Elektrikli Mercedes eSprinter Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes, Türkiye'de ilk elektrikli hafif ticari aracı eSprinter'ısatışa sunuyor. 81 kW ve 113 kW’lık iki batarya seçeneğine sahip olan araç, 478 km'ye kadar menzil sunuyor.

Mercedes eSprinter özellikleri

Elektrikli Sprinter, CATL üretimi lityum demir fosfat (LFP) prizmatik hücrelerden güç alıyor. 100 kW ve 150 kW motor seçeneklerine sahip olan elektrikli van, 81 kWh kapasiteli modelde 340 km, 113 kWh kapasiteye sahip seçenekte 478 km WLTP menzil sunuyor. 115 kW maksimum şarj hızına sahip araç, küçük bataryalı modelde 30 dakikada, büyük bataryalı versiyonda ise 42 dakikada %80 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör eSprinter, D Auto isimli otomatik rejenerasyon özelliğiyleradar sensörlerinin bilgileri ile kamera ve navigasyon verilerini optimize ederek, rejenerasyon gücünü gerçek zamanlı olarak yol durumuna göre ayarlayabiliyor. Isı pompası ve elektrik motoru ile bataryalarda oluşan atık ısıyı kullanabilme özelliğine sahip olan araç, bu sayede verimli bir şekilde kabini ısıtabiliyor ve kışın fazla menzil düşüşü yaşamıyor.

2025 Hyundai IONIQ 9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 gün önce eklendi

eSprinter'daaktif şerit takip asistanı, kör nokta asistanı, Attention Assist yorgunluk uyarısı, aracın üretim tarihinden itibaren yedi yıla kadar ücretsiz navigasyon verilerini içeren hız sabitleme özellikli akıllı hız asistanı ve geri vites kamerası standart olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör 3,5 ton ve 4,25 ton ağrılığa sahip iki versiyonu bulunan eSprinter, sırasıyla 515 kg ve 1214 kg taşıma kapasitesi, 11,6 metreküp ve 14 metreküp yük hacmiyle 2,73 milyon liradan başlayan fiyatlarla Aralık ayında satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli Mercedes eSprinter Türkiye'de satışa sunuluyor