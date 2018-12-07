Meizu iki yeni kablosuz kulaklık duyurdu

Hafta içerisinde Hindistan pazarına yönelik olarak 3 yeni akıllı telefon duyurusu yapan Meizu’nun kablosuz kulaklık tarafında da iki yeni ürünü vardı. Trendi giderek yükselen kablosuz kulaklık pazarına Meizu da uzak kalmıyor.

Duyurulan iki ürün Meizu EP52 Lite ve Meizu POP adını taşıyor. Teknoloji ve tasarım olarak birbirinden ayrılan bu iki modelin ortak yönleri ise IPX5 sertifikası ile terlemeye ve yağmur gibi etkilere karşı dayanıklı olması.

Meizu EP52 Lite özellikleri ve fiyatı

Meizu EP52 Lite fiyat-performansa yönelik bir model. Tamamen kablosuz değil de boyun bandı üzerinden kablo ile kulağa ulaşan bir tasarıma sahip. Ses kontrolleri ve mikrofon bu boyun bandı üzerinde yer alıyor.

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Bluetooth 4.2 standardını kullanan kulaklık aptX desteği ile yüksek ses kalitesi sunuyor. 32 ohm impedans değeri sunan kulaklık tek şarj ile 150 saat bekleme veya 8 saat oynatma süresine erişiyor. Meizu EP52 Lite modelinin fiyatı 29$.

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Meizu POP özellikleri ve fiyatı

Meizu POP ise üst seviyeye hitap ediyor ve gerçek kablosuz olarak tanımlanıyor. Sadece 5.8 gram olan kulaklığın kablosuz şarj destekleyen bir kılıfı da var. Tasarım ergonomisinin kulaktan düşmeyecek şekilde geliştirildiği ifade ediliyor.

Düşük ve yüksek frekanslarda daha akıcı tepki için grafen diyafram tercih edilmiş. Böylece ses kalitesi en üst seviyeye çıkmış. Tek şarj ile kulaklık 3 saat kullanım süresi sunuyor. Kılıf ile 12 saate kadar çıkıyor. Fiyatı 99$ olarak açıklandı.