarımı sunan Mars Ice House projesi oldu.

Başta Mars Ice House projesi olmak üzere bu yarışmaya gönderilen projelerin büyük bölümü varsayımsal tasarımlardan oluşsa da, aralarında gerçekten denenmiş ve sonuç alınmış bir proje de mevcuttu. Northwestern Üniversitesi'nde görevli Gianluca Cusatis ve ekibi, Mars materyallerini kullanarak yeni bir beton türü geliştirmeyi başardılar.

Beton, çakıl veya kum gibi agrega denilen maddelerin bağlayıcı bir maddeyle birleştirilmesiyle oluşuyor. Dünya'da, agrega olarak çimento, bağlayıcı madde olarak da su kullanılıyor. Mars'ta beton elde etmek isteyen Cusatis ve ekibi ise, agrega madde olarak Mars toprağını, bağlayıcı madde olarak da Mars'ta bolca bulunan erimiş sülfürü kullandı.

Erimiş sülfür ile hazırlanan beton, normal betona göre çok daha kullanışlı. Su ile hazırlanan betonun hazır hale gelmesi yaklaşık 28 saat sürerken, sülfür ile hazırlanan betonun hazır hale gelmesi için 2 - 3 saat yetiyor. Üstelik Cusatis ve ekibi tarafından geliştirilen beton, sülfür ile hazırlanan diğer betonlardan iki kat daha sağlam. Cusatis, bu durumu Mars toprağında bulunan moleküllerin özelliğine bağlıyor.

Mars toprağının sağladığı sağlamlık sülfür betonunun en önemli eksikliğini ortadan kaldırıyor, ancak sülfür betonuyla ilgili bir diğer sorun ısıya karşı normal beton kadar dayanıklı olmaması. Erime noktası 115.2 derece Celsius olan sülfür betonunun Dünya'da yaygın olarak kullanılmamasının en büyük nedenlerinden biri yangın tehlikesi taşıması.

Cusatis. bu riskin Mars'ta inşa edilecek yapılar için ilk planda önem taşımadığı görüşünde. Mars'a gidecek ilk insanlar için önceliğin sığınabilecekleri sağlam ve dayanıklı yapılar inşa etmek olduğunu belirten Cusatis, yangına dayanıklı yapılar inşa etmenin bir sonraki aşamada olduğunu ifade ediyor.

Cusatis ve ekibi, Mars'ta hazırlanacak betonu ateşe karşı dayanıklı hale getirmek ve Mars toprağının betonu nasıl daha sağlam hale getirdiğini anlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

http://www.cnet.com/news/concrete-for-mars-shelters-made-from-martian-materials/