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Samsung Galaxy A7(2017) Geekbench'te Android Pie ile görüntülendi

Samsung'un orta segment cihazlarından Galaxy A7(2017), performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te Android 9 Pie ile görüntülendi. Detaylar haberimizde.
4 ay
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4
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung Galaxy A7(2017) Geekbench'te Android Pie ile görüntülendi
Mobil teknoloji dünyasının lider üreticilerinden Samsung'un 2017 yılının başlarında piyasaya sürmüş olduğu orta segment cihazı Galaxy A7(2017) görünüşe bakılırsa Android Pie güncellemesi almaya hazırlanıyor.
Cihaz, Geekbench'te Android işletim sisteminin en genç ve en gelişmiş sürümü Android Pie ile görüntülendi. Bu da demek oluyor ki, çok büyük ihtimalle şu an test aşamasında olan Android Pie güncellemesi çok yakın gelecekte Galaxy A7(2017) kullanıcıları ile buluşacak.

Samsung'un Android güncellemelerini dakik bir biçimde kullanıcılarına ulaştırmadığı ve henüz çoğu amiral gemisi cihazı için bile Android Pie güncellemesi yayınlamadığı düşünüldüğünde Galaxy A7(2017) için Android 9 Pie güncellemesi yayınlayacak olması bir hayli şaşırtıcı ve göz yaşartıcı. Üstelik Android 6.0.1 Marshmallow ile piyasaya sürülen A7(2017), Android 7 Nougat ve Android 8 Oreo olmak üzere iki büyük güncelleme almıştı. 

Güncellemenin ne zaman kullanıcılar ile buluşacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu ama güncellemenin şu an test aşamasında olduğunu düşünürsek Galaxy A7(2017) kullanıcıları çok da fazla beklemeyecekler.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a7_2017_surfaces_on_geekbench_running_android_pie-news-35033.php Yorum Yaz
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mesken01 2 ay
Samsung akıllıca davranıyor. Yeni modellerde çentik işine girip son kullanıcı nabzı yoklayarak, tutarsa amiral gemilerine koyacak bence. Ayrıca Samsung Galaxy A3, A5, A7, A9 Ekran Görüntüsü Alma göz atmanızı tavsiye ederim.
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dr20mouse 4 ay
İmkansız bu cihaz alırsa s7 hayli hayli almalı yoksa kıyamet kopar.
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Whippoorwill 4 ay
Maalesef gerçek.
Geçen senelerde Note5 gibi bir cihaz bile bu muameleyi gördü Note7 faciasına rağmen.
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intel7mix 4 ay dr20mouse
Samsung 2 sene yazılım desteği verir artık bunu öğrenin. 2 seneden daha fazlasını almak istiyorsanız custom rom atılan cihazlara bakacaksınız. Custom rom atılamayan cihaz alıp neden yazılım desteği kesildi demek saçmalık. Bunu alırken düşünmeniz gerekiyordu, firmanın insaniyetine bırakıp alırsanız bu tarz durumlara düşersiniz.
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