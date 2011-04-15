MeeGo çalışmalarında Nokia'dan doğan boşluğu LG doldurabilir

Nokia ve Intel'in bağımsız yürüttükleri Maemo ve Moblin platformlarını geçtiğimiz sene bir araya getirmeleri ve stratejik işbirliği çerçevesinde ortak platform geliştirmeye karar vermeleriyle ortaya çıkan MeeGo işletim sistemi için henüz dünya çapında ses getirecek herhangi bir ürün çıkmış değil. Bazı Alman üreticiler MeeGo ile çalışan tablet bilgisayar hazırlamış olsalar da akıllı telefon pazarında beklentileri karşılayacak bir ürün çıkmadığı gibi ortaklığın taraflarından Nokia stratejisini değiştirerek Microsoft'un Windows Phone 7 platformuna adapte olmaya karar verdi. Firma 2011 için MeeGo tabanlı bir telefon planlamakla birlikte 2012 ile birlikte ağırlığı Windows Phone 7'li telefonlara verecek.

Nokia'nın geri adım atmasından sonra yeni ortak arayışlarına başlayan Intel'in, önde gelen telefon üreticileriyle MeeGo odaklı alternatif işbirliği seçeneklerini görüştüğü biliniyordu. Saygın haber ajanslarından Reuters'in son haberine göre, MeeGo çalışmalarında Nokia'dan doğan boşluğu dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan LG doldurabilir. Hatırlanacağı üzere LG, geçtiğimiz sene Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Intel'in Moorestown platformunu kullanan GW990 isimli akıllı telefonuyla ses getirmeyi başarmış ancak daha sonra projeyi rafa kaldırdığını açıklamıştı. Henüz yapılmış herhangi bir resmi açıklama olmamakla birlikte LG'nin, MeeGo işletim sisteminin akıllı telefonlara yönelik versiyonu için ZTE ve China Mobile'ın da olduğu çalışma grubuna katıldığı bildiriliyor.

Optimus 2X ve Revolution gibi Android telefonlarıyla 2011'e hızlı bir başlangıç yapan ayrıca Windows Phone 7'li telefonları da olan LG, MeeGo ile birlikte platform sayısını arttıracak gibi görünüyor. Firmanın nasıl bir model sunacağı hakkında henüz net bir bilgi yok ancak MeeGo'lu telefonlarda Intel'in Atom işlemcilerinin güç vereceği biliniyor.