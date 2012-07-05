MeeGo'nun çekirdek kadrosu Nokia'dan ayrılıyor

Haber Editörü
Kısa süre önce N9 modeli için PR 1.3 güncellemesini yayınlayarak kullanıcıları memnun eden MeeGo ekibinde yaprak dökümü başladı.
N770, N800, N810, N900 ve N9/N950 gibi pek çok modelin geliştirilmesinde katkısı olan MeeGo ekibinin lideri Sotiris Makyrgiannis, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, 12 yılın ardından Nokia'ya veda zamanının geldiğini açıkladı.
MeeGo projesi için Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerden en iyi Linux geliştiricilerini biraraya getiren Makyrgiannis, geride kalan ekibini de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
N9 kullanıcılarına da seslenen Makyrgiannis, telefonlarını daima saklamalarını, çünkü üzerinde yılların emeği olduğunu belirtti. Ekip liderinin ayrılması yakın zamanda ekibin de dağılacağı yönünde yorumlar yapılmasına neden oluyor.
N9'a bir süre daha yazılım desteği sağlayacağını belirten Nokia, bununla birlikte bir süre sonra Symbian gibi onu da rafa kaldıracak. MeeGo projesi, Intel ve Samsung ortaklığında Tizen olarak yeni bir maceraya atılmış durumda.
http://mynokiablog.com/2012/07/03/bittersweet-n9-gets-pr-1-3-community-says-goodbye-to-nokias-finest/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia android popülerleşmeden bu projenin arkasında durabilseydi belki çok farklı olurdu.
Sanırım sen MeeGo'nun bitirilmesine sevindin? Bilmem farkında mısın ama MeeGo'nun bitirilmesiyle Nokia da bitti. Nokia'nın kendisine ait olan sistemler (Symbian ve MeeGo) bilinçli bir şekilde elinden çıkarılıp ipi Amerikan kökenli bir firmanın eline verildi ve tamamen o firmanın kontrolünde güdülüyor. Nokia'nın diğer telefon üreticilerinden farkı kendi yolunu kendi çizmesiydi. Tıpkı Apple gibi. Kendisine ait olan sistemleri kullanıp farklılaşıyordu. Diğerleri gibi kendini Google'a ve Microsoft'a teslim etmedi. Ama yönetim kurulundaki Amerikalı yatırımcılar ve başındaki CEO yüzünden diğer telefon üreticilerinden bir farkı kalmadı ve sonunda Microsoft'a bel bağladı. Eskiden Nokia, Apple ve diğerleri olan üreticiler sınıfı şimdi Apple ve diğerleri oldu. Çünkü farklı ve kendine has yazılımı olan tek firma Apple. Diğerleri Android ve Windows Phone kullandıkları için temelde birbirlerinden bir farkları yok. Ama Samsung Android'deki tehlikeyi gördüğü için kendi sistemini kendi üretip Google'ın eline bakmak istemiyor. Çünkü birçok üretici Android pazarına dahil olduğu için ve rekabet daha da kızıştığı için firmalar havuzda boğulmamak derdinde. Ve bunu yaparken de bir yandan pazar payı kapmaya çalışıyorlar. Işte bu yüzden firmalar kendi işletim sistemlerini yazmanın derdindeyken Nokia'nın elindeki altın bilezik elinden alındı ve çöpe atıldı. Şimdi Apple ve diğerleri olan sınıf Samsung'un Tizen'i piyasaya sürmesiyle beraber Apple, Samsung ve diğerleri olacak. Şayet MeeGo ve Symbian ile yola devam etmiş olsaydı hala Nokia, Apple ve diğerleri olurdu.