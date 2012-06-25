Meizu dört çekirdekli akıllı telefonu MX 4-core'u duyurdu

Son dönemde sık sık gündeme gelen Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu, dört çekirdekli ilk telefonu olan MX 4-core modelini bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Samsung tarafından geliştirilen Exynos 4 Quad işlemcisinin güç verdiği yeni nesil akıllı telefonu ile Meizu, hem HTC hem de Samsung'a rakip olmaya hazırlanıyor.

4-inç büyüklüğündeki ekranı 960 x 640 piksel çözünürlük sunan telefon, Flyme OS 1.0 adı verilen işletim sistemiyle geliyor. Bu işletim sistemi genel olarak Android 4.0'ı temel almaka birlikte özel bir arayüze ve Meizu telefonları farklılaştırıcı ekstralara sahip.

Meizu'nun iddiasına göre bir önceki model olan çift çekirdekli MX'den %60'a varan oranda daha hızlı olmayı başaran Meizu MX 4-core, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak, örneğin Galaxy S III'den farklı olarak 16GB'lık versiyonu bulunmayacak. 64GB kapasite seçeneği ile farklılaşan telefona f/2:2 açıklık değerine sahip 8MP kamera eşlik ediyor.

Hazırladığı akıllı telefon modelleri global anlamda ilgi çeken ancak buna rağmen anavatanı Çin dışındaki piyasalara açılma noktasında henüz net bir atılım sergilemeyen Meizu, MX 4-core modeliyle daha da arzulanır bir marka haline gelecek gibi görünüyor. 30 Haziran'da piyasaya çıkacak telefonun 32GB'lık modeli 475$, 64GB'lık modeli ise 635$ olacak.