G20 toplantıları öncesinde gelen olumlu haber kripto para piyasasını canlandırdı

Küresel tehdit endişelerine cevap
Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan ülkelerden; maliye bakanlarının ve merkez bankası yetkililerinin katılacağı toplantılarda kripto paraların finansal sistemler üzerindeki etkisinin ve kripto paralar ile kara para aklanması konularının masaya yatırılması bekleniyordu. G20 toplantılarını koordine eden Finansal İstikrar Kurulu(FSB) ise toplantılar öncesinde kritik bir açıklamada bulundu. FSB Başkanı Mark Carney tarafından kaleme alınan mektuptaki ifadelere göre kripto paraların hızlı gelişmesi küresel finansal istikrar için bir tehdit oluşturmuyor.
Katılımcı ülkelerin kaygılarını gidermeye çalışan Mark Carney, FSB bünyesinde kripto paraların finansal istikrara yönelik oluşturabileceği tehditler için ilk gözlemlerini tamamladıklarını ve kripto paraların finansal sisteme kıyasla nispeten küçük olduğu gerekçesiyle şu an için bir tehdit oluşturmadığı sonucuna vardıklarını belirtti. Kripto paraların halihazırda küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yalnızca yüzde 1'ini oluşturduğunun altını çizen Carney, şu an için küçük olan bu sektörün ilerleyen dönemlerde finansal bir tehdit oluşturmaması için gerekli incelemeleri yapmaya devam edeceklerini de bildirdi.
Regülasyon talebi reddedilebilir
Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Başkanı da olan Mark Carney'in bu ifadeleri, Japonya başta olmak üzere bazı G20 ülkelerinin kripto paralara yönelik regülasyon talebinin reddedilebileceği şeklinde yorumlanıyor. Carney'in açıklamaları şu an için küresel bir regülasyon hareketinden ziyade kripto paraları takip etmeyi ve daha iyi anlamayı amaçlayan ortak çalışmaların yapılabileceğini gösteriyor.
Kripto para toplulukları için olumlu sayılabilecek bu açıklamanın ardından Bitcoin'in değerinde yüzde 10'a varan artış meydana gelirken dün akşam saatlerinde değeri 440 dolara kadar gerileyen Ether'in değeri ise birkaç saat içinde yüzde 15 arttı. Benzer şekilde Ripple, Bitcoin Cash ve Litecoin gibi önde gelen kripto para birimlerinin de değerinin artmasıyla birlikte kripto para piyasasının toplam değeri 310 milyar dolara ulaştı.
https://www.express.co.uk/news/world/933658/cryptocurrency-news-bitcoin-price-market-mining-ripple-eretheum Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çiftlik bank global. Düşünsenize ortada sanal bir para var. Milyonlarca insan para yatırıyor. Sermayesi tamamen ona yatırım yapan insanlarin yatırdığı kadar.
Yarın insanlar güvenini bir anda kaybettiğinde parasını geri çekecek ve bu paraların sonu gelecek.
Bunun çiftlik bank dan ne farkı var ki?
Para değer kazanıyor ama nasıl?
Yeni yatırım aldığı zaman.yani yeni insanlar gelip para yatırdığı kadar değer kazanıyor.
Yarın yeni insanlar gelmeyi bırakınca para önce durgunlaşıp kazandırmamaya başlayacak , sonra ise millet satmaya başlayınca değer kaybedecek.
Çok büyük tezgâh var. Öyle ki koskoca G20 zirvesinde bile reklamı yapılıyor yeni sermaye çekmek için o derece tezgah yani.