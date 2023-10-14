Subaru Sport Mobility konsepti, Japonya Mobility fuarı öncesi tanıtıldı

Subaru Sport Mobility Konsepti, Japonya Mobility Show öncesinde tanıtıldı. Birçok japon otomobil üreticisinin konseptlerinin ortaya çıkacağı fuarda oldukça heyecan verici tasarımlar göze çarpıyor.
Subaru konsept aracını sergileyecek
Subaru, Solterra, Crosstrek gibi farklı modellerini aksesuarlar ile birleştirerek ziyaretçilerin beğenisine sunmayı hedefliyor. Ayrıca yeni piyasaya sürülen Layback'in iki versiyonunu göstermek için de yine bu fuarda yapacak. Aynı zamanda gösteriye, Forester modelinin özel baskılı olan bir modelini de sergileyecek.
Subaru bu modeliyle, fütüristik tarzı, kare tekerlek kemerleri ve yan aynalar yerine kameraları olan iki kapılı bir coupe modelini tanıtmış olacak.Ön camın üst kısmında, muhtemelen sürücü destek sistemleri ve kendi kendine sürüş teknolojisi ile ilgili aydınlatılmış C şeklindeki detayları da kullanıcılara sunmuş olacak.
Teknik özellikleri belli olmayan konsept aracın, bilenen tek özelliği elektrik altyapısına sahip olacağı yönünde. Subaru tarafından Sport Mobility Konseptinin "her yere istediğin zaman gitmenin ve olağanüstü ortamlarda dilediğiniz gibi sürmenin zevkii" gibi bir anlam ifade ettiğini söylüyor. "Her yerde" kısmı ise dört tekerlekten çekişin bir ipucu olabileceği gibi aynı zaman bu, çift elektrik motorlu bir alt yapı ile geleceğini gösteriyor olabilir.
Subaru 25 Ekim'de Japonya Mobility Fuar'ında ilk basın toplantısı ile tanıtacağı konsepti sonrasında 27 Ekim'de ziyaretçilere yeni modellerine kapılarına açacağını ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.