Mazda'dan konsept harikası: LM55 Vision Gran Turismo

Mazda'nın noel dönemi için hazırladığı sürpriz ortaya çıktı; LM55 Vision Gran Turismo süper otomobil. Gran Turismo 6 oyunu için geliştirilen konsept araç, otomobil tarihinde Japonlar için ayrı bir öneme sahip olan Mazda 787B'nin mirası üzerinde şekilleniyor. Bir Japon üreticinin ve aynı zamanda bir Wankel motorlu aracın yegane LeMans 24 saat yarış zaferine imza attığı 787B'nin tasarımından izler taşıyan LM55 Gran Turismo, teknoloji ve tasarımı bir araya getiren, aynı zamanda Mazda'nın gelecek vizyonunu yansıtan süper otomobil olarak yorumlanabilir.

Yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı otomobil aynı zamanda başta monokok şasi olmak üzere yaygın karbon fiber kullanımı gibi özelliklerle oldukça agresif bir güç/ağırlık dengesi kuruyor. Dünyaca ünlü otomobil firmalarının Gran Turismo oyunu için geliştirdiği konsept araçlardan oluşan Vision Gran Turismo projesi kapsamında hazırlanan LM55, tatil dönemi güncellemesi kapsamında PlayStation 3'e özel Gran Turismo 6 için yayınlanmış durumda.



