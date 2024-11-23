Elektrikli Mercedes eSprinter Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Mercedes eSprinter özellikleri
Elektrikli Sprinter, CATL üretimi lityum demir fosfat (LFP) prizmatik hücrelerden güç alıyor. 100 kW ve 150 kW motor seçeneklerine sahip olan elektrikli van, 81 kWh kapasiteli modelde 340 km, 113 kWh kapasiteye sahip seçenekte 478 km WLTP menzil sunuyor. 115 kW maksimum şarj hızına sahip araç, küçük bataryalı modelde 30 dakikada, büyük bataryalı versiyonda ise 42 dakikada %80 doluluk oranına ulaşabiliyor.
eSprinter'daaktif şerit takip asistanı, kör nokta asistanı, Attention Assist yorgunluk uyarısı, aracın üretim tarihinden itibaren yedi yıla kadar ücretsiz navigasyon verilerini içeren hız sabitleme özellikli akıllı hız asistanı ve geri vites kamerası standart olarak sunuluyor.Kaynakça https://medya.mercedes-benz.com.tr/yeni-esprinter-ile-mercedes-benz-hafif-ticari-araclarda-elektrikli-donusum-basliyor/ https://x.com/DoluBatarya/status/1859885423134490842 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.