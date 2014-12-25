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Mazda'dan konsept harikası: LM55 Vision Gran Turismo

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mazda'dan konsept harikası: LM55 Vision Gran Turismo
Mazda'nın noel dönemi için hazırladığı sürpriz ortaya çıktı; LM55 Vision Gran Turismo süper otomobil. Gran Turismo 6 oyunu için geliştirilen konsept araç, otomobil tarihinde Japonlar için ayrı bir öneme sahip olan Mazda 787B'nin mirası üzerinde şekilleniyor. Bir Japon üreticinin ve aynı zamanda bir Wankel motorlu aracın yegane LeMans 24 saat yarış zaferine imza attığı 787B'nin tasarımından izler taşıyan LM55 Gran Turismo, teknoloji ve tasarımı bir araya getiren, aynı zamanda Mazda'nın gelecek vizyonunu yansıtan süper otomobil olarak yorumlanabilir.
Yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı otomobil aynı zamanda başta monokok şasi olmak üzere yaygın karbon fiber kullanımı gibi özelliklerle oldukça agresif bir güç/ağırlık dengesi kuruyor. Dünyaca ünlü otomobil firmalarının Gran Turismo oyunu için geliştirdiği konsept araçlardan oluşan Vision Gran Turismo projesi kapsamında hazırlanan LM55, tatil dönemi güncellemesi kapsamında PlayStation 3'e özel Gran Turismo 6 için yayınlanmış durumda. 


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Pi 4 yıl
Cift tarafli araba yapmislar
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tunc52 4 yıl
Bu nedir arabamı, uzay mekiği falan mı asfaltta gidiyormu bu alet?
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XQS 4 yıl
Bunla ruzgar tuneline girsen ucmaya baslar heralde o aero yapisini bir acayip yapmislar
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myanemicnick 4 yıl
Şu ilizyon resimlerine benziyor:"bu arabanın önü neresi"
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yusuf530 4 yıl
harika yapmış adamlar.darısı bize. :)
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mutluakbulut 4 yıl
Neresi başı neresi kıçı belli değil çizgi filmden fırlamış gibi iğrenç bir tasarım.
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infom@n 4 yıl
Aşık oldum :)
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Rise Against 4 yıl
Güzel olmuş ama keşke gt6 ya güncel arabalari da getirebilseler.Mesela 2015 mustang ve laferrari
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doctor_bey 4 yıl
Tasarıma bak beee
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ssbrutality 4 yıl
Japon Teknoloji ve Mühendislik Harikası Mazda..Samimi söylüyorum Mazda'yı kullanmayan bilemez,gerek eski gerek yeni modelleri.Mazda 6 sahibiyim.
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sadri.abi 4 yıl
Mazdayı görünce huzur geliyor bana.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
güzel değil.
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