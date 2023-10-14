Subaru Sport Mobility konsepti, Japonya Mobility fuarı öncesi tanıtıldı

Subaru Sport Mobility Konsepti, Japonya Mobility Show öncesinde tanıtıldı. Birçok japon otomobil üreticisinin konseptlerinin ortaya çıkacağı fuarda oldukça heyecan verici tasarımlar göze çarpıyor.

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Subaru konsept aracını sergileyecek

Subaru, Solterra, Crosstrek gibi farklı modellerini aksesuarlar ile birleştirerek ziyaretçilerin beğenisine sunmayı hedefliyor. Ayrıca yeni piyasaya sürülen Layback'in iki versiyonunu göstermek için de yine bu fuarda yapacak. Aynı zamanda gösteriye, Forester modelinin özel baskılı olan bir modelini de sergileyecek.

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Subaru bu modeliyle, fütüristik tarzı, kare tekerlek kemerleri ve yan aynalar yerine kameraları olan iki kapılı bir coupe modelini tanıtmış olacak.Ön camın üst kısmında, muhtemelen sürücü destek sistemleri ve kendi kendine sürüş teknolojisi ile ilgili aydınlatılmış C şeklindeki detayları da kullanıcılara sunmuş olacak.

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Teknik özellikleri belli olmayan konsept aracın, bilenen tek özelliği elektrik altyapısına sahip olacağı yönünde. Subaru tarafından Sport Mobility Konseptinin "her yere istediğin zaman gitmenin ve olağanüstü ortamlarda dilediğiniz gibi sürmenin zevkii" gibi bir anlam ifade ettiğini söylüyor. "Her yerde" kısmı ise dört tekerlekten çekişin bir ipucu olabileceği gibi aynı zaman bu, çift elektrik motorlu bir alt yapı ile geleceğini gösteriyor olabilir.

Subaru 25 Ekim'de Japonya Mobility Fuar'ında ilk basın toplantısı ile tanıtacağı konsepti sonrasında 27 Ekim'de ziyaretçilere yeni modellerine kapılarına açacağını ifade etti.

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Subaru Sport Mobility Konsepti Show öncesi tanıtıldı