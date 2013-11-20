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MediaTek dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisini resmen duyurdu

5 yıl
6,3b
1
68
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil işlemci dünyasının yükselen isimlerinden Mediatek, bugün düzenlediği etkinlik ile uzun süredir konuşulmakta olan 8 çekirdekli MT6592 işlemcisini resmi olarak duyurdu. Samsung'un Exynos 5 serisi işlemcilerinden farklı olarak 8 çekirdeğin aynı anda görev yaptığı işlemcinin tüm çekirdekleri ARM'ın düşük enerji tüketimli Cortex-A7 tasarımını temel alıyor. 
MediaTek dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisini resmen duyurdu
1.7GHz ile 2GHz arasında değişen farklı frekans seçeneklerinin olacağı 8 çekirdekli yeni işlemci, grafik tarafında ise 700MHz gibi oldukça agresif  bir hızda görev yapan ARM Mali-450MP grafik birimini kullanıyor. Yapılan açıklamalara göre yüksek saat hızı sayesinde Mali-450MP GPU'su Full HD çözünürlükte ve 60Hz tazeleme hızında akıcı bir şekilde 3D görüntü başarımı sunabiliyor. Aynı zamanda yüksek oyun performansı vaad eden platform, Mart 2014'te çıkacak Modern Combat 5 oyununun alfa versiyonunu akıcı bir şekilde oynatabiliyor.
MediaTek dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisini resmen duyurdu
4K H.264 ve Full HD H.265/VP9 kodeklerini sorunsuzca oynatabilen işlemci, sunduğu yüksek performansın yanında, aynı performans seviyesinde Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden hem daha serin hem de daha az güç tüketen bir yapıda olmayı başarabiliyor. Mediatek'in resmi açıklamalarına göre 2GHz'de çalışan MT6592 işlemcisi67 derecede görev yaparken, Qualcomm Snapdragon 800 ise 2.3GHz'de 88 derece sıcaklığa erişmekte. 
MediaTek dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisini resmen duyurdu
Yine Mediatek'e göre MT6592 işlemcisi 637mA güç tüketirken, Snapdragon 800 ise 1088mAh güç çekiyor. Başta Chrome internet arayıcısı olmak üzere çeşitli uygulamalar şimdiden Mediaatek MT6592 işlemcisinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullanmaya destek sunarken, işlemcinin heterojen sistem mimarisi sayesinde CPU-GPU-Sensörleri aynı anda kullanarak çok daha akıcı bir kullanıcı arayüzü deneyimi sunduğu da altı çizilen detaylar arasında. 
MediaTek dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisini resmen duyurdu
Performans olarak Quadrant ve Antutu gibi testlerde Snapdragon 800'den hızlı olmayı başaran MediaTek MT6592 işlemcisinin gelişmekte olan ülkelere yönelik performans odaklı telefon ve tabletlerde kullanılması bekleniyor. Sony ve HTC gibi bazı firmaların da MediaTek'in yeni çözümüne ilgi gösterdiği biliniyor, bakalım global oyunculardan ilk hangisi bu yeni işlemciyi kullanacak. 

MediaTek dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisini resmen duyurdu


http://www.engadget.com/2013/11/20/mediatek-true-octa-core-mt6592/ Yorum Yaz
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3DMystic 5 yıl en beğenilen
MediaTek işlemcili uygun fiyatlı ürünler artık Çin ile sınırlı kalmamalı. Bakınız: GM Discovery
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Sajuuk 5 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
8 çekirdek eğer o hızda çalışıyorsa tüm çekirdekler açıldığında telefon veya tablet ısınma sorunu baş gösterecektir eğer fan ile soğutma olmazsa..

Adamlar daha serin çalışıyor demiş sen ısınır diyorsun


Yahu biri A7 mimari bir A15


Haberi okuyaydın bari
KaleyDeskop8 çekirdek eğer o hızda çalışıyorsa tüm çekirdekler açıldığında telefon veya tablet ısınma sorunu baş gösterecektir eğer fan ile so...
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3 Yanıt Yanıtla +34
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Gladiotürk 5 yıl
Harika bir işlemci. Qualcomm ve Tegranın işi epeyce zorlaştı.
1 Yanıt Yanıtla +15
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II. Aragorn 5 yıl
Tutar
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Antidroid 5 yıl
Windows Phone a çift çekirdekli işlemci bile yetiyor modern Combat 4 te hahajahahahahahah eksileyin bakim dandrıidciler
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eofdred 5 yıl Antidroid
Antidroid

Windows Phone a çift çekirdekli işlemci bile yetiyor modern Combat 4 te hahajahahahahahah eksileyin bakim dandrıidciler

android de çalıştırır çift çekirdekle wp8 in olayı oyunları daha hızlı çalıştırmak değil arayüz şimşek gibi hızlı o kadar. iş hıza kaldıysa iphone 5s 1.3ghz çift çekirdek işlemci kullanıyor ve şu an piyasadaki en güçlü telefon :)
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symbiat 5 yıl
8 adet cortex a7 4 adet krait 400 çekirdeğinin verdiği başarımı veremez.

Aynı çekirdek hızında a7 nin başarımı 1,95 birim iken a15 de bu rakam 3,5 krait 400 de ise >=3,5 dur.

Buna birde krait 400 ün normalde yüksek saat hızını eklerseniz söylenmek istenen daha net bir hal alacaktır.

Android işletim sistemi ile java sanal makinası ile çok sayıda çekirdeğinizin olması sanıldığı kadar yüksek başarım sağlamaz.

MediaTek her zaman olduğu gibi reklama kaçan hareketlerde bulunuyor. Grafikleri incelerseniz sizde fikir sahibi olabilirsiniz. Mali 450 nin yüksek saat hızından övgüyle söz edilmiş gibi olsada teknolojik olara bir yenilik içermeyen mali-400 ün yeniden paketlenmiş halinden başka bir şey değil.

Kopardıkları yaygarayı bir kenara bırakırsak; ve fayda maliyet şeklide bakarsak bu işlemci daha doğrusu bu SOC, android için gerekeni verecektir.

Fiyat anlamındada rekabetçi ürünlerde kendine yer bulacaktır. Ama qualcomm ile mukayese etmek akıllıca olmayacaktır. Qualcomm hala komple ürünler çıkarıyor. Düzgün sürücüler yazıyor. Snapdragon s600 kullanıcısıyım (s4 i9505) Ve başarım anlamında 4 çekirdekli cortex a9 tabletimden gerek sentetik testler gerek günlük kullanımda hissedilir şekilde hızlı olduğunu belirtmek isterim. Aralarındaki ciddi çözünürlük farkına rağmen.... (1024*768 vs 1920*1080)

Rekabet iyidir, ama kimse kendini kandırmasın. Allwinner, MediaTek, Amlogic, Rockchip gibi firmalar bu pazarda sadece alternatif olabilirler, Çünkü her daim odaklarında maliyet var. Klasik Çin menşeili diğer üreticiler gibi.
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rastlantisal 5 yıl
dont know
Tam androidlik. 2500 çekirdek de olsa kasar gerçi.

Bir senedir mediatek işlemcili türlü android telefon kullanma ve test etme şansım oldu. Henüz daha kasanını görmedim. Gidip bedava gsm telefonlarından alıpta kastığını iddea etmek çokça da etik olmuyor. Android kasmaz arkadaşlar. 4.0.4 sürümden sonra bir hayli güzelleşti.
Android işletim sistemini mobil değil de bilgisayar gibi düşünün. Önüne geleni indirir bilgisayarını viruse boğarsan hali ile sunucu dahi olsa kasar.
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emresalvation 5 yıl
eofdred
kişisel olarak bunu s800 e tercih ederim ama tegra 4 e etmem s800 e ederim çünkü daha az ısınacak mediatekin önceki işlemcileride hep böyleydi. tegra4 e etmem çünkü tegra zone sayesinde çok acayip efektler ekleniyor oyunlara ki tegra 3 bile akıcı oynatabildiği oyunlarda çok daha güzel görünüyor s800 e oranla. burada tabi asphalt 8 i demiyor fruit ninja felan diyorum :) bakalım türkiyeye girecekmi

tegra işlemciler oyunda iyi ama normal kullanıma gelince pek perfomans veremiyolar. oyun üzerine yoğunlaşıyolar.
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emresalvation 5 yıl
mediatek gerçekten güzel işlemciler yapmaya başladı stabil çalışıyolar. program ve oyunlarla uyumlu en önemlisi ısınma olayı rakiplerine göre daha az.
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interwap 5 yıl
OpenGL ES 3.0 destekleyen bir grafik birimli modelini de sunmalarını bekliyorum.
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zwarrior 5 yıl
yakında yeni mtk işlemcili telefonları ülkemizde görmeye başlıcaz sanırım..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlara helal olsun unlar sayesinde uygun fiyata telefon bulamıyoz inşallah 2000 lirada telefon satan apple htc sony gibi kan emicilerden kurtulcaz
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camoka5 5 yıl
Discovery 2 bunla gelirse, pas geçeriz. 16 çekirdekli Discovery 3 ü alırız :)
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