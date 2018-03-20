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Mehmet Şimşek'ten G20 mesajı: Kripto paralardan uzak durmalı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleşen G20 toplantıları tamamlanırken ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, toplantıdaki mesajı Twitter'dan paylaştı.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Ekonomik güç itibariyle dünyanın en büyük 20 ülkesinden bakanların ve merkez bankası yetkililerinin katıldığı G20 toplantıları bugün sona erdi. Toplantılarda konuşulması ve hatta ortak bir bildiri yayınlanması beklenen konulardan biri kripto paralar olurken Finansal İstikrar Kurulu Başkanı Mark Carney toplantılardan önce yaptığı açıklamasında kripto paraların küresel finansal istikrar için bir risk oluşturmadığını kaydetmişti. Carney'in bu açıklamasının ardından kripto paraların toplantının ana odağında olmayacağı ortaya çıkmıştı. 


Kripto paralardan uzak durmalı 

Türkiye'yi temsil etmek için toplantılara katılan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek toplantılardaki izlenimlerini Twitter hesabından paylaştı. G20 Bakanlar zirvesinin son gününde birçok konunun yanında kripto para konusunu da irdelediklerini ifade eden Şimşek ''Mesaj çok net: Kripto paralardan uzak durmalı.'' açıklamasını yaptı. Kripto paralar hakkındaki bu olumsuz açıklamaya karşılık kripto paraların temelinde yatan Blockchain teknolojisi için ''Blockchain teknolojisi ise birçok alanda hizmet sunumunda devrim niteliğinde faydalı olabilir.'' ifadelerini kullandı.


Mehmet Şimşek toplantılarda Bitcoin ve diğer kripto paraların kullanımıyla ilgili bir karar alınıp alınmadığını belirtmedi ancak G20 toplantılarını organize eden mali gözlemci niteliğindeki Finansal İstikrar Kurulu'nun tavrı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığı yönünde. Kripto paraların hacim itibariyle oldukça küçük olduğu belirten kurul, kripto paralara yönelik regülasyon çalışmalarının şu an için öncelikli olmadığını ancak kripto paralarla kara para aklanması ve terörün finanse edilmesi gibi konuları takip ettiklerini bildirdi. 


https://twitter.com/memetsimsek/status/976082794840514563 Yorum Yaz
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redoracle 1 yıl en beğenilen
Mesaj çok net tabi vergi alamadığımız herşeyden uzak durulmalı.
Bu kadar vergi alırsanız milletin her kazandığı kuruştan tabiki o da yatırımını korumak için sanal paraya yatırır.
Mesaj çok net tabi vergi alamadığımız herşeyden uzak durulmalı.Bu kadar vergi alırsanız milletin her kazandığı kuruştan tabiki o da yatırımını korumak için...
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alito 1 yıl
Bu hükümet ne derse, tersini yapmak her zaman kazandırır arkadaşlar. Tecrübeyle sabittir.
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ImRoyal 1 yıl
Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek diyen bir adamın dediğinin tam tersini yapmak sizi mutluluğa ulaştırabilir.
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ImRoyal 1 yıl
Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek diyen bir adamın dediğinin tam tersini yapmak sizi mutluluğa ulaştırabilir.
Yanıtla +8
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alito 1 yıl
Bu hükümet ne derse, tersini yapmak her zaman kazandırır arkadaşlar. Tecrübeyle sabittir.
Yanıtla +19
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drserk 1 yıl
ülkemizden de yatırımcıların neden kaçtığını konuşsalar, teşebbüslere destek olmak yerine köstek olacak işleri çıkartmasalar...hatta kendi vatandaşından bir örnek; hiç sigortası olmamış kendisi bir iş yeri açacak bildiği tek işi yapacak/geliştirecek adamın, teşvik almaması için memuru denetçisi ile teşvikten soğutacak,bankanın kucağına bırakacak uygulamalar için can atıyorlar..
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redoracle 1 yıl en beğenilen
Mesaj çok net tabi vergi alamadığımız herşeyden uzak durulmalı.
Bu kadar vergi alırsanız milletin her kazandığı kuruştan tabiki o da yatırımını korumak için sanal paraya yatırır.
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