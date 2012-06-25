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Meizu dört çekirdekli akıllı telefonu MX 4-core'u duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
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37
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde sık sık gündeme gelen Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu, dört çekirdekli ilk telefonu olan MX 4-core modelini bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Samsung tarafından geliştirilen Exynos 4 Quad işlemcisinin güç verdiği yeni nesil akıllı telefonu ile Meizu, hem HTC hem de Samsung'a rakip olmaya hazırlanıyor. 
4-inç büyüklüğündeki ekranı 960 x 640 piksel çözünürlük sunan telefon, Flyme OS 1.0 adı verilen işletim sistemiyle geliyor. Bu işletim sistemi genel olarak Android 4.0'ı temel almaka birlikte özel bir arayüze  ve Meizu telefonları farklılaştırıcı ekstralara sahip. 
Meizu'nun iddiasına göre bir önceki model olan çift çekirdekli MX'den %60'a varan oranda daha hızlı olmayı başaran Meizu MX 4-core, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak, örneğin Galaxy S III'den farklı olarak 16GB'lık versiyonu bulunmayacak. 64GB kapasite seçeneği ile farklılaşan telefona f/2:2 açıklık değerine sahip 8MP kamera eşlik ediyor. 
Hazırladığı akıllı telefon modelleri global anlamda ilgi çeken ancak buna rağmen anavatanı Çin dışındaki piyasalara açılma noktasında henüz net bir atılım sergilemeyen Meizu, MX 4-core modeliyle daha da arzulanır bir marka haline gelecek gibi görünüyor. 30 Haziran'da piyasaya çıkacak telefonun 32GB'lık modeli 475$, 64GB'lık modeli ise 635$ olacak. 
 
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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
şu cihaz kdvsi vergisi vs dahil 1200 1300 liradan Türkiye pazarına gelse 32 Gb lık verisyonu için konuşuyorum ne HTC One X kalır ne iPhone kalır nede S III kalır ...

Edit : DonanımHaber Editörlerine sesleniyorum Donanım incelemelerinde fark yapmak adına Meizu MX gibi bir cihazı ilerleyen zamanlarda bir şekilde temin edip inceleme konuğu yapmak harika olur diye düşünüyorum...
şu cihaz kdvsi vergisi vs dahil 1200 1300 liradan Türkiye pazarına gelse 32 Gb lık verisyonu için konuşuyorum ne HTC One X kalır ne iPhone kalır nede S III kal...
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IceRulez 7 yıl
Flyme Os 1.0 ?
uçur beni evlat
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asterisk* 7 yıl
bkadem
Ekranın çözünürlüğü olmamış, 4 çekirdekli bir telefona 960 x 640 çözünürlük değil 1280x720 olmalıydı.

ekran 4 inç olduğundan çok sorun yaratmayacaktır. ayrıca düşük çözünürlük bu aletin s3'ten daha uzun ömürlü olarak performansını korumasını sağlayabilir.
türkiye'de satılır ve de tahmin edilen fiyatlardan satılırsa, üstüne atlanası bir telefon olur.
bkademEkranın çözünürlüğü olmamış, 4 çekirdekli bir telefona 960 x 640 çözünürlük değil 1280x720 olmalıydı.ekran 4 inç olduğundan çok...
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mcebi001 7 yıl
Meizu nun birak diger ozelliklerini wolfson hifi ses cipi yeter....
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Pardus Linux 7 yıl
Keşke gelse Türkiye'ye. Disbiritörü geçtim pararalel ithalat yoluyla bile sokan yok ülkeye...
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GRAVEDIGGA 7 yıl
çin malı diye önyargı ile yaklaşmamak lazım, uygun bir fiyatla türkiye pazarına girerse alınır.
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tcspirit 7 yıl
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MX Quad-core
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Flyme 1.0 (Android 4.0 tabanlı)
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121.3 × 63.3 × 10.3mm
Ağırlık
139g
Vücut özellikleri
32nm süreç ve high-K metal geçit (HKMG), işlemci güç tüketimi% 20 kadar düşürür; F/2.2 lens geniş diyafram;, arka aydınlatmalı (BSI), yüksek hassasiyet ve düşük çeşitli harfleri ışığa ünitesi 292 için ÜFE çözünürlük
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tcspirit 7 yıl
32 gb 2999 rmb oda 870 tl yapıyor.
64 gb 3999 rmb.
çok fark etti gerçi :)
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tcspirit 7 yıl
pardon ya
MX modeliymiş.
çift çekirdekli 16gb olanının fiyatıymış.
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zurna 7 yıl
çin malı diyince 2 dk düşünmek lazım.
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tcspirit 7 yıl
700 tl yapıyor
2-3 ay sonra çine gidecem bunu mu alsam acaba :)
pili sabit galiba bununda
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tcspirit 7 yıl
çindeki fiyatı 2400 rmb 0,29 la çarpın tl için.
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wheelocklr 7 yıl
çözünürlük olarakta 4 inç ekrana uygun ama 4.3 felan yapıp hd yapsalar daha iyi olurmuştu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Muhendisyen 7 yıl
bkadem
Ekranın çözünürlüğü olmamış, 4 çekirdekli bir telefona 960 x 640 çözünürlük değil 1280x720 olmalıydı.

Çekirdekle çözünürlük arasında nasıl bir ilişki kurabildiniz?
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