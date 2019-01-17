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Mastercard, ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor

Bir program ya da platformu ücretsiz denerken çoğu zaman kredi kartı bilgilerini de paylaşmamız talep edilir. Unutkan müşteriler için sorun olan bu duruma Mastercard çözümü var. Detaylar haberimizde.
4 ay (Son Güncelleme: 4 ay)
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Güvenlik
Gökhan G.
Editör
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Neredeyse hepimiz bir yazılım ya da bir platformun ücretsiz deneme sürümüne kredi kartı bilgilerimizi vererek üye olmuşuzdur. Genellikle bir ay olan bu sürenin bitiminde ise bazılarımız üyeliği iptal etmeyi unutur ve ay sonunda  istemediğimiz bir faturayla karşılaşırız. Mastercard ise müşterilerin sessiz çığlıklarını duymuş olacak ki bundan sonra unutkanlığımızın kurbanı olmak zorunda kalmayacağız. Firmaya göre artık ilgili şirketler, deneme süresinin bitimini müteakip kredi kartlarına yansıtılacak ücretli üyelik aidatlarının tahsili öncesi müşteriyi bilgilendirilecek. Mastercard firmalardan ayrıca aylık ücretlendirme bilgisi ve üyelik iptali ile ilgili açıklama yapmalarını da isteyecek.

Sistem şöyle işliyor; Mastercard özellikli kredi kartınız ile bir ücretsiz üyelik başlatıyorsunuz. Ücretsiz üyeliğiniz sona ermeden önce ilgili firma size kısa mesaj ya da eposta yoluyla üyeliğinizin devamı için ücret tahsil edileceği bilgisini paylaşıyor. Bu mesaj; üyelik aidatı, ücretin ne zaman tahsil edileceği ve firmanın açık ismi gibi bilgileri içermek zorunda. Mastercard, mesajın aynı zamanda üyelik iptali isteyeceğinizde bu işlemi nasıl yapacağınız ile ilgili detayları da kapsayacağını ifade ediyor. Bu bilgilendirmeler sonucu devam ya da tamam demek artık size kalmış.

Üyeliğe devam izni verdiğiniz durumlarda bile firmanın size aylık fatura göndermesi gerektiğini vurgulayan Mastercard, böylece müşterilerin aniden değişen üyelik ücretleri hakkında bilgi sahibi olabileceğini de vurguluyor.


https://www.engadget.com/2019/01/16/mastercard-free-trial-protection/ Yorum Yaz
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Chromosty 4 ay en beğenilen
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Celonfix 4 ay
Sanal kart ile zaten bunun önüne geçilebiliyor.Sanal karta istediğiniz miktarda limiti atıyorsunuz böylece bu sorunlarla karşılaşmıyorsunuz.
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CoreXXX 4 ay
Benim ona zaten çözümüm vardı. Sanal kart😀
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Musty3535123 4 ay
aga kolayı var, sanalkart bilgilerini verin ve hiç limit bırakmayın kafanız rahat olsun ;)
sanalkartı düşünemeyenler\kullanamayanlar için güzel uygulama..
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Galatas4ray 4 ay Musty3535123
Bazıları sanal kartı kabul etmiyor illaki gerçek kart istiyor.Örneğin:blue tv
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elektrontan 4 ay
Ooo müthiş. Çok güzel hareket oldu bu.
BEKLEYİN BENİ ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMLERİ!!!
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yorumculuklar 4 ay
Aynen öyle, deneme süresi bitiminde memnun kaldın mı devam etmek ister misin diye bir şey sorulmalı veya baştan kredi kartı bilgisini almayacaksın...
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Chromosty 4 ay en beğenilen
helal len
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servusdedurantem 4 ay
Üyelik uzatırken cep telefonuna onay mesajı ya sa ekranı falan daha kolay olur
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asdf_13 4 ay
Sinemia'ya girsin
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Seyrim 4 ay
Güzel bir karar..
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