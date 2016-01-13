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Mars'ta yapı inşa etmek için Mars toprağı kullanılabilir

Mars'a insan göndermek için hazırlıklarını sürdüren NASA, gezegende inşa edilecek yapılar için Dünya'dan malzeme götürmeyecek. Bunun yerine Mars'taki materyaller kullanılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Mars'ta yapı inşa etmek için Mars toprağı kullanılabilir
Yakın zamana kadar sadece bir düşten ibaret olan Mars'ta koloni kurma fikri, her geçen gün daha gerçekçi bir hal alıyor. Gerek NASA gibi uzay ajansları, gerekse de Mars One gibi bağımsız organizasyonlar, Kızıl Gezegen'e insan göndermek için önemli projeler üzerinde çalışıyorlar. 2026 yılında Mars'ta koloni kurmayı hedefleyen Mars One'ın bu projesinde başarılı olacağına pek az kişi inanıyor. Söz konusu NASA olduğunda ise, insanlı bir görevin düzenlenip düzenlenemeyeceği değil, ne zaman düzenleneceği tartışılıyor.
Mars'a insanlı görev düzenleme yolunda önemli adımlar atan NASA'nın çözmesi gereken sorunlardan biri, Kızıl Gezegen'e gönderilecek insanların içinde kalacağı yapıların nasıl inşa edileceği. Mars'ta inşa edilecek sığınaklar için malzemenin Dünya'dan götürülmesi, hem roketin yükünü fazlasıyla ağırlaştırır, hem de görevin maliyetini önemli ölçüde arttırır. Bu yüzden NASA'nın tercihi, sığınakları Mars'ta bulunan materyallerle inşa etmekten yana.
Mars'ta bulunan materyallerle sığınak inşa edebilmek için yaratıcı yollar arayan NASA, bu amaç doğrultusunda bir yarışma başlattı. 3D yazıcıyla Mars'ta yaşam alanı oluşturmak için birbirinden farklı birçok proje geliştirildi. Yarışmanın kazananı, buzdan bir sığınak tasarımı sunan Mars Ice House projesi oldu.
 
Mars'ta yapı inşa etmek için Mars toprağı kullanılabilir
Başta Mars Ice House projesi olmak üzere bu yarışmaya gönderilen projelerin büyük bölümü varsayımsal tasarımlardan oluşsa da, aralarında gerçekten denenmiş ve sonuç alınmış bir proje de mevcuttu. Northwestern Üniversitesi'nde görevli Gianluca Cusatis ve ekibi, Mars materyallerini kullanarak yeni bir beton türü geliştirmeyi başardılar.
Beton, çakıl veya kum gibi agrega denilen maddelerin bağlayıcı bir maddeyle birleştirilmesiyle oluşuyor. Dünya'da, agrega olarak çimento, bağlayıcı madde olarak da su kullanılıyor. Mars'ta beton elde etmek isteyen Cusatis ve ekibi ise, agrega madde olarak Mars toprağını, bağlayıcı madde olarak da Mars'ta bolca bulunan erimiş sülfürü kullandı.
Erimiş sülfür ile hazırlanan beton, normal betona göre çok daha kullanışlı. Su ile hazırlanan betonun hazır hale gelmesi yaklaşık 28 saat sürerken, sülfür ile hazırlanan betonun hazır hale gelmesi için 2 - 3 saat yetiyor. Üstelik Cusatis ve ekibi tarafından geliştirilen beton, sülfür ile hazırlanan diğer betonlardan iki kat daha sağlam. Cusatis, bu durumu Mars toprağında bulunan moleküllerin özelliğine bağlıyor.
Mars toprağının sağladığı sağlamlık sülfür betonunun en önemli eksikliğini ortadan kaldırıyor, ancak sülfür betonuyla ilgili bir diğer sorun ısıya karşı normal beton kadar dayanıklı olmaması. Erime noktası 115.2 derece Celsius olan sülfür betonunun Dünya'da yaygın olarak kullanılmamasının en büyük nedenlerinden biri yangın tehlikesi taşıması.
Cusatis. bu riskin Mars'ta inşa edilecek yapılar için ilk planda önem taşımadığı görüşünde. Mars'a gidecek ilk insanlar için önceliğin sığınabilecekleri sağlam ve dayanıklı yapılar inşa etmek olduğunu belirten Cusatis, yangına dayanıklı yapılar inşa etmenin bir sonraki aşamada olduğunu ifade ediyor.
Cusatis ve ekibi, Mars'ta hazırlanacak betonu ateşe karşı dayanıklı hale getirmek ve Mars toprağının betonu nasıl daha sağlam hale getirdiğini anlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

http://www.cnet.com/news/concrete-for-mars-shelters-made-from-martian-materials/ Yorum Yaz
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mnkry 3 yıl en beğenilen
Aslında çözüm basit, gönderecekleri roketin içine bizim buradan tokicileri, belediyecileri ve 3-5 karadenizli müteahhit koysunlar. Marsın anasını belleyip gelsinler.
Aslında çözüm basit, gönderecekleri roketin içine bizim buradan tokicileri, belediyecileri ve 3-5 karadenizli müteahhit koysunlar. Marsın anasını belleyip gelsi...
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kalavar 3 yıl
arkadaş çok geri kaldık çok....
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2 Avatar Avatar
Fenomenon 3 yıl
Haberde hata var hocam.
"Dünya'da, agrega olarak çimento, bağlayıcı madde olarak da su kullanılıyor" Agrega bildiğimiz kum veya çakıla denir (bir önceki cümlede demişsiniz zaten). Çimento bağlayıcı maddedir. Çimento su ile kimyasal tepkimeye girerek sağlamlık kazanır.
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WesterLandX 3 yıl
Yamulmuyorsam benzer şeyi japon uzay ajansı ay için düşünüyordu. Easa da olabilir. Yeni bişi değil yani.
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ULYSES 3 yıl
Hadi ya zormu olur? Marsa üs kurmanın kolay ve ucuz yollarını sayar mısın. Nasa skype de benden sormamı rica ettiler.
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kadirirdem 3 yıl
marsta yapacaklarsa kullanacaklar tabi :)))
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greenk 3 yıl
Bilime önem vermezsen üstüne üniversite adı altında yüzlerce tüccar açarsan, seyretmeye mâhkûmuz.
Ayrıca Odtü ile kafayı bozan hükümet destek olacağı yerde köstek oluyor.
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N. Chomsky 3 yıl greenk
greenk
Bilime önem vermezsen üstüne üniversite adı altında yüzlerce tüccar açarsan, seyretmeye mâhkûmuz.
Ayrıca Odtü ile kafayı bozan hükümet destek olacağı yerde köstek oluyor.


Okulun adı Ortadoğu Siyaset Uni. si olarak değiştirilmeli bence de. Hacettepe kendi imkanlarıyla araba yaparken dünyanın sözde en iyi kaçıncı Üniversitesi daha mescit ile uğraşıyor.

____

2026 gerçekçi bir tarih gibi durmuyor. Daha yeni yeni işlevsel robotları göndermeye başlamışken kolonilesme 2040'tan önce olmaz.
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fthkn 3 yıl
Koloni kuracak gücü olan Ay'a başlangıç olarak kurardı. Hepsi birer propaganda üzerine yapılıyor. Filmler de çekiliyor. ABD reklamını yaptırıyor. Belki 100 yıl sonra ancak yapabileceği şeyleri şimdiden reklam ediyorlar. ABD'nin de hiçbir gücü yok yapamazlar. Ay'a bile gittikleri kuşkulu.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Ağaoğlu My Mars
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BekirTemel 3 yıl
Orayoda mahfedecek insanoğlu demek ki.
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ylmzsngl 3 yıl
Dünya kaynaklarının hızla tüketildiği ve nüfusun kontrol edilmez düzeyde artışı yeni bir gezegene ihtiyacı mecbur kılıyor. Mars'ta koloni kurulacaksa elini çabuk tutmaları gerekiyor. Zira Sanayi devriminden bu yana dünyanın ne hale geldiği malum. Dünyanın yaşına oranla bakarsak, birkaç yüz yılda dünyanın zenginliklerinin önemli bir oranı yok edildi. Bu hızla devam ederse birkaç yüz yıl içerisinde soluduğumuz hava bile ücretli olabilir.
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yoksulseytan22 3 yıl
Hayret kimse yazmamış. Radyasyondan geçilmeyen Marsta, toprağı radyasyonsuz mu kabul ediyorlar? Cernobilde bile toprağa çıplak ayakla basamazken, Mars ın radyasyonlu atmosferinden toprağa veya diğer materyallere radyasyon bulaşmiyor mu?
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arel.gr 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

Hayret kimse yazmamış. Radyasyondan geçilmeyen Marsta, toprağı radyasyonsuz mu kabul ediyorlar? Cernobilde bile toprağa çıplak ayakla basamazken, Mars ın radyasyonlu atmosferinden toprağa veya diğer materyallere radyasyon bulaşmiyor mu?


olcak ise bak, kesin bu nasa'nin dikkatinden kacmis olmali.
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moffaka 3 yıl yoksulseytan22
Gerçekten dünyanın en iyi bilim adamlarının bu toprağı kullanmayı hesaplarken bunu düşünmediklerine mi inanıyorsun?
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