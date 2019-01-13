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Meizu X8 ve Note 8 ülkemizde satışa sunuldu

Meizu'nun iki uygun fiyatlı, orta seviye cihazı Meizu X8 ve Note 8 ülkemizde n11.com üzerinden satışa sunuldu. Fiyatlar ve diğer detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
4 ay
9,7b
1
18
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla beğeni toplayan ve son yıllarda ülkemizde de bir hayli popüler olan Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun iki orta seviye cihazı ülkemizde Meizu Türkiye garantisi ile n11.com üzerinden satışa sunuldu.
Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 230 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sunulmuş olan X8'in 4 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı 1.999 TL'lik bir fiyat etiketi ile ülkemizde alıcı bulacak.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan Meizu X8, 4 GB RAM'e ve 64/128 GB'lık dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. 6.15 inç genişliğinde ve 1080x2220 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3210 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihazda ayrıca 12+5 MP'lik çift arka kamera kurulumu ve 20 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor.
Meizu'nun diğer orta seviye cihazı Note 8'in 4 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı ise ülkemizde 1.699 TL'lik bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
Note 8'in de teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alan cihaz, 4 GB RAM'e ve 64/128 GB'lık dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. 6 inç genişliğinde ve 1080x2060 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3600 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihazda ayrıca 12+5 MP'lik çift arka kamera kurulumu ve 8 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor.
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kreat 4 ay en beğenilen
6 inç telefona 3k batarya.
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wolferto 4 ay
Artık telefonları kızlar bile pubg kaldirirmi diyerekten alıyorsa sd 660dan aşağısı giriş seviyesi ismini hak etmiyor .bu seviyeleri artık fiyat bandında sıralamayı bıraksak ünlü markaların bile donanım olarak çöp telefonları fahiş fiyatlara satmasının önüne geçebilsek.Kamera telefonlarda ilk 5 ay hevesini alip nadir kullanilan bi organ olmaya basladi.Asıl sorunumuz batarya ve güç tüketimi kamerayla çok vakit geçirmiyoruz sosyal medya gir bak çık olmaya başladı bunları kullananlar genelde telefonumun şarjı iyi gidiyor diyor ama üreticiler düşük donanima buyuk batarya koyma derdinde isimlendirirken cihazları bunlara dikkat edilmeli ve bütün markalar belli bir ortak sınıflandırma yapmalı insanlar çok para verdiği için aldığı telefonu kötüleyemiyor.harta kullanim amacına göre farklı raflarda bulundurulmalılar markalarına göre değil
Artık telefonları kızlar bile pubg kaldirirmi diyerekten alıyorsa sd 660dan aşağısı giriş seviyesi ismini hak etmiyor .bu seviyeleri artık fiyat bandında sırala...
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Darkad 4 ay
İki model de çöp. Android 8 ile çıkmışlar. 1 yıl bekle ki 9 alır mı almaz mı stresine değmez.
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damn2u 4 ay
Meizu x8 modelinin stok adedi ne kadar azdı ki bu kadar kısa süre de tüm ülke de tükendi? Hiç bir yerde bulunmuyor.
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Guaire 4 ay damn2u
3 adetti.
Telefonlar gayriresmi yollardan çantacılar tarafından getirilmiş olabilir. Zaten satıcısının puanı da çok düşük.
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zdniz 4 ay
Meizu almayın güvenlik güncelleştirmesi haricinde hiç bir şekilde yazılım günceşlestirmesi vermeyen bir firma...
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DH Misafiri 4 ay
% 18 kdv % 25 ÖTV % 10 trt bandrol 90 tl btk kayıt, teknik servis ücreti, navlun(nakliye) ücreti, gümrükleme firmasi ücretleri, gümrükte test ücreti ce onayı için, site komisyonları, AliExpress ten alıp size satmiyorlar. Kolay değil bu ülkede birsey ithal etmek
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DH Misafiri 4 ay
Özellikle X8 Fiyat bandında rakipsiz olmuş.An itibari ile gittigidiyorda 1929 TL. SD 710,3.5 MM Jack,Yüksek ekran kasa oranı,Yüksek malzeme kalitesi,Dikkat çeken arka kameralar.Üstelik distribütör garantili.
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OverClocK1ng 4 ay
Şu firmaların Türk insanından istediği nedir bilmiyorum. 230 Dolarlık cihaz. n11.com da %10 komisyon alıyor. Niye 2000 lira. Vergi mi ne yani?
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DH Misafiri 4 ay
1999 TL ile çıkış yaptı X8.Şu an 1929 TL Gittigidiyorda.
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DH Misafiri 4 ay
O fiyata distribitör garantili redmi söyle de herkes görsün?
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volga tuygun 4 ay
Telefonların ikisi de yeni çıktı ve ikisinde de indirim var :))) Bu indirime hala inanan iyi niyetli ( Saf demiyorum ) arkadaşlarımız var mı acaba?
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wolferto 4 ay
Artık telefonları kızlar bile pubg kaldirirmi diyerekten alıyorsa sd 660dan aşağısı giriş seviyesi ismini hak etmiyor .bu seviyeleri artık fiyat bandında sıralamayı bıraksak ünlü markaların bile donanım olarak çöp telefonları fahiş fiyatlara satmasının önüne geçebilsek.Kamera telefonlarda ilk 5 ay hevesini alip nadir kullanilan bi organ olmaya basladi.Asıl sorunumuz batarya ve güç tüketimi kamerayla çok vakit geçirmiyoruz sosyal medya gir bak çık olmaya başladı bunları kullananlar genelde telefonumun şarjı iyi gidiyor diyor ama üreticiler düşük donanima buyuk batarya koyma derdinde isimlendirirken cihazları bunlara dikkat edilmeli ve bütün markalar belli bir ortak sınıflandırma yapmalı insanlar çok para verdiği için aldığı telefonu kötüleyemiyor.harta kullanim amacına göre farklı raflarda bulundurulmalılar markalarına göre değil
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kreat 4 ay en beğenilen
6 inç telefona 3k batarya.
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