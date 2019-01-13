Meizu X8 ve Note 8 ülkemizde satışa sunuldu

Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla beğeni toplayan ve son yıllarda ülkemizde de bir hayli popüler olan Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun iki orta seviye cihazı ülkemizde Meizu Türkiye garantisi ile n11.com üzerinden satışa sunuldu.

Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 230 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sunulmuş olan X8'in 4 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı 1.999 TL'lik bir fiyat etiketi ile ülkemizde alıcı bulacak.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan Meizu X8, 4 GB RAM'e ve 64/128 GB'lık dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. 6.15 inç genişliğinde ve 1080x2220 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3210 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihazda ayrıca 12+5 MP'lik çift arka kamera kurulumu ve 20 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor.

Meizu'nun diğer orta seviye cihazı Note 8'in 4 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı ise ülkemizde 1.699 TL'lik bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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