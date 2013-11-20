MediaTek dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisini resmen duyurdu

Mobil işlemci dünyasının yükselen isimlerinden Mediatek, bugün düzenlediği etkinlik ile uzun süredir konuşulmakta olan 8 çekirdekli MT6592 işlemcisini resmi olarak duyurdu. Samsung'un Exynos 5 serisi işlemcilerinden farklı olarak 8 çekirdeğin aynı anda görev yaptığı işlemcinin tüm çekirdekleri ARM'ın düşük enerji tüketimli Cortex-A7 tasarımını temel alıyor.

1.7GHz ile 2GHz arasında değişen farklı frekans seçeneklerinin olacağı 8 çekirdekli yeni işlemci, grafik tarafında ise 700MHz gibi oldukça agresif bir hızda görev yapan ARM Mali-450MP grafik birimini kullanıyor. Yapılan açıklamalara göre yüksek saat hızı sayesinde Mali-450MP GPU'su Full HD çözünürlükte ve 60Hz tazeleme hızında akıcı bir şekilde 3D görüntü başarımı sunabiliyor. Aynı zamanda yüksek oyun performansı vaad eden platform, Mart 2014'te çıkacak Modern Combat 5 oyununun alfa versiyonunu akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

4K H.264 ve Full HD H.265/VP9 kodeklerini sorunsuzca oynatabilen işlemci, sunduğu yüksek performansın yanında, aynı performans seviyesinde Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden hem daha serin hem de daha az güç tüketen bir yapıda olmayı başarabiliyor. Mediatek'in resmi açıklamalarına göre 2GHz'de çalışan MT6592 işlemcisi67 derecede görev yaparken, Qualcomm Snapdragon 800 ise 2.3GHz'de 88 derece sıcaklığa erişmekte.

Yine Mediatek'e göre MT6592 işlemcisi 637mA güç tüketirken, Snapdragon 800 ise 1088mAh güç çekiyor. Başta Chrome internet arayıcısı olmak üzere çeşitli uygulamalar şimdiden Mediaatek MT6592 işlemcisinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullanmaya destek sunarken, işlemcinin heterojen sistem mimarisi sayesinde CPU-GPU-Sensörleri aynı anda kullanarak çok daha akıcı bir kullanıcı arayüzü deneyimi sunduğu da altı çizilen detaylar arasında.

Performans olarak Quadrant ve Antutu gibi testlerde Snapdragon 800'den hızlı olmayı başaran MediaTek MT6592 işlemcisinin gelişmekte olan ülkelere yönelik performans odaklı telefon ve tabletlerde kullanılması bekleniyor. Sony ve HTC gibi bazı firmaların da MediaTek'in yeni çözümüne ilgi gösterdiği biliniyor, bakalım global oyunculardan ilk hangisi bu yeni işlemciyi kullanacak.









http://www.engadget.com/2013/11/20/mediatek-true-octa-core-mt6592/