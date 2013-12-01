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MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisi test edildi

5 yıl
14,4b
1
40
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisi test edildi
Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği düşük maliyetli yongada sistem çözümleriyle son dönemin yükselen yıldızlarından MediaTek, geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk "gerçek" 8 çekirdekli işlemcisinin duyurmuştu. MT6592 kodunu taşıyan işlemci için "gerçek" vurgusu yapılmasının nedeni, ARM'ın big.LITTLE tasarımını kullanan işlemcilerden farklı olarak 8 çekirdeğin de aktif olmasıydı. Rakip olan Samsung Exynos 5410-5420 gibi işlemcilerde ise 4x Cortex A7 ve 4x Cortex A15 serisi çekirdekler, performans ya da enerji verimliliği ihtiyacına göre iki ayrı küme gibi görev yapıyor. 
MediaTek MT6592'de, yük durumuna bağlı olarak gereksinim duyulmayan çekirdekler kapatılırken, Qualcomm'un özelleştirilmiş mikroişlemci tasarımında gördüğümüz asenkron çalışma yetenekleri malesef bulunmuyor. Yani çekirdeklerin vCore olarak bilinen çalışma voltajı ve görev yapma hızları birbirlerinden bağımsız olarak ölçeklendirilemiyor. 8 çekirdeğin hem performans hem de enerji verimliliği sağlamasını hedefleyen MediaTek, bu hedefine ulaşabilmek adına, ARM'ın Cortex A7 tasarımını kullanıyor. Sıralı yapıda superskalar ARMv7 mimarisine sahip olan Cortex A7, saf çekirdek performansı söz konusu olduğunda Cortex A9'dan genel olarak %25 daha yavaş olup, aynı zamanda daha az güç tüketen ve daha küçük zar boyutuna sahip silikonların ortaya çıkmasını sağlayan verimliliğe sahip. 
28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve versiyonuna göre 1.7GHz ile 2.0GHz arasında ölçeklenebilen MediaTek MT6592 işlemcisi, Çinli üretici tarafından Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisine rakip gösteriliyor. Bu işlemcinin APQ8074 versiyonu ile eşleştirilen MediaTek MT6592, rakibinin OoOE yani sıralı yerine düzensiz komut uygulama yeteneğine sahip, ayrıca 64-bit yerine 128-bit NEON motoru ile desteklenmiş ve daha yüksek hızlarda çalışacak şekilde (versiyonuna göre 2.2GHz ile 2.5GHz arası) optimize edilmiş çözümü karşısında 8 çekirdeğin sağlamış olduğu kas gücü ile rekabet etmek istiyor. MediaTek'in açıklamalarına göre 2GHz'de çalışan MT6592, Snapdragon 800'ü performans olarak geride bırakırken, daha serin çalışmayı ve daha az güç tüketmeyi de başarıyor.
Qualcomm'dan farklı olarak, ARM'ın referans tasarımlarına genelde sağdık kalan MediaTek, GPU tarafındaki tercihini ise yine bir ARM çözümü olan Mali-450MP4'ten yana kullanıyor. 28nm üretim geometresinin olumlu bir yansıması olarak 700MHz gibi agresif bir hızda çalışan bu GPU, ARM'ın açıklamalarına göre Mali 400MP4'ten  2 kat daha hızlı çalışmayı başarabiliyor. Buna karşılık rakibi Snapdragon 800'de ise 500MHz'in altında çalışan Adreno 330 GPU'suna yer veriliyor. Peki MediaTek'in ARM Cortex-A7 tasarımını baz alan 8 çekirdekli MT6592 işlemcisi performans anlamında neler vaad ediyor, gelin şimdi buna bakalım. Son olarak unutulmaması gereken önemli bir nokta; PC'lerde olduğu gibi mobil cihazlarda da çok çekirdek desteği için uygulamanın optimize edilmesi gerekiyor. Bugün Google Chrome ve benzeri bazı uygulamalar, 8 çekirdek desteği sunarken, her yerde göremiyoruz bunu.
Fiyat anlamında rekabetçi üst seviye telefon ve tabletlerde kullanılması beklenen MediaTek MT6592, tasarım olarak Galaxy Note ailesinin klonu gibi görünen 6-inç 720p ekranlı Yangtze PAD-3 telefon üzerinde test edildi. Android'in temel aldığı Linux Kernel, yapısal olarak çok çekirdek desteği getiriyor olsa bile, uygulamaların özellikle destek sağlaması gerekiyor. Gameloft yapılan işbirliği çerçevesinde Mart ayında çıkacak Modern Combat 5 oyununu, MediaTek'in 8 çekirdekli yeni işlemcisi için optimize ediyor. Ancak uygulama seviyesinde desteğin yaygınlaşması çok hızlı gerçekleşecek gibi görünmüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Qualcomm, çok çekirdekli tasarımın yanlış bir anlayış olduğunu  ve çekirdek sayısını arttırmak yerine daha verimli mimimarilerin kullanılması gerektiğini ifade etmişti.
Ortaya çıkan test sonuçlarına göre MediaTek MT6592, Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon 800 işlemcisinden yavaş kalıyor. Tabi bunda, 500MHz civarı daha düşük çalışma frekansı ve uygulama desteğinin yeteri kadar olmamasının da etkisi büyük. Benzer saat hızı seviyesinde tablo MediaTek'in lehine toparlayabilir ancak o derece yüksek hızlarda 8 çekirdekli bir SoC'nin, akıllı telefonlardan ziyade tabletlerde yaygınlaşması beklenebilir. Alttaki tablodan da görülebileceği üzere Snapdragon 800'lü Galaxy Note 3, MediaTek MT6592'li Yangtze PAD-3'ten neredeyse her testte daha hızlı olmayı başarıyor. 8 çekirdeğin etkisini gösterdiği yegane yer ise 3DMark'ın fizik testi oldu. Gelecekte ne olur bilinmez ama şu anki tablo çerçevesinde Qualcomm Snapdragon ve Apple A7 gibi çok çekirdek yerine "kaliteli çekirdek" yaklaşımı daha iyi sonuçlar veriyor diyebiliriz.
MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisi test edildi
MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisi test edildi

http://chinese.vr-zone.com/92038/changjiang-pad-3-smartphone-with-mediatek-mt6592-true-octa-core-hands-on-review-11262013/ Yorum Yaz
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fx57 5 yıl en beğenilen sertacarslan
sertacarslan

Ne kadar gereksiz yorum var arkadaş! Gerçi haberin kendisi taraflı zaten, yorumlardan ne beklersiniz!..
2 bin liralık telefonu 250 dolarlık platformla karşılaştırıyorsunuz, sonra da sanki aynı fiyat seviyesinde iki cihazı karşılaştırıyormuş gibi yorumlar yapıyorsunuz! Üstelik benchmark uygulamalarına her fırsatta çamur atan, satınalma değerlendirmelerinde benchmark sonuçlarını da dikkate alan kullanıcılara "aptal" muamelesi yapan Donanımhaber.com editörleri, bu yorumları "benchmark sonuçları" üzerinden yapıyor...
1. s800 de mtk6592 gibi çok çekirdekli, 4'ün 8'in önemi yok, yazılım optimizasyonu diyorsanız aynı problem s800 için, exynos için, tüm çok çekirdekli işlemdiler için geçerli.
2. Adamlar 8 çekirdek koymuşlar ve işlemci 8 çekirdeğe rağmen s800'den hem daha az ısınıyor, hem de güç tüketimi olarak 4 çekirdekli s800'den daha başarılı. Zaten çok ısınacağından, pilin bir gün bile dayanmayacağından bahseden yorumlar yazan memleketim insanını ciddiye almaya bile gerek yok.
3. mtk6592 işlemci örnekleri piyasaya çıkalı aylar oldu, bu işlemciyi taşıyan telefonlar birkaç haftadır piyasada, youtube'da aylardır kullanıcı incelemeleri yer alıyor. Neden bu sitede bu kadar zamandır haber olmadığı konusu beni ilgilendirmiyor, vardır bir reklam veren-sponsor bağlantısı deyip geçiyorum, zaten haberleri de yabancı sitelerden takip ediyorum. Ancak inceleme videolarında görüldüğü kadarıyla işlemci ve GPU, full HD çözünürlükte çok akıcı bir arayüz ve oyun deneyimi sunuyor. 300 dolara böyle bir cihaz alınabiliyorsa yemişim tek çekirdek verimliliğini, çok çekirdek uygulama optimizasyonunu, benchmark sonuçlarını...
4. Donanımhaber.com editörlerinin genel olarak çin markalarına, ucuz teknolojiye, telefonlarda çok operatör desteğine vs. karşı takındıkları alaycı-snob tavırlarına ayrıca ayar oluyorum. Konuya en objektif bakması gerekenler sizlersiniz...

Merhaba,

Yorumunuz baştan sona yanlışlarla dolu.

- Haberde fiyat seviyesinde bir karşılaştırma söz konusu değil. Kaldı ki MediaTek'in işlemcileri illa ucuz telefonda olacak diye bir kaide de yok. Sony ve HTC gibi firmaların MTK kullanma planları var.

- İnsanın zikri neyse fikride o'dur derler ya hani, bu mesajda böyle bir yaklaşım söz konusu. Aptal kelimesi tamamiyle size ait. Biz hep dediğimiz gibi yeni bir telefon alırken sadece benchmark sonuçlarına bakılmaması gerektiğiniz savunuyoruz. Bu haberimiz bir telefon haberi değil, bir donanımın performans değerlendirmesi, yeni bir tasarımın piyasada hangi noktada olduğunun analizi. Bu işlemcinin kullanıldığı herhangi bir telefonu değerlendirmiyoruz. MediaTek'in iddialı açıklamaları var ve durumun ne seviyede olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kaldı ki daha düşük performansın, uygulamaların optimize edilmediğinden ve frekansın daha düşük olmasından kaynaklandığını da açık açık dile getiriyoruz.

- Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisiyle kıyaslamasını yapan biz değiliz bizzat MediaTek'in kendisi.
donanimhaber.com/...

- İşlemcinin aylardır piyasada olduğunu söylemişsiniz ama işlemcinin resmi lansmanı geçen hafta yapıldığını belirtmemişsiniz.

donanimhaber.com/...

- Çinli telefonlara bizden daha fazla ilgi gösteren, üreticiler konu olan başka yayın var mı emin değilim. Hatta en son örnek olarak Mobilite'nin son bölümünde uzun uzun Çinli Gionee Elife E7'yi konuşuyor, dünya devi firmaların bu firma gibi donanım seçememesini değerlendiriyoruz. Hatta aynı Mobilite'de Türkiye'de ilk defa Çinli OPPO firmasının ürünlerini incelemek için yoğun çaba sarf ettiğimizi de anlatıyoruz.

donanimhaber.com/...


Eleştriye sonuna kadar açığım, ama dikkat ederseniz sizin ki eleştrinin ötesinde bambaşka bir şey olmuş. "Aptallık" iddiası ile başlayıp, "memleket insanı" gibi alaycı bir ifade kullanmış sonrasında da en basit karalama yöntemi olan reklam-sponsor ilişkisi gibi bir uslüp ile devam etmişsiniz.

Yorumunuzu gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapacağınızı umuyorum.
sertacarslanNe kadar gereksiz yorum var arkadaş! Gerçi haberin kendisi taraflı zaten, yorumlardan ne beklersiniz!..2 bin liralık t...
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DeLiCe_DoLuCa 5 yıl
Çok saçma geldi. Her işi yapabilme gücünü kendi bünyesinde toplayabilen, güçlü bir çekirdek; her zaman daha az iş yapabilen ya da daha az yetenekli bir sürü çekirdeğin bir araya gelmiş halinden iyidir.

Bu devirde tasarruf ve ucuzluk olsun diye A7 çekirdeği kullanıyorsun, ama 8 tane?

Bu devirde az enerji tüketsin diye A7 çekirdekleri kullanıyorsun ama yüksek hızlara çıkarıyorsun?

Performansa yükleniyorsun ancak aynı bant üzerinden veri toplamaya çalışan 8 tane çekirdek var? 4 tane A9 çekirdeği bile mevcut bant genişliğine fazla gelip dar boğaza girmeye başladığı için A15 tasarımı yapmak zorunda kaldılar, A7ler'i tıkıştırmak neden? NEON 128 bit olmasa tam bir darboğaz işlemcisi olur..

Çok çekirdekte gerçek enerji tasarrufu asenkron teknloji ile yapılır. Quallcomm bununla bugün rakiplerini alt ediyor. Bütün işlemciler farklı hızlarda çalışabiliyor ya da diğerlerinden bağımsız olarak uykuya dalabiliyor. Her biri kendi vontajından, işleminden sorumlu. A7, A9, A15 işlemcilerinde ise böyle bir durum yok. Bir çekirdeğe an itibariyle 500MHz yeterliyken, sırf uyanık olan bir diğer çekirdek ihtiyaç duydu diye uyanık bütün çekirdekler aynı anda 1200MHz'e fırlayabiliyor. Bunun 8 çekirdekte olduğunu düşünün.. Neden?

Daha bilgisayarlarda yaygınlaşmadan, hatta en baba oyunlar bile çift çekirdekli yeni işlemcilerle çalışırken, Apple'ın 64 bite geçip çift çekirdekte kalmasını takdir ettim an itibariyle.

Kısaca Nvidia'nın Tegra 3'te kullandığı 5. çekirdek; Samsung'un BigLittle'da kullandığı +4 A7 çekirdeği kadar saçma olmuş. Nvidia, çekirdeklerinden sadece birini 50MHz'e düşecek kadar kalibre edip toplam zar boyutunu düşürebilir ve ısınmanın önüne geçebilirdi. Samsung da aynı şekilde sadece bir A15 çekirdeği ile 4 A7'nin yapacağı işi aynı enerji ile yapıp yine zar boyutunu düşürebilirdi. Olay göz boyamaktan öteye geçemedi. Sonra Moto X geldi, özel olarak optimize edilmiş Dalvik kütüphanesi ve çift çekirdeği ile hepsini geçti.

Bu durumda MediaTek'in benim gözümde tek yaptığı ikinci el kıvamına gelmiş işlemcileri değerlendirmektir. Yoksa 2-3 tane A15 ya da 2 tane Krait 400 de aynı işi görürdü. Gerekli şekilde kalibre edildikleri zaman da 50-70MHz'e kadar hızlarını düşürüp pil tasarrufu da sağlarlardı. Üstelik bir veri yolu bandına 8 çekirdek hücum etmek yerine tek ya da çift,yüksek nitelikli çekirdek hücum ederdi. Dar boğaz da olmazdı.

Kısaca bana yeni bir şey yok gibi geldi. İkinci el dükkanında kalan fazla işlemcileri bir araya getirmişler gibi daha çok. Gövde gösterisi olarak da Quallcomm'un S800'ü ile karşılaştırılmış. %20'ye varan şebeke sinyali gücü tasarrufu konusunu karşılaştırsınlar o zaman? Bir işlemci sadece fizik testleri yapmıyor ya da Pi sayısının 10000000. hanesini hesaplamıyor.
Çok saçma geldi. Her işi yapabilme gücünü kendi bünyesinde toplayabilen, güçlü bir çekirdek; her zaman daha az iş yapabilen ya da daha az yetenekli bir sürü çe...
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waltran 5 yıl
note 3 fiyatına o telefondan 3 tane alırsınız bunuda hesaba katlamlı bence :) fakat mediatek kenidini qualcoma doğrudan performans anlamında rakip görmemeli, yöneldikleri alan farklı
note 3 fiyatına o telefondan 3 tane alırsınız bunuda hesaba katlamlı bence :) fakat mediatek kenidini qualcoma doğrudan performans anlamında rakip görmemeli, yö...
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DH Misafiri 4 yıl
Tabloda illuminati sembolü var.
Kahrolsun siyonizm
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DH Misafiri 5 yıl
"Neredeyse tum testlerde note 3 gecmis" deniyor ama oyle olmadigi goruluyor ayrıca bu işlemci kendi sitesinde bile 8 cekirdegini rakibin 4 cekirdegi ile karsilastirdigi halde gecemeyip bunu basarı gibi gosteriyor cok sasirdim biri aciklarsa sevinirim
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Guaire 5 yıl
Bir köşede muhtemelen 25-30$ civarında bir fiyatı olan MTK6592, diğer köşede çıplak fiyatı 61$, artı ıvırı zıvırıyla 75$'a yaklaşan fiyatıyla Snapdragon 800.

Bir köşede en düşük 160$'lık Xiaomi Hongmi 2'ye kadar girebilen MTK6592, diğer köşede minimum 327$'lık Xiaomi Mi3'le gelen Snapdragon 800. (Genel olarak 250-300$ civarında kümelenen MTK6592'li telefonlara karşı 500-600$ civarında kümelenen Snapdragon 800'lü telefonlar.)

Bir köşede 1.9 DMIPS/Mhz'lik; tek bir Cortex-A15'in 5'te 1'i kadar yer kaplayıp, 5'ye 1'i kadar enerji tüketirken 3'te 1'i kadar performans veren Cortex-A7 çekirdeğinden 8 tane. Diğer köşede Cortex-A15'le kıyaslanabilecek Krait 400 çekirdeğinden 4 tane.

Bir köşede tek çekirdekte 1.7Ghz'de 3230 DMIPS işlem gücünde MTK6592, diğer köşede tek çekirdekte 2.3Ghz'de 7590 DMIPS işlem gücünde Snapdragon 800.

Bir köşede 41.8 GFLOPS gücünde Mali-450 MP4 700Mhz GPU'lu MTK6592, diğer köşede 129.6 GFLOPS gücünde Adreno 330 450 Mhz GPU'lu Snapdragon 800.

Bir de bütün bu farkları görmeyip, tek gördüğü fark HD ekrana karşı FHD olan arkadaşlar...

Dışarda 500-600$, Türkiye'de 1600-2300TL'yi telefona ayıracak olanlar zaten MTK6592 ile ilgilenmez.

Ancak dışarda 250-300$, Türkiye'de Huawei Honor 3x gelirse belki 750-800TL verebilecek olanlar için Qualcomm'un bu fiyatlarda daha iyi bir alternatifi var mıdır?

8 çekirdek şu anda gerekli değil, ama bu sayede adının konuşulmasını sağladı. Daha çok MTK6589 ve MTK6589T'ye göre 4 kat civarında daha kuvvetli GPU'su ile yine aşağı yukarı aynı fiyatlarda satılabilmesi önemli.

MTK6592'nin burdaki 1.7 Ghz versiyonundan başka bir de 2Ghz versiyonu var. Bu yılın 2. çeyreğinde 2.3Ghz'lik bir versiyonun daha çıkabileceği dedikodusu var.

Mediatek tek çekirdek performansı açısından 2Ghz ya da 2.3Ghz hızında 4 tane Cortex-A7 çekirdekli, 70-80GFLOPS gücünde Mali-6XX serisinden bir GPU ile bir SoC geliştirip MTK6592 fiyatına çıkarabilirse o zaman çok daha iyi olur.
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DH Misafiri 5 yıl
"Neredeyse tum testlerde note 3 gecmis" deniyor ama oyle olmadigi goruluyor ayrıca bu işlemci kendi sitesinde bile 8 cekirdegini rakibin 4 cekirdegi ile karsilastirdigi halde gecemeyip bunu basarı gibi gosteriyor cok sasirdim biri aciklarsa sevinirim
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Bradley Cooper 5 yıl
çok gerekli mi diye sordum kendime şimdi
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Yesil1903 5 yıl
vaov
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mediatek bütçe dostu f/p ürünlerde yer alıyor bizim çok bilmişlerde yanar o tel çekirdek çitlicezmi herkesin sizin kadar parası yok mediatek bulunmaz nimet adamlar bizim ucuz telefon kullanmamız için caba gösteriyor sizde oturduğun yerden giydiriyosunuz
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smart1978 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

mediatek bütçe dostu f/p ürünlerde yer alıyor bizim çok bilmişlerde yanar o tel çekirdek çitlicezmi herkesin sizin kadar parası yok mediatek bulunmaz nimet adamlar bizim ucuz telefon kullanmamız için caba gösteriyor sizde oturduğun yerden giydiriyosunuz

Note 3 Iphone 5S hepsinin parça maliyeti en fazla 250$ ... İşlemcideki maliyet çok büyük etken değil birkaç dolar fazla yada ucuz olmuş tüketici için farketmez ama büyük firmalar için milyonlarca satanlar için daha fazla kar demektir. Performans için idare edebilir yaklaşık olsun diyorlar . Bunu yaparken de eşit şartlar altında yapmaması tam bir pazarlama taktiği şişirmedir.

Yani istense Iphone 5S Note 3 gibi telefonlar çok ucuza satılabilir. Aşırı maliyetlere reklamlara para ayıracaklarına maliyetten düşürmeye baksalar daha güzel olur.


Nereye kadar ?
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sertacarslan 5 yıl
@fx57;

Yanlış? Bakalım!

Mediatek firmasının fiyat odaklı giriş-orta sınıf için işlemci üreten bir firma olduğu gerçeği akılda tutularak, piyasanın en pahalı çözümlerini üreten Qualcomm firmasının amiral gemi modeli ile yapılan karşılaştırmasında, fiyat/performans konusunun varlığını yok saymak bizler gibi ortalama üzeri teknokültüre sahip insanların yapacağı ("kasten yapacağı" diyerek "düzeltiyorum") bir hata değil kabul edersiniz ki...

"...fikri neyse ziri odur..." yorumunuza söyleyecek sözüm yok, bence talihsiz bir cümle olmuş. Azınlık sayıdaki okurunuzda bile böyle bir izlenim yarattıysanız, bu, okurunuzun kabahati değildir bence. Örneğin muhtelif videolarda benchmark uygulamaları konusunda alaycı tavırlarla yapılan yorumlar herhangi bir benchmark uygulama geliştiricisi yada hissedarı olmayan, aslında ne söylenmeye çalışıldığını çok iyi anlayan ancak yanlış üslup nedeniyle ve ayrıca yorumun %100 doğruluğuna inanmamam nedeniyle beni ziyadesiyle irite ediyor, keza aksini iddia etseniz de Çin markalarına (sadece isimlerinin telafuzlarına bile) karşı bazı arkadaşlarınızın yüzlerinin aldığı ifade de...

Kıyaslamayı sizin yapmadığınızı biliyorum elbet. Zaten aksini iddia etmedim, sonuçları taraflı yorumladığınızı düşündüğümü söyledim. Düşünmem, yada düşünmeniz, "doğru" yada "yanlış" olarak nitelendirilemez, çok çok "katılınabilir" yada "katılınmaz"...

İnceleme için neden birilerinin size ürün örneği göndermesini, yada resmi lansman tarihini (hatta resmi lansmanın 1-1.5 ay sonrasını) beklediğinizi ben bilemem. En eski üyelerinden olduğum ve severek takip ettiğim donanimhaber.com teknoloji portalının da sınıfındaki bazı meslekdaşları gibi en azından çok pahalı olmayan birkaç merak konusu ürünü paraya kıyıp edinmesini ve incelemesini isterdim...

Mobiliteyi izledim, firma isminin telafuzuyla ilgili olan ve s800 AC işlemcisini "nasıl da olup buldukları" konusundaki yorumlarınızdan duyduğum rahatsızlığı tekrar belirtmek istiyorum. Teknoloji programı yapılıyorsa belirli bir seviye tutturulması gerektiğini düşünüyorum, bu kendi görüşümdür, stand-up tarzı haber sunumlarını benimserseniz bile bu da sizin görüşünüzdür, bunlar doğru yada yanlış diye nitelendirilemezler...

Abartmayın lütfen, benim"ki" eleştiri dışında bambaşka birşey olmadı, seviyeli ama sitemkâr bir eleştiriydi sadece. Kaldı ki eleştirinin büyük kısmı size değil, yorumculara idi. Sizin eleştiriye açık (en azından diğer meslekdaşlarınızdan daha fazla açık) biri olduğunuzu biliyorum, birikimlerinizi ve duruşunuzu da beğeniyorum kendi adıma.
"Memleketim insanı" polemiğine girmemize gerek yok, o cümlemin ardında çok şeyler var. Reklam-sponsor ilişkisini karalamak için söylemedim, bu polemiğe de girmem, zira siz de kendi içinizden reklam-sponsor ilişkisinin haber-incelemelerinizde bazen etkili olduğu gerçeğini kalben inkâr edemezsiniz.

Son not olarak, taslak uygulamanız müthiş; cevabımı yazdıktan sonra gönder tuşu patlayınca üzülmüştüm, taslağın kaydedildiğini görünce atını tekrar bulmuş gariban gibi sevindim. Bu hizmetiniz için ayrıca teşekkürler.

Saygılarımla...
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jay jay justified 5 yıl sertacarslan
Cevap gelince iyi çark etmişsin. Kendi yazdıklarından "irite" olmuş olacaksın ki, cevabının yarısında alakasız konulardan dem vurmuşsun.

Önce tekme-tokat giriş, sonra cevap gelince "aslında ben şöyle dediydim" diyerek konuyu kapat. Bir de kalp okuma özelliğin varmış ki, evlere şenlik. Oturduğum yerden "irite" oldum.
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Roark 5 yıl
Ben mobil cihazlarda 8 çekirdek kullanımının ciddi şekilde balon olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir mimari, enerji tasarrufu sağlayan tasarım ve yüksek frekansta çalışan 2, maksimum 4 çekirdek marketlerdeki uygulamalarım %99'9 uygulamayı rahat çalıştırır. Eğer bir mobil cihaz için oyun üreten firma bu kadar donanım imkanına oyun optimize edemiyorsa bu üreticilerin değil, oyunu üreten firmanın suçudur. Belki de danışıklı dövüştür bilemeyiz. (oyunların hep daha yüksek donanım istemesi ile yeni cihaz ihtiyacı doğurması sağlanıyor)
Nitekin piyasadaki çirkin oyunları düşünmezseniz değil 4 çekirdek, tek çekirdek bile iyi grafikli oyunlarda yeterlidir. Android kullanıyorum, seviyorum da fakat bu konuda Apple'ın üreticilere dayattığı donanımı takdir ediyorum. Eğer aynı üretici 2 çekirdeğe senin hayvani boyutlardaki donanımından daha sağlam uygulama basıyorsa oturup bir düşün. Tek sebebi vardır, o da hem donanım hem telefon üreticilerinin böyle istemesindendir. Apple'ın düşük donanım ile performans vermesinin tek sebebi ise IOS ve platformunda bu tarz oyunlara pabuç bırakmamasıdır. Haliyle uygulama üreticisi gücünün yettiği ve şaibeye açık android ile işbirliğine gidiyor. Kaybeden son kullanıcı oluyor.
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sertacarslan 5 yıl
Ne kadar gereksiz yorum var arkadaş! Gerçi haberin kendisi taraflı zaten, yorumlardan ne beklersiniz!..
2 bin liralık telefonu 250 dolarlık platformla karşılaştırıyorsunuz, sonra da sanki aynı fiyat seviyesinde iki cihazı karşılaştırıyormuş gibi yorumlar yapıyorsunuz! Üstelik benchmark uygulamalarına her fırsatta çamur atan, satınalma değerlendirmelerinde benchmark sonuçlarını da dikkate alan kullanıcılara "aptal" muamelesi yapan Donanımhaber.com editörleri, bu yorumları "benchmark sonuçları" üzerinden yapıyor...
1. s800 de mtk6592 gibi çok çekirdekli, 4'ün 8'in önemi yok, yazılım optimizasyonu diyorsanız aynı problem s800 için, exynos için, tüm çok çekirdekli işlemdiler için geçerli.
2. Adamlar 8 çekirdek koymuşlar ve işlemci 8 çekirdeğe rağmen s800'den hem daha az ısınıyor, hem de güç tüketimi olarak 4 çekirdekli s800'den daha başarılı. Zaten çok ısınacağından, pilin bir gün bile dayanmayacağından bahseden yorumlar yazan memleketim insanını ciddiye almaya bile gerek yok.
3. mtk6592 işlemci örnekleri piyasaya çıkalı aylar oldu, bu işlemciyi taşıyan telefonlar birkaç haftadır piyasada, youtube'da aylardır kullanıcı incelemeleri yer alıyor. Neden bu sitede bu kadar zamandır haber olmadığı konusu beni ilgilendirmiyor, vardır bir reklam veren-sponsor bağlantısı deyip geçiyorum, zaten haberleri de yabancı sitelerden takip ediyorum. Ancak inceleme videolarında görüldüğü kadarıyla işlemci ve GPU, full HD çözünürlükte çok akıcı bir arayüz ve oyun deneyimi sunuyor. 300 dolara böyle bir cihaz alınabiliyorsa yemişim tek çekirdek verimliliğini, çok çekirdek uygulama optimizasyonunu, benchmark sonuçlarını...
4. Donanımhaber.com editörlerinin genel olarak çin markalarına, ucuz teknolojiye, telefonlarda çok operatör desteğine vs. karşı takındıkları alaycı-snob tavırlarına ayrıca ayar oluyorum. Konuya en objektif bakması gerekenler sizlersiniz...
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fx57 5 yıl sertacarslan
sertacarslan

Ne kadar gereksiz yorum var arkadaş! Gerçi haberin kendisi taraflı zaten, yorumlardan ne beklersiniz!..
2 bin liralık telefonu 250 dolarlık platformla karşılaştırıyorsunuz, sonra da sanki aynı fiyat seviyesinde iki cihazı karşılaştırıyormuş gibi yorumlar yapıyorsunuz! Üstelik benchmark uygulamalarına her fırsatta çamur atan, satınalma değerlendirmelerinde benchmark sonuçlarını da dikkate alan kullanıcılara "aptal" muamelesi yapan Donanımhaber.com editörleri, bu yorumları "benchmark sonuçları" üzerinden yapıyor...
1. s800 de mtk6592 gibi çok çekirdekli, 4'ün 8'in önemi yok, yazılım optimizasyonu diyorsanız aynı problem s800 için, exynos için, tüm çok çekirdekli işlemdiler için geçerli.
2. Adamlar 8 çekirdek koymuşlar ve işlemci 8 çekirdeğe rağmen s800'den hem daha az ısınıyor, hem de güç tüketimi olarak 4 çekirdekli s800'den daha başarılı. Zaten çok ısınacağından, pilin bir gün bile dayanmayacağından bahseden yorumlar yazan memleketim insanını ciddiye almaya bile gerek yok.
3. mtk6592 işlemci örnekleri piyasaya çıkalı aylar oldu, bu işlemciyi taşıyan telefonlar birkaç haftadır piyasada, youtube'da aylardır kullanıcı incelemeleri yer alıyor. Neden bu sitede bu kadar zamandır haber olmadığı konusu beni ilgilendirmiyor, vardır bir reklam veren-sponsor bağlantısı deyip geçiyorum, zaten haberleri de yabancı sitelerden takip ediyorum. Ancak inceleme videolarında görüldüğü kadarıyla işlemci ve GPU, full HD çözünürlükte çok akıcı bir arayüz ve oyun deneyimi sunuyor. 300 dolara böyle bir cihaz alınabiliyorsa yemişim tek çekirdek verimliliğini, çok çekirdek uygulama optimizasyonunu, benchmark sonuçlarını...
4. Donanımhaber.com editörlerinin genel olarak çin markalarına, ucuz teknolojiye, telefonlarda çok operatör desteğine vs. karşı takındıkları alaycı-snob tavırlarına ayrıca ayar oluyorum. Konuya en objektif bakması gerekenler sizlersiniz...

Merhaba,

Yorumunuz baştan sona yanlışlarla dolu.

- Haberde fiyat seviyesinde bir karşılaştırma söz konusu değil. Kaldı ki MediaTek'in işlemcileri illa ucuz telefonda olacak diye bir kaide de yok. Sony ve HTC gibi firmaların MTK kullanma planları var.

- İnsanın zikri neyse fikride o'dur derler ya hani, bu mesajda böyle bir yaklaşım söz konusu. Aptal kelimesi tamamiyle size ait. Biz hep dediğimiz gibi yeni bir telefon alırken sadece benchmark sonuçlarına bakılmaması gerektiğiniz savunuyoruz. Bu haberimiz bir telefon haberi değil, bir donanımın performans değerlendirmesi, yeni bir tasarımın piyasada hangi noktada olduğunun analizi. Bu işlemcinin kullanıldığı herhangi bir telefonu değerlendirmiyoruz. MediaTek'in iddialı açıklamaları var ve durumun ne seviyede olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kaldı ki daha düşük performansın, uygulamaların optimize edilmediğinden ve frekansın daha düşük olmasından kaynaklandığını da açık açık dile getiriyoruz.

- Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisiyle kıyaslamasını yapan biz değiliz bizzat MediaTek'in kendisi.
donanimhaber.com/...

- İşlemcinin aylardır piyasada olduğunu söylemişsiniz ama işlemcinin resmi lansmanı geçen hafta yapıldığını belirtmemişsiniz.

donanimhaber.com/...

- Çinli telefonlara bizden daha fazla ilgi gösteren, üreticiler konu olan başka yayın var mı emin değilim. Hatta en son örnek olarak Mobilite'nin son bölümünde uzun uzun Çinli Gionee Elife E7'yi konuşuyor, dünya devi firmaların bu firma gibi donanım seçememesini değerlendiriyoruz. Hatta aynı Mobilite'de Türkiye'de ilk defa Çinli OPPO firmasının ürünlerini incelemek için yoğun çaba sarf ettiğimizi de anlatıyoruz.

donanimhaber.com/...


Eleştriye sonuna kadar açığım, ama dikkat ederseniz sizin ki eleştrinin ötesinde bambaşka bir şey olmuş. "Aptallık" iddiası ile başlayıp, "memleket insanı" gibi alaycı bir ifade kullanmış sonrasında da en basit karalama yöntemi olan reklam-sponsor ilişkisi gibi bir uslüp ile devam etmişsiniz.

Yorumunuzu gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapacağınızı umuyorum.
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wolf silver 5 yıl
'''Qualcomm, çok çekirdekli tasarımın yanlış bir anlayış olduğunu ''' madem yanlış anlayış o zaman qualcom da tek çekirdekte kalsaydı???
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Lazeran 5 yıl
cekirdek sayisi cidden gereksiz bir ayrinti bakiniz apple 2 cekirdekli a7 ile cogu 4 cekirdekli islemcinin eline verdi
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arel.gr 5 yıl
MTK seszizce pastadan pay ayirtiyor.
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