AMD, Ryzen AI Z2 Extreme ve Z2 A işlemciler tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör AMD, taşınabilir oyun sistemleri için geliştirdiği Ryzen Z2 serisini iki yeni APU modeliyle güncelledi. Seriye eklenen Ryzen AI Z2 Extreme ve Ryzen Z2 A, sırasıyla yapay zekâ destekli üst düzey performans ve düşük güç tüketimli giriş seviyesi deneyim sunuyor. İşte özellikleri

AMD Ryzen AI Z2 Extreme ve Z2 A özellikleri

Ryzen AI Z2 Extreme, halihazırda tanıtılan Z2 Extreme yongasının yapay zekâ destekli versiyonu olarak konumlanıyor. Aynı Zen 5 mimarisi üzerine kurulu olan işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunarken, entegre tarafta RDNA 3.5 tabanlı 16 GPU çekirdeğine yer veriyor.

Z2 Extreme, GPU bölümünde şu anda piyasadaki en hızlı Strix Points APU Ryzen AI 9 HX 370'da bulunan AMD Radeon 890M yapılandırmasıyla aynı olacak. AMD, henüz resmi rakamları paylaşmadı ancak bunun kabaca %20'lik bir performans artışına işaret ettiğini söylemekte fayda var. Yenilik tarafında ise ilk kez özel bir NPU (Neural Processing Unit) kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör AMD'ye göre bu birim, yapay zekâ işlemlerinde 50 TOPS seviyesine kadar performansa sahip. APU'nun TDP aralığı ise 15 ila 30W arasında. Öte yandan bellek tarafında da küçük çaplı bir iyileştirme mevcut. Ryzen AI Z2 Extreme, 8000 MT/s seviyesinde belleklere destek veriyor. Bu değer, standart Ryzen Z2 modeline göre 500 MHz, Ryzen Z2 Go modeline göre ise 1600 MHz daha yüksek.

AMD Ryzen AI Z2 Extreme

16 GPU Çekirdeği RDNA 3.5

8 Çekirdek 16 İzlek Zen 5

15-36W TDP

50 AI TOPS NPU

Copilot+PC

Bir diğer model Ryzen Z2 A ise giriş seviyesi taşınabilir cihazlara odaklanıyor. AMD bu yongada daha eski Zen 2 mimarisini tercih etmiş. İşlemci, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı sunarken, grafik tarafında ise RDNA 2 mimarili 8 çekirdekli bir GPU’ya yer verilmiş. Z2 A modeli 6 ila 20W arasında düşük bir TDP ile çalışacak ve bu sayede batarya ömrünü ön planda tutan konsollarda kullanılacak.

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Şu an için her iki APU'nun Steam Deck benzeri cihazlarda veya Ryzen Z1 tabanlı konsolların güncellenmiş versiyonlarında yer alması bekleniyor. Özellikle yeni tanıtılan Xbox Ally ve Xbox Ally X'in Ryzen AI Z2 Extreme ve Z2 A'dan güç aldığını hatırlatalım.

Amd Ryzen Z2 A

8 GPU Çekirdeği RDNA 2

4 Çekirdek 8 İzlek Zen 2

6-20W TDP

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