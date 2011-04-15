MeeGo çalışmalarında Nokia'dan doğan boşluğu LG doldurabilir

Nokia ve Intel'in bağımsız yürüttükleri Maemo ve Moblin platformlarını geçtiğimiz sene bir araya getirmeleri ve stratejik işbirliği çerçevesinde ortak platform geliştirmeye karar vermeleriyle ortaya çıkan MeeGo işletim sistemi için henüz dünya çapında ses getirecek herhangi bir ürün çıkmış değil. Bazı Alman üreticiler MeeGo ile çalışan tablet bilgisayar hazırlamış olsalar da akıllı telefon pazarında beklentileri karşılayacak bir ürün çıkmadığı gibi ortaklığın taraflarından Nokia stratejisini değiştirerek Microsoft'un Windows Phone 7 platformuna adapte olmaya karar verdi. Firma 2011 için MeeGo tabanlı bir telefon planlamakla birlikte 2012 ile birlikte ağırlığı Windows Phone 7'li telefonlara verecek.
Nokia'nın geri adım atmasından sonra yeni ortak arayışlarına başlayan Intel'in, önde gelen telefon üreticileriyle MeeGo odaklı alternatif işbirliği seçeneklerini görüştüğü biliniyordu. Saygın haber ajanslarından Reuters'in son haberine göre, MeeGo çalışmalarında Nokia'dan doğan boşluğu dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan LG doldurabilir. Hatırlanacağı üzere LG, geçtiğimiz sene Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Intel'in Moorestown platformunu kullanan GW990 isimli akıllı telefonuyla ses getirmeyi başarmış ancak daha sonra projeyi rafa kaldırdığını açıklamıştı. Henüz yapılmış herhangi bir resmi açıklama olmamakla birlikte LG'nin, MeeGo işletim sisteminin akıllı telefonlara yönelik versiyonu için ZTE ve China Mobile'ın da olduğu çalışma grubuna katıldığı bildiriliyor.
Optimus 2X ve Revolution gibi Android telefonlarıyla 2011'e hızlı bir başlangıç yapan ayrıca Windows Phone 7'li telefonları da olan LG, MeeGo ile birlikte platform sayısını arttıracak gibi görünüyor. Firmanın nasıl bir model sunacağı hakkında henüz net bir bilgi yok ancak MeeGo'lu telefonlarda Intel'in Atom işlemcilerinin güç vereceği biliniyor.
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MeeGo şuan piyasada olabilseydi Android'in bir kaç tane can alıcı noktası var ve bunları kullanarak zirveye çıkabilirdi. Bunlar; Sanal makine üzerinde çalışıyor olması. GPU hızlandırmayı sadece oyun ve birkaç videoda kullanıyor. GPU işlem gücünü menülerde kullanılmasıyla daha iyi performans ve pil konusunda yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Android uygulamalarını Alien Dalvik sayesinde MeeGo'da çalışabiliyor. Vede bu uygulama Qt ile hazırlanmış durumda. Bir kaç tane demosu internette mevcut. Arkasında OpenSource destekçileri olan üstelikte Linux vakfı tarafından tam destek verilen bir işletim sistemi.
Şuan Android verilen destekten daha fazlasını bu işletim sistemine verilmeli. Android sanal makinede çalışınca her türlü cihazda performanslı çalışabiliyor ama optimizasyon özürlüsü akıllı cihazlarda sürünüyor.
Gelecek kapalı kutu gibi olan işletim sistemlerinde değil. iOS'un bugünlere gelmesi Apple modası yaratması, App Store gibi uygulama mağazasını başarıyla yönetmesi olması gerek. Bunu taklit eden Android ise iOS'un en büyük zaafı olan şarkı atarken bile iTunes'e bağımlı olması ve kapalı kutudan farklı olmaması. Özgürlük isteyen Android'e geçti.
Nokia'ya değinmek gerekirse, kenarda gül gibi MeeGo duruken niye gidip MS ile anlaşırsın, anlamış değilim.