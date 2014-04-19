MediaFire iPad uygulaması yayında





Bir dönemin popüler paylaşım platformlarından birisi iken daha sonra faaliyet alanını bulut depolamaya çeviren MediaFire, iPad ile uyumlu yeni uygulamasını yayınladı.





Daha önce sadece iPhone ile uyumlu olan uygulama yeni güncelleme ile iPad desteğine kavuştu. Uygulama ile kullanıcılar MediaFire üzerindeki dosyalarına erişebiliyor, paylaşabiliyor ve oynatabiliyor. Uygulama iPad için optimize edildi. Ayrıca video akış performansı da artırıldı.





MediaFire kısa süre önce önemli bir indirim kampanyası başlatmıştı. 1TB boyutundaki alan aylık 2.5$ veya yıllık 25$ şeklinde fiyatlandırılıyor.



