MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisi test edildi

Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği düşük maliyetli yongada sistem çözümleriyle son dönemin yükselen yıldızlarından MediaTek, geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk "gerçek" 8 çekirdekli işlemcisinin duyurmuştu. MT6592 kodunu taşıyan işlemci için "gerçek" vurgusu yapılmasının nedeni, ARM'ın big.LITTLE tasarımını kullanan işlemcilerden farklı olarak 8 çekirdeğin de aktif olmasıydı. Rakip olan Samsung Exynos 5410-5420 gibi işlemcilerde ise 4x Cortex A7 ve 4x Cortex A15 serisi çekirdekler, performans ya da enerji verimliliği ihtiyacına göre iki ayrı küme gibi görev yapıyor.

MediaTek MT6592'de, yük durumuna bağlı olarak gereksinim duyulmayan çekirdekler kapatılırken, Qualcomm'un özelleştirilmiş mikroişlemci tasarımında gördüğümüz asenkron çalışma yetenekleri malesef bulunmuyor. Yani çekirdeklerin vCore olarak bilinen çalışma voltajı ve görev yapma hızları birbirlerinden bağımsız olarak ölçeklendirilemiyor. 8 çekirdeğin hem performans hem de enerji verimliliği sağlamasını hedefleyen MediaTek, bu hedefine ulaşabilmek adına, ARM'ın Cortex A7 tasarımını kullanıyor. Sıralı yapıda superskalar ARMv7 mimarisine sahip olan Cortex A7, saf çekirdek performansı söz konusu olduğunda Cortex A9'dan genel olarak %25 daha yavaş olup, aynı zamanda daha az güç tüketen ve daha küçük zar boyutuna sahip silikonların ortaya çıkmasını sağlayan verimliliğe sahip.

28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve versiyonuna göre 1.7GHz ile 2.0GHz arasında ölçeklenebilen MediaTek MT6592 işlemcisi, Çinli üretici tarafından Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisine rakip gösteriliyor. Bu işlemcinin APQ8074 versiyonu ile eşleştirilen MediaTek MT6592, rakibinin OoOE yani sıralı yerine düzensiz komut uygulama yeteneğine sahip, ayrıca 64-bit yerine 128-bit NEON motoru ile desteklenmiş ve daha yüksek hızlarda çalışacak şekilde (versiyonuna göre 2.2GHz ile 2.5GHz arası) optimize edilmiş çözümü karşısında 8 çekirdeğin sağlamış olduğu kas gücü ile rekabet etmek istiyor. MediaTek'in açıklamalarına göre 2GHz'de çalışan MT6592, Snapdragon 800'ü performans olarak geride bırakırken, daha serin çalışmayı ve daha az güç tüketmeyi de başarıyor.

Qualcomm'dan farklı olarak, ARM'ın referans tasarımlarına genelde sağdık kalan MediaTek, GPU tarafındaki tercihini ise yine bir ARM çözümü olan Mali-450MP4'ten yana kullanıyor. 28nm üretim geometresinin olumlu bir yansıması olarak 700MHz gibi agresif bir hızda çalışan bu GPU, ARM'ın açıklamalarına göre Mali 400MP4'ten 2 kat daha hızlı çalışmayı başarabiliyor. Buna karşılık rakibi Snapdragon 800'de ise 500MHz'in altında çalışan Adreno 330 GPU'suna yer veriliyor. Peki MediaTek'in ARM Cortex-A7 tasarımını baz alan 8 çekirdekli MT6592 işlemcisi performans anlamında neler vaad ediyor, gelin şimdi buna bakalım. Son olarak unutulmaması gereken önemli bir nokta; PC'lerde olduğu gibi mobil cihazlarda da çok çekirdek desteği için uygulamanın optimize edilmesi gerekiyor. Bugün Google Chrome ve benzeri bazı uygulamalar, 8 çekirdek desteği sunarken, her yerde göremiyoruz bunu.

Fiyat anlamında rekabetçi üst seviye telefon ve tabletlerde kullanılması beklenen MediaTek MT6592, tasarım olarak Galaxy Note ailesinin klonu gibi görünen 6-inç 720p ekranlı Yangtze PAD-3 telefon üzerinde test edildi. Android'in temel aldığı Linux Kernel, yapısal olarak çok çekirdek desteği getiriyor olsa bile, uygulamaların özellikle destek sağlaması gerekiyor. Gameloft yapılan işbirliği çerçevesinde Mart ayında çıkacak Modern Combat 5 oyununu, MediaTek'in 8 çekirdekli yeni işlemcisi için optimize ediyor. Ancak uygulama seviyesinde desteğin yaygınlaşması çok hızlı gerçekleşecek gibi görünmüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Qualcomm, çok çekirdekli tasarımın yanlış bir anlayış olduğunu ve çekirdek sayısını arttırmak yerine daha verimli mimimarilerin kullanılması gerektiğini ifade etmişti.

Ortaya çıkan test sonuçlarına göre MediaTek MT6592, Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon 800 işlemcisinden yavaş kalıyor. Tabi bunda, 500MHz civarı daha düşük çalışma frekansı ve uygulama desteğinin yeteri kadar olmamasının da etkisi büyük. Benzer saat hızı seviyesinde tablo MediaTek'in lehine toparlayabilir ancak o derece yüksek hızlarda 8 çekirdekli bir SoC'nin, akıllı telefonlardan ziyade tabletlerde yaygınlaşması beklenebilir. Alttaki tablodan da görülebileceği üzere Snapdragon 800'lü Galaxy Note 3, MediaTek MT6592'li Yangtze PAD-3'ten neredeyse her testte daha hızlı olmayı başarıyor. 8 çekirdeğin etkisini gösterdiği yegane yer ise 3DMark'ın fizik testi oldu. Gelecekte ne olur bilinmez ama şu anki tablo çerçevesinde Qualcomm Snapdragon ve Apple A7 gibi çok çekirdek yerine "kaliteli çekirdek" yaklaşımı daha iyi sonuçlar veriyor diyebiliriz.

http://chinese.vr-zone.com/92038/changjiang-pad-3-smartphone-with-mediatek-mt6592-true-octa-core-hands-on-review-11262013/