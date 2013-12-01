MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli mobil işlemcisi test edildi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği düşük maliyetli yongada sistem çözümleriyle son dönemin yükselen yıldızlarından MediaTek, geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk "gerçek" 8 çekirdekli işlemcisinin duyurmuştu. MT6592 kodunu taşıyan işlemci için "gerçek" vurgusu yapılmasının nedeni, ARM'ın big.LITTLE tasarımını kullanan işlemcilerden farklı olarak 8 çekirdeğin de aktif olmasıydı. Rakip olan Samsung Exynos 5410-5420 gibi işlemcilerde ise 4x Cortex A7 ve 4x Cortex A15 serisi çekirdekler, performans ya da enerji verimliliği ihtiyacına göre iki ayrı küme gibi görev yapıyor.
MediaTek MT6592'de, yük durumuna bağlı olarak gereksinim duyulmayan çekirdekler kapatılırken, Qualcomm'un özelleştirilmiş mikroişlemci tasarımında gördüğümüz asenkron çalışma yetenekleri malesef bulunmuyor. Yani çekirdeklerin vCore olarak bilinen çalışma voltajı ve görev yapma hızları birbirlerinden bağımsız olarak ölçeklendirilemiyor. 8 çekirdeğin hem performans hem de enerji verimliliği sağlamasını hedefleyen MediaTek, bu hedefine ulaşabilmek adına, ARM'ın Cortex A7 tasarımını kullanıyor. Sıralı yapıda superskalar ARMv7 mimarisine sahip olan Cortex A7, saf çekirdek performansı söz konusu olduğunda Cortex A9'dan genel olarak %25 daha yavaş olup, aynı zamanda daha az güç tüketen ve daha küçük zar boyutuna sahip silikonların ortaya çıkmasını sağlayan verimliliğe sahip.
28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve versiyonuna göre 1.7GHz ile 2.0GHz arasında ölçeklenebilen MediaTek MT6592 işlemcisi, Çinli üretici tarafından Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisine rakip gösteriliyor. Bu işlemcinin APQ8074 versiyonu ile eşleştirilen MediaTek MT6592, rakibinin OoOE yani sıralı yerine düzensiz komut uygulama yeteneğine sahip, ayrıca 64-bit yerine 128-bit NEON motoru ile desteklenmiş ve daha yüksek hızlarda çalışacak şekilde (versiyonuna göre 2.2GHz ile 2.5GHz arası) optimize edilmiş çözümü karşısında 8 çekirdeğin sağlamış olduğu kas gücü ile rekabet etmek istiyor. MediaTek'in açıklamalarına göre 2GHz'de çalışan MT6592, Snapdragon 800'ü performans olarak geride bırakırken, daha serin çalışmayı ve daha az güç tüketmeyi de başarıyor.
Qualcomm'dan farklı olarak, ARM'ın referans tasarımlarına genelde sağdık kalan MediaTek, GPU tarafındaki tercihini ise yine bir ARM çözümü olan Mali-450MP4'ten yana kullanıyor. 28nm üretim geometresinin olumlu bir yansıması olarak 700MHz gibi agresif bir hızda çalışan bu GPU, ARM'ın açıklamalarına göre Mali 400MP4'ten 2 kat daha hızlı çalışmayı başarabiliyor. Buna karşılık rakibi Snapdragon 800'de ise 500MHz'in altında çalışan Adreno 330 GPU'suna yer veriliyor. Peki MediaTek'in ARM Cortex-A7 tasarımını baz alan 8 çekirdekli MT6592 işlemcisi performans anlamında neler vaad ediyor, gelin şimdi buna bakalım. Son olarak unutulmaması gereken önemli bir nokta; PC'lerde olduğu gibi mobil cihazlarda da çok çekirdek desteği için uygulamanın optimize edilmesi gerekiyor. Bugün Google Chrome ve benzeri bazı uygulamalar, 8 çekirdek desteği sunarken, her yerde göremiyoruz bunu.
Fiyat anlamında rekabetçi üst seviye telefon ve tabletlerde kullanılması beklenen MediaTek MT6592, tasarım olarak Galaxy Note ailesinin klonu gibi görünen 6-inç 720p ekranlı Yangtze PAD-3 telefon üzerinde test edildi. Android'in temel aldığı Linux Kernel, yapısal olarak çok çekirdek desteği getiriyor olsa bile, uygulamaların özellikle destek sağlaması gerekiyor. Gameloft yapılan işbirliği çerçevesinde Mart ayında çıkacak Modern Combat 5 oyununu, MediaTek'in 8 çekirdekli yeni işlemcisi için optimize ediyor. Ancak uygulama seviyesinde desteğin yaygınlaşması çok hızlı gerçekleşecek gibi görünmüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Qualcomm, çok çekirdekli tasarımın yanlış bir anlayış olduğunu ve çekirdek sayısını arttırmak yerine daha verimli mimimarilerin kullanılması gerektiğini ifade etmişti.
Ortaya çıkan test sonuçlarına göre MediaTek MT6592, Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon 800 işlemcisinden yavaş kalıyor. Tabi bunda, 500MHz civarı daha düşük çalışma frekansı ve uygulama desteğinin yeteri kadar olmamasının da etkisi büyük. Benzer saat hızı seviyesinde tablo MediaTek'in lehine toparlayabilir ancak o derece yüksek hızlarda 8 çekirdekli bir SoC'nin, akıllı telefonlardan ziyade tabletlerde yaygınlaşması beklenebilir. Alttaki tablodan da görülebileceği üzere Snapdragon 800'lü Galaxy Note 3, MediaTek MT6592'li Yangtze PAD-3'ten neredeyse her testte daha hızlı olmayı başarıyor. 8 çekirdeğin etkisini gösterdiği yegane yer ise 3DMark'ın fizik testi oldu. Gelecekte ne olur bilinmez ama şu anki tablo çerçevesinde Qualcomm Snapdragon ve Apple A7 gibi çok çekirdek yerine "kaliteli çekirdek" yaklaşımı daha iyi sonuçlar veriyor diyebiliriz.
http://chinese.vr-zone.com/92038/changjiang-pad-3-smartphone-with-mediatek-mt6592-true-octa-core-hands-on-review-11262013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Merhaba,
Yorumunuz baştan sona yanlışlarla dolu.
- Haberde fiyat seviyesinde bir karşılaştırma söz konusu değil. Kaldı ki MediaTek'in işlemcileri illa ucuz telefonda olacak diye bir kaide de yok. Sony ve HTC gibi firmaların MTK kullanma planları var.
- İnsanın zikri neyse fikride o'dur derler ya hani, bu mesajda böyle bir yaklaşım söz konusu. Aptal kelimesi tamamiyle size ait. Biz hep dediğimiz gibi yeni bir telefon alırken sadece benchmark sonuçlarına bakılmaması gerektiğiniz savunuyoruz. Bu haberimiz bir telefon haberi değil, bir donanımın performans değerlendirmesi, yeni bir tasarımın piyasada hangi noktada olduğunun analizi. Bu işlemcinin kullanıldığı herhangi bir telefonu değerlendirmiyoruz. MediaTek'in iddialı açıklamaları var ve durumun ne seviyede olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kaldı ki daha düşük performansın, uygulamaların optimize edilmediğinden ve frekansın daha düşük olmasından kaynaklandığını da açık açık dile getiriyoruz.
- Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisiyle kıyaslamasını yapan biz değiliz bizzat MediaTek'in kendisi.
donanimhaber.com/...
- İşlemcinin aylardır piyasada olduğunu söylemişsiniz ama işlemcinin resmi lansmanı geçen hafta yapıldığını belirtmemişsiniz.
donanimhaber.com/...
- Çinli telefonlara bizden daha fazla ilgi gösteren, üreticiler konu olan başka yayın var mı emin değilim. Hatta en son örnek olarak Mobilite'nin son bölümünde uzun uzun Çinli Gionee Elife E7'yi konuşuyor, dünya devi firmaların bu firma gibi donanım seçememesini değerlendiriyoruz. Hatta aynı Mobilite'de Türkiye'de ilk defa Çinli OPPO firmasının ürünlerini incelemek için yoğun çaba sarf ettiğimizi de anlatıyoruz.
donanimhaber.com/...
Eleştriye sonuna kadar açığım, ama dikkat ederseniz sizin ki eleştrinin ötesinde bambaşka bir şey olmuş. "Aptallık" iddiası ile başlayıp, "memleket insanı" gibi alaycı bir ifade kullanmış sonrasında da en basit karalama yöntemi olan reklam-sponsor ilişkisi gibi bir uslüp ile devam etmişsiniz.
Yorumunuzu gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapacağınızı umuyorum.
Bu devirde tasarruf ve ucuzluk olsun diye A7 çekirdeği kullanıyorsun, ama 8 tane?
Bu devirde az enerji tüketsin diye A7 çekirdekleri kullanıyorsun ama yüksek hızlara çıkarıyorsun?
Performansa yükleniyorsun ancak aynı bant üzerinden veri toplamaya çalışan 8 tane çekirdek var? 4 tane A9 çekirdeği bile mevcut bant genişliğine fazla gelip dar boğaza girmeye başladığı için A15 tasarımı yapmak zorunda kaldılar, A7ler'i tıkıştırmak neden? NEON 128 bit olmasa tam bir darboğaz işlemcisi olur..
Çok çekirdekte gerçek enerji tasarrufu asenkron teknloji ile yapılır. Quallcomm bununla bugün rakiplerini alt ediyor. Bütün işlemciler farklı hızlarda çalışabiliyor ya da diğerlerinden bağımsız olarak uykuya dalabiliyor. Her biri kendi vontajından, işleminden sorumlu. A7, A9, A15 işlemcilerinde ise böyle bir durum yok. Bir çekirdeğe an itibariyle 500MHz yeterliyken, sırf uyanık olan bir diğer çekirdek ihtiyaç duydu diye uyanık bütün çekirdekler aynı anda 1200MHz'e fırlayabiliyor. Bunun 8 çekirdekte olduğunu düşünün.. Neden?
Daha bilgisayarlarda yaygınlaşmadan, hatta en baba oyunlar bile çift çekirdekli yeni işlemcilerle çalışırken, Apple'ın 64 bite geçip çift çekirdekte kalmasını takdir ettim an itibariyle.
Kısaca Nvidia'nın Tegra 3'te kullandığı 5. çekirdek; Samsung'un BigLittle'da kullandığı +4 A7 çekirdeği kadar saçma olmuş. Nvidia, çekirdeklerinden sadece birini 50MHz'e düşecek kadar kalibre edip toplam zar boyutunu düşürebilir ve ısınmanın önüne geçebilirdi. Samsung da aynı şekilde sadece bir A15 çekirdeği ile 4 A7'nin yapacağı işi aynı enerji ile yapıp yine zar boyutunu düşürebilirdi. Olay göz boyamaktan öteye geçemedi. Sonra Moto X geldi, özel olarak optimize edilmiş Dalvik kütüphanesi ve çift çekirdeği ile hepsini geçti.
Bu durumda MediaTek'in benim gözümde tek yaptığı ikinci el kıvamına gelmiş işlemcileri değerlendirmektir. Yoksa 2-3 tane A15 ya da 2 tane Krait 400 de aynı işi görürdü. Gerekli şekilde kalibre edildikleri zaman da 50-70MHz'e kadar hızlarını düşürüp pil tasarrufu da sağlarlardı. Üstelik bir veri yolu bandına 8 çekirdek hücum etmek yerine tek ya da çift,yüksek nitelikli çekirdek hücum ederdi. Dar boğaz da olmazdı.
Kısaca bana yeni bir şey yok gibi geldi. İkinci el dükkanında kalan fazla işlemcileri bir araya getirmişler gibi daha çok. Gövde gösterisi olarak da Quallcomm'un S800'ü ile karşılaştırılmış. %20'ye varan şebeke sinyali gücü tasarrufu konusunu karşılaştırsınlar o zaman? Bir işlemci sadece fizik testleri yapmıyor ya da Pi sayısının 10000000. hanesini hesaplamıyor.