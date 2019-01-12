Samsung Galaxy A7(2017) Geekbench'te Android Pie ile görüntülendi

Mobil teknoloji dünyasının lider üreticilerinden Samsung'un 2017 yılının başlarında piyasaya sürmüş olduğu orta segment cihazı Galaxy A7(2017) görünüşe bakılırsa Android Pie güncellemesi almaya hazırlanıyor.

Cihaz, Geekbench'te Android işletim sisteminin en genç ve en gelişmiş sürümü Android Pie ile görüntülendi. Bu da demek oluyor ki, çok büyük ihtimalle şu an test aşamasında olan Android Pie güncellemesi çok yakın gelecekte Galaxy A7(2017) kullanıcıları ile buluşacak.



Samsung'un Android güncellemelerini dakik bir biçimde kullanıcılarına ulaştırmadığı ve henüz çoğu amiral gemisi cihazı için bile Android Pie güncellemesi yayınlamadığı düşünüldüğünde Galaxy A7(2017) için Android 9 Pie güncellemesi yayınlayacak olması bir hayli şaşırtıcı ve göz yaşartıcı. Üstelik Android 6.0.1 Marshmallow ile piyasaya sürülen A7(2017), Android 7 Nougat ve Android 8 Oreo olmak üzere iki büyük güncelleme almıştı.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a7_2017_surfaces_on_geekbench_running_android_pie-news-35033.php

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Güncellemenin ne zaman kullanıcılar ile buluşacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu ama güncellemenin şu an test aşamasında olduğunu düşünürsekkullanıcıları çok da fazla beklemeyecekler.