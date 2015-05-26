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Meizu'nun MX5 serisi internete sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu'nun MX5 serisi internete sızdırıldı

Çin'in yükselen yıldızlarından birisi olarak görülen Meizu, bu yıl için MX5 amiral gemi akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modellere ait yeni bir görsel internete sızdırıldı.

Yaz ortalarında bir lansmanla görücüye çıkması beklenen serinin görsele bakıldığında ekran çerçevesinin çok ince olacağı anlaşılıyor. Daha önceki iddialarda da firmanın çerçevesiz bir ekran sloganı ile tüketici karşısına çıkacağı bildirilmişti. Ayrıca iki model arasında boyut farkı da olacak.

Yıl genelinde akıllı telefon satış rakamını 10 milyonun üzerine çıkarmayı hedefleyen Meizu için elbette yeni seri büyük önem taşıyor. Ancak firmanın M1 ve M1 Note modelleri daha fazla satış yaptığı için bu tarafa da ağırlık veriliyor. 

MX5 serisinin neler sunacağına dair net bilgiler mevcut değil ancak 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, metal kasa şeklinde beklentiler bulunuyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/05/meizu-mx5-mx5-pro-displays-leak-thin-bezels-tow.html Yorum Yaz
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slckaydemir 4 yıl
İki gün sonra özrü dileriz cihazlarımız gelmedi demesinler de :D
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ICromwelleI 4 yıl
Mediatekten şaşmaz büyük ihtimalle büyük yatırımlar yapıldı Snapdragonla gelceğini hiç sanmam. Birde Pro modeli olucak oda büyük ihtimal Exynos 5433 ile gelir.
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WB 4 yıl
4K ekran , 8GB ram, 8 cekirdekli islemci, 5000mA batarya olmadan olmaz..
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Mr. Anime 4 yıl WB
WB

4K ekran , 8GB ram, 8 cekirdekli islemci, 5000mA batarya olmadan olmaz..

Yok 8k ekran,64 gb ram,32 çekirdekli,25.000 mah batarya olsun
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LastShip 4 yıl WB
WB
4K ekran , 8GB ram, 8 cekirdekli islemci, 5000mA batarya olmadan olmaz..

Adam ironi yapmis anlamayan eksilemis. Bu ulkede ironi kavrami hala oturmadi
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freudunpiposu 4 yıl
Snapdragon kullanırsa kendi ayağına sıkar. Mediatek çok güçlü geldi codeclerle tarafında. Diğer yandan Exynos var niye gidip en verimsizi seçsin ki
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Markus Schulz 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn
Snapdragon kullanırsa kendi ayağına sıkar. Mediatek çok güçlü geldi codeclerle tarafında. Diğer yandan Exynos var niye gidip en verimsizi seçsin ki

haberde oyle lanse edilmis yoksa mediatek cok onemli yatirim yapti meizu ya mutlaka mx5 ve pro modeli olacaktir
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tolgatelli 4 yıl
sonra da üretim yetişmiyor başka satış yapmayacağız derler,mx4 ve mx4 pro'da olduğu gibi
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302sino 4 yıl
Tasarımda boyut atlatacak bence bu cihaz.
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