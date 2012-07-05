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MeeGo'nun çekirdek kadrosu Nokia'dan ayrılıyor

6 yıl
2,6b
1
27
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce N9 modeli için PR 1.3 güncellemesini yayınlayarak kullanıcıları memnun eden MeeGo ekibinde yaprak dökümü başladı.

N770, N800, N810, N900 ve N9/N950 gibi pek çok modelin geliştirilmesinde katkısı olan MeeGo ekibinin lideri Sotiris Makyrgiannis, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, 12 yılın ardından Nokia'ya veda zamanının geldiğini açıkladı.

MeeGo projesi için Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerden en iyi Linux geliştiricilerini biraraya getiren Makyrgiannis, geride kalan ekibini de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

N9 kullanıcılarına da seslenen Makyrgiannis, telefonlarını daima saklamalarını, çünkü üzerinde yılların emeği olduğunu belirtti. Ekip liderinin ayrılması yakın zamanda ekibin de dağılacağı yönünde yorumlar yapılmasına neden oluyor.

N9'a bir süre daha yazılım desteği sağlayacağını belirten Nokia, bununla birlikte bir süre sonra Symbian gibi onu da rafa kaldıracak. MeeGo projesi, Intel ve Samsung ortaklığında Tizen olarak yeni bir maceraya atılmış durumda. 

http://mynokiablog.com/2012/07/03/bittersweet-n9-gets-pr-1-3-community-says-goodbye-to-nokias-finest/ Yorum Yaz
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Aѕℓαη66™ 6 yıl en beğenilen
cibiliyetsiz davar elop kina yak. Bu emeklerin ahi cikar cikiyorda
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Makaroncu 6 yıl
N900 çıktığında çok çok iyiydi.
Nokia android popülerleşmeden bu projenin arkasında durabilseydi belki çok farklı olurdu.
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Mr. Jingles 6 yıl SystemApps
SystemApps

HER Linüxün kaçınılmaz sonu....

Sanırım sen MeeGo'nun bitirilmesine sevindin? Bilmem farkında mısın ama MeeGo'nun bitirilmesiyle Nokia da bitti. Nokia'nın kendisine ait olan sistemler (Symbian ve MeeGo) bilinçli bir şekilde elinden çıkarılıp ipi Amerikan kökenli bir firmanın eline verildi ve tamamen o firmanın kontrolünde güdülüyor. Nokia'nın diğer telefon üreticilerinden farkı kendi yolunu kendi çizmesiydi. Tıpkı Apple gibi. Kendisine ait olan sistemleri kullanıp farklılaşıyordu. Diğerleri gibi kendini Google'a ve Microsoft'a teslim etmedi. Ama yönetim kurulundaki Amerikalı yatırımcılar ve başındaki CEO yüzünden diğer telefon üreticilerinden bir farkı kalmadı ve sonunda Microsoft'a bel bağladı. Eskiden Nokia, Apple ve diğerleri olan üreticiler sınıfı şimdi Apple ve diğerleri oldu. Çünkü farklı ve kendine has yazılımı olan tek firma Apple. Diğerleri Android ve Windows Phone kullandıkları için temelde birbirlerinden bir farkları yok. Ama Samsung Android'deki tehlikeyi gördüğü için kendi sistemini kendi üretip Google'ın eline bakmak istemiyor. Çünkü birçok üretici Android pazarına dahil olduğu için ve rekabet daha da kızıştığı için firmalar havuzda boğulmamak derdinde. Ve bunu yaparken de bir yandan pazar payı kapmaya çalışıyorlar. Işte bu yüzden firmalar kendi işletim sistemlerini yazmanın derdindeyken Nokia'nın elindeki altın bilezik elinden alındı ve çöpe atıldı. Şimdi Apple ve diğerleri olan sınıf Samsung'un Tizen'i piyasaya sürmesiyle beraber Apple, Samsung ve diğerleri olacak. Şayet MeeGo ve Symbian ile yola devam etmiş olsaydı hala Nokia, Apple ve diğerleri olurdu.
SystemAppsHER Linüxün kaçınılmaz sonu....Sanırım sen MeeGo'nun bitirilmesine sevindin? Bilmem farkında mısın ama MeeGo...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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flexii_87 6 yıl
söylenecek herşey söylenmiş gibi ağzınıza sağlık arkadaşlar, 9 ayda 3 güncelleme aldı. vs. telefonumu bi süre daha kullanıp bi köşeye kaldırmak istiyorum. tasarımda yazılımda vs. emeği geçen bütün arkadaşlara cok teşekkürler ellerine sağlık
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senatorlines 6 yıl
Ama Meego lu N9'zun tadını ve keyfini yaşayalım diyorum yine de N9 diyorum, Nokia desteğini en Symbia gibi buna da 2016 ya kadar sürdürür en az.
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Lady Fantasy 6 yıl
Kafaları karıştırmaya devam ediyorlar! Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu yahu!

engadget.com/...
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senatorlines 6 yıl
Büyük balık küçük balığı yutar hesabı, seneye sadece:Android 4.1/IOS 6/WP8 kalacak, Symbian, Meego, Tızen, Bada.... hepsi gidiyor 1-2 seneye kadar!
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OverClocK1ng 6 yıl
Meego'nun çekirdek kadrosu da Nokia'dan ayrılıyormuş.
- Boşşşver. Bir şey olmaz Nokia'ya. Onların B planı varmış.
- Haa, tamam o zaman. B planları varsa sorun yok. Zarar etmeye devam...
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
n9 süperdi
meego androidden daha güzel bence geşke android yerine meegoyu geliştirselerdi.
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simaros 6 yıl
gerçektende acı verici oysa meego süper bir sistemdi eksikleri vardı ama kolayca giderilirdi yazık oldu tizen bana meego kadar çekici gelmiyor nedense arayüznde bir özgünlük falan yok android çakması gibi
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SystemApps 6 yıl
HER Linüxün kaçınılmaz sonu....
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Mr. Jingles 6 yıl SystemApps
SystemApps

HER Linüxün kaçınılmaz sonu....

Sanırım sen MeeGo'nun bitirilmesine sevindin? Bilmem farkında mısın ama MeeGo'nun bitirilmesiyle Nokia da bitti. Nokia'nın kendisine ait olan sistemler (Symbian ve MeeGo) bilinçli bir şekilde elinden çıkarılıp ipi Amerikan kökenli bir firmanın eline verildi ve tamamen o firmanın kontrolünde güdülüyor. Nokia'nın diğer telefon üreticilerinden farkı kendi yolunu kendi çizmesiydi. Tıpkı Apple gibi. Kendisine ait olan sistemleri kullanıp farklılaşıyordu. Diğerleri gibi kendini Google'a ve Microsoft'a teslim etmedi. Ama yönetim kurulundaki Amerikalı yatırımcılar ve başındaki CEO yüzünden diğer telefon üreticilerinden bir farkı kalmadı ve sonunda Microsoft'a bel bağladı. Eskiden Nokia, Apple ve diğerleri olan üreticiler sınıfı şimdi Apple ve diğerleri oldu. Çünkü farklı ve kendine has yazılımı olan tek firma Apple. Diğerleri Android ve Windows Phone kullandıkları için temelde birbirlerinden bir farkları yok. Ama Samsung Android'deki tehlikeyi gördüğü için kendi sistemini kendi üretip Google'ın eline bakmak istemiyor. Çünkü birçok üretici Android pazarına dahil olduğu için ve rekabet daha da kızıştığı için firmalar havuzda boğulmamak derdinde. Ve bunu yaparken de bir yandan pazar payı kapmaya çalışıyorlar. Işte bu yüzden firmalar kendi işletim sistemlerini yazmanın derdindeyken Nokia'nın elindeki altın bilezik elinden alındı ve çöpe atıldı. Şimdi Apple ve diğerleri olan sınıf Samsung'un Tizen'i piyasaya sürmesiyle beraber Apple, Samsung ve diğerleri olacak. Şayet MeeGo ve Symbian ile yola devam etmiş olsaydı hala Nokia, Apple ve diğerleri olurdu.
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Luaz. 6 yıl
yazik oldu. arkasinda durulsaydi ios ve androidden daha iyi bir isletim sistemi olacagina emindim.
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Mellkor 6 yıl
Artik nokia tamda MS in istedigi kivama geliyor elindekileri biraktirip kendine mecbur ettirme sanati bu olsa gerek

Truva ati misali calisan elop senin yatacak yerin yok.

Nokia nin bitisi uzuntu yaratabilir ama elopun gidisi ......


Makyrgiannis dedigi gibi herzaman saklanacak bir cihaz yaptilar yillarca ugrasarak ama cok az son kullaniciya ulasabildiler
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Makaroncu 6 yıl
N900 çıktığında çok çok iyiydi.
Nokia android popülerleşmeden bu projenin arkasında durabilseydi belki çok farklı olurdu.
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DH Misafiri 6 yıl
GAVE OVER ~ THE END
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ınfiniti red bull racing 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

GAVE OVER ~ THE END

bir de doğru yazabilse




game over olacak gave over değil.
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