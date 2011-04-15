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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MeeGo çalışmalarında Nokia'dan doğan boşluğu LG doldurabilir

8 yıl
13,8b
1
17
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia ve Intel'in bağımsız yürüttükleri Maemo ve Moblin platformlarını geçtiğimiz sene bir araya getirmeleri ve stratejik işbirliği çerçevesinde ortak platform geliştirmeye karar vermeleriyle ortaya çıkan MeeGo işletim sistemi için henüz dünya çapında ses getirecek herhangi bir ürün çıkmış değil. Bazı Alman üreticiler MeeGo ile çalışan tablet bilgisayar hazırlamış olsalar da akıllı telefon pazarında beklentileri karşılayacak bir ürün çıkmadığı gibi ortaklığın taraflarından Nokia stratejisini değiştirerek Microsoft'un Windows Phone 7 platformuna adapte olmaya karar verdi. Firma 2011 için MeeGo tabanlı bir telefon planlamakla birlikte 2012 ile birlikte ağırlığı Windows Phone 7'li telefonlara verecek.

Nokia'nın geri adım atmasından sonra yeni ortak arayışlarına başlayan Intel'in, önde gelen telefon üreticileriyle MeeGo odaklı alternatif işbirliği seçeneklerini görüştüğü biliniyordu. Saygın haber ajanslarından Reuters'in son haberine göre, MeeGo çalışmalarında Nokia'dan doğan boşluğu dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan LG doldurabilir. Hatırlanacağı üzere LG, geçtiğimiz sene Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Intel'in Moorestown platformunu kullanan GW990 isimli akıllı telefonuyla ses getirmeyi başarmış ancak daha sonra projeyi rafa kaldırdığını açıklamıştı. Henüz yapılmış herhangi bir resmi açıklama olmamakla birlikte LG'nin, MeeGo işletim sisteminin akıllı telefonlara yönelik versiyonu için ZTE ve China Mobile'ın da olduğu çalışma grubuna katıldığı bildiriliyor.

Optimus 2X ve Revolution gibi Android telefonlarıyla 2011'e hızlı bir başlangıç yapan ayrıca Windows Phone 7'li telefonları da olan LG, MeeGo ile birlikte platform sayısını arttıracak gibi görünüyor. Firmanın nasıl bir model sunacağı hakkında henüz net bir bilgi yok ancak MeeGo'lu telefonlarda Intel'in Atom işlemcilerinin güç vereceği biliniyor.


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Alper# 8 yıl en beğenilen
MeeGo, Android'den daha fazla gelecek vaat eden bir işletim sisteminin yardım alamaması oldukça kötü. Intel sadece işin X86 kısmıyla ilgilendiği için Arm işlemciler içinde başka bir firmanın el atması gerekli.

MeeGo şuan piyasada olabilseydi Android'in bir kaç tane can alıcı noktası var ve bunları kullanarak zirveye çıkabilirdi. Bunlar; Sanal makine üzerinde çalışıyor olması. GPU hızlandırmayı sadece oyun ve birkaç videoda kullanıyor. GPU işlem gücünü menülerde kullanılmasıyla daha iyi performans ve pil konusunda yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Android uygulamalarını Alien Dalvik sayesinde MeeGo'da çalışabiliyor. Vede bu uygulama Qt ile hazırlanmış durumda. Bir kaç tane demosu internette mevcut. Arkasında OpenSource destekçileri olan üstelikte Linux vakfı tarafından tam destek verilen bir işletim sistemi.

Şuan Android verilen destekten daha fazlasını bu işletim sistemine verilmeli. Android sanal makinede çalışınca her türlü cihazda performanslı çalışabiliyor ama optimizasyon özürlüsü akıllı cihazlarda sürünüyor.

Gelecek kapalı kutu gibi olan işletim sistemlerinde değil. iOS'un bugünlere gelmesi Apple modası yaratması, App Store gibi uygulama mağazasını başarıyla yönetmesi olması gerek. Bunu taklit eden Android ise iOS'un en büyük zaafı olan şarkı atarken bile iTunes'e bağımlı olması ve kapalı kutudan farklı olmaması. Özgürlük isteyen Android'e geçti.

Nokia'ya değinmek gerekirse, kenarda gül gibi MeeGo duruken niye gidip MS ile anlaşırsın, anlamış değilim.
MeeGo, Android'den daha fazla gelecek vaat eden bir işletim sisteminin yardım alamaması oldukça kötü. Intel sadece işin X86 kısmıyla ilgilendiği için Arm işlem...
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invisible 8 yıl
Nokia nın toprağı bol olsun.
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Castiel 8 yıl
gemı gıbı mubarek bır kafası calısan yokmu bu lg de tekne gıbı nıe telefon yaparlar ?
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lazloo 8 yıl

Muse00

gemı gıbı mubarek bır kafası calısan yokmu bu lg de tekne gıbı nıe telefon yaparlar ?

Resimdeki telefon iptal edildi. Gerçe şimdi telefonların hepsi büyük SGS II,O2X,DHD ...
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DH Misafiri 8 yıl
Nokia kullanıcıları oyalama derdinde. Nokia'nın çıkaracağı MeeGo cihaz belki de hiç çıkmayabilir. Stephen Elop yılın ikinci yarısında çıkacağını söylese de bana samimi gelmedi. Büyük ihtimal MeeGo cihaz bekleyenleri oyalıyor. Daha sonra açıklama yapıp MeeGo'yu bıraktıklarını açıklayabilirler. Ki yaparlarsa hiç şaşırmam. Umarım bu konuda yanılırım.
Zaten Nokia WP ile başarılı olursa büyük ihtimal kendi sonunu hazırlayacaktır. Çünkü Microsoft Nokia'yı kontrolü altına alacağından Nokia'nın rotasını Nokia değil Microsoft çizecektir. Nokia Microsoft'un elinde kukla olacaktır. Umarım bu ortaklık büyük bir başarısızlıkla sonuçlarnır da Nokia yaptığı hatanın farkına varır ve MeeGo'ya gereken desteği verir. Nokia WP işletim sistemli cihazlar çıkaracağından bir sonraki cihazım bu yüzden Nokia olmayacak. Herkesin memnun olmadığı Symbian ile devam etse daha iyi olurdu. Symbian olsa yine Nokia alırım ama WP olursa asla!
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nehuse 8 yıl
Androidi geliştirilme aşamasından beri destekleyen ve türkiyedeki ilk kullanıcılarından olmama rağmen meego yu da sonuna kadar destekliyorum gelecek vadeden bir sistem Android open source olsada göbeğinden google a bağımlı alternatiflerinin olması kendine çeki düzen vermesini sağlayacaktır.
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DH Misafiri 8 yıl
LG'nin böyle bir adım atacağını hiç sanmıyordum, Windows Mobile ile araları çok iyi, Android güncellemelerini çok geç uyguluyor filan. Ama bu işe girerse kendi adına çok iyi bir iş yapmış olacağına inanıyorum.
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furkant1 8 yıl
Mobile 7 ye geçene kadar nokia ölüdür
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Bl00dyHell 8 yıl
MeeGo gerçekten gelecek vaat eden bir işletim sistemi. Geliştirilmesi çok güzel olur.
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Alper# 8 yıl en beğenilen
MeeGo, Android'den daha fazla gelecek vaat eden bir işletim sisteminin yardım alamaması oldukça kötü. Intel sadece işin X86 kısmıyla ilgilendiği için Arm işlemciler içinde başka bir firmanın el atması gerekli.

MeeGo şuan piyasada olabilseydi Android'in bir kaç tane can alıcı noktası var ve bunları kullanarak zirveye çıkabilirdi. Bunlar; Sanal makine üzerinde çalışıyor olması. GPU hızlandırmayı sadece oyun ve birkaç videoda kullanıyor. GPU işlem gücünü menülerde kullanılmasıyla daha iyi performans ve pil konusunda yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Android uygulamalarını Alien Dalvik sayesinde MeeGo'da çalışabiliyor. Vede bu uygulama Qt ile hazırlanmış durumda. Bir kaç tane demosu internette mevcut. Arkasında OpenSource destekçileri olan üstelikte Linux vakfı tarafından tam destek verilen bir işletim sistemi.

Şuan Android verilen destekten daha fazlasını bu işletim sistemine verilmeli. Android sanal makinede çalışınca her türlü cihazda performanslı çalışabiliyor ama optimizasyon özürlüsü akıllı cihazlarda sürünüyor.

Gelecek kapalı kutu gibi olan işletim sistemlerinde değil. iOS'un bugünlere gelmesi Apple modası yaratması, App Store gibi uygulama mağazasını başarıyla yönetmesi olması gerek. Bunu taklit eden Android ise iOS'un en büyük zaafı olan şarkı atarken bile iTunes'e bağımlı olması ve kapalı kutudan farklı olmaması. Özgürlük isteyen Android'e geçti.

Nokia'ya değinmek gerekirse, kenarda gül gibi MeeGo duruken niye gidip MS ile anlaşırsın, anlamış değilim.
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TheValoran 8 yıl

Alper#

MeeGo, Android'den daha fazla gelecek vaat eden bir işletim sisteminin yardım alamaması oldukça kötü. Intel sadece işin X86 kısmıyla ilgilendiği için Arm işlemciler içinde başka bir firmanın el atması gerekli.

MeeGo şuan piyasada olabilseydi Android'in bir kaç tane can alıcı noktası var ve bunları kullanarak zirveye çıkabilirdi. Bunlar; Sanal makine üzerinde çalışıyor olması. GPU hızlandırmayı sadece oyun ve birkaç videoda kullanıyor. GPU işlem gücünü menülerde kullanılmasıyla daha iyi performans ve pil konusunda yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Android uygulamalarını Alien Dalvik sayesinde MeeGo'da çalışabiliyor. Vede bu uygulama Qt ile hazırlanmış durumda. Bir kaç tane demosu internette mevcut. Arkasında OpenSource destekçileri olan üstelikte Linux vakfı tarafından tam destek verilen bir işletim sistemi.

Şuan Android verilen destekten daha fazlasını bu işletim sistemine verilmeli. Android sanal makinede çalışınca her türlü cihazda performanslı çalışabiliyor ama optimizasyon özürlüsü akıllı cihazlarda sürünüyor.

Gelecek kapalı kutu gibi olan işletim sistemlerinde değil. iOS'un bugünlere gelmesi Apple modası yaratması, App Store gibi uygulama mağazasını başarıyla yönetmesi olması gerek. Bunu taklit eden Android ise iOS'un en büyük zaafı olan şarkı atarken bile iTunes'e bağımlı olması ve kapalı kutudan farklı olmaması. Özgürlük isteyen Android'e geçti.

Nokia'ya değinmek gerekirse, kenarda gül gibi MeeGo duruken niye gidip MS ile anlaşırsın, anlamış değilim.
Altına imzamı atarım.
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irfanmandirali 8 yıl
kocum benim nokia sen böyle devam etki digerleri kazansin...
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