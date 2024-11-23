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    Elektrikli Mercedes eSprinter Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri

    Mercedes, Türkiye'de ilk elektrikli hafif ticari aracı eSprinter'ı satışa sunuyor. 81 kW ve 113 kW’lık iki batarya seçeneğine sahip olan aracın fiyatı ve özellikleri neler?
    Elektrikli Mercedes eSprinter Türkiye'de satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes, Türkiye'de ilk elektrikli hafif ticari aracı eSprinter'ısatışa sunuyor. 81 kW ve 113 kW’lık iki batarya seçeneğine sahip olan araç, 478 km'ye kadar menzil sunuyor.

    Mercedes eSprinter özellikleri

    Elektrikli Sprinter, CATL üretimi lityum demir fosfat (LFP) prizmatik hücrelerden güç alıyor. 100 kW ve 150 kW motor seçeneklerine sahip olan elektrikli van, 81 kWh kapasiteli modelde 340 km, 113 kWh kapasiteye sahip seçenekte 478 km WLTP menzil sunuyor. 115 kW maksimum şarj hızına sahip araç, küçük bataryalı modelde 30 dakikada, büyük bataryalı versiyonda ise 42 dakikada %80 doluluk oranına ulaşabiliyor.

    Elektrikli Mercedes eSprinter Türkiye'de satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör
    eSprinter, D Auto isimli otomatik rejenerasyon özelliğiyleradar sensörlerinin bilgileri ile kamera ve navigasyon verilerini optimize ederek, rejenerasyon gücünü gerçek zamanlı olarak yol durumuna göre ayarlayabiliyor. Isı pompası ve elektrik motoru ile bataryalarda oluşan atık ısıyı kullanabilme özelliğine sahip olan araç, bu sayede verimli bir şekilde kabini ısıtabiliyor ve kışın fazla menzil düşüşü yaşamıyor.

    eSprinter'daaktif şerit takip asistanı, kör nokta asistanı, Attention Assist yorgunluk uyarısı, aracın üretim tarihinden itibaren yedi yıla kadar ücretsiz navigasyon verilerini içeren hız sabitleme özellikli akıllı hız asistanı ve geri vites kamerası standart olarak sunuluyor. 

    Elektrikli Mercedes eSprinter Türkiye'de satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör
    3,5 ton ve 4,25 ton ağrılığa sahip iki versiyonu bulunan eSprinter, sırasıyla 515 kg ve 1214 kg taşıma kapasitesi, 11,6 metreküp ve 14 metreküp yük hacmiyle 2,73 milyon liradan başlayan fiyatlarla Aralık ayında satışa sunulacak.
    Kaynakça https://medya.mercedes-benz.com.tr/yeni-esprinter-ile-mercedes-benz-hafif-ticari-araclarda-elektrikli-donusum-basliyor/ https://x.com/DoluBatarya/status/1859885423134490842
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    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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