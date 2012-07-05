MeeGo'nun çekirdek kadrosu Nokia'dan ayrılıyor

Kısa süre önce N9 modeli için PR 1.3 güncellemesini yayınlayarak kullanıcıları memnun eden MeeGo ekibinde yaprak dökümü başladı.





N770, N800, N810, N900 ve N9/N950 gibi pek çok modelin geliştirilmesinde katkısı olan MeeGo ekibinin lideri Sotiris Makyrgiannis, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, 12 yılın ardından Nokia'ya veda zamanının geldiğini açıkladı.





MeeGo projesi için Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerden en iyi Linux geliştiricilerini biraraya getiren Makyrgiannis, geride kalan ekibini de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.





N9 kullanıcılarına da seslenen Makyrgiannis, telefonlarını daima saklamalarını, çünkü üzerinde yılların emeği olduğunu belirtti. Ekip liderinin ayrılması yakın zamanda ekibin de dağılacağı yönünde yorumlar yapılmasına neden oluyor.





N9'a bir süre daha yazılım desteği sağlayacağını belirten Nokia, bununla birlikte bir süre sonra Symbian gibi onu da rafa kaldıracak. MeeGo projesi, Intel ve Samsung ortaklığında Tizen olarak yeni bir maceraya atılmış durumda.