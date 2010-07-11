Medya bilgisayarları için hazırlanan düşük profilli Radeon HD 5670 raflardaki yerini alıyor

Küçük boyutlu medya bilgisayarları için hazırlanan düşük profilli ATi Radeon HD 5670 gün ışığına çıkı. Alanında DirectX 11 destekli en güçlü çözüm olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Redwood XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip.

1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan düşük profilli ekran kartı, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan aktif soğutmalı kart, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerini kullanıyor.

Düşük profilli baskılı devresi, düşük güç tüketimi ve DirectX 11 desteği ile iddialı olması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.