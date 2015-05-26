Meizu'nun MX5 serisi internete sızdırıldı

Çin'in yükselen yıldızlarından birisi olarak görülen Meizu, bu yıl için MX5 amiral gemi akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modellere ait yeni bir görsel internete sızdırıldı.





Yaz ortalarında bir lansmanla görücüye çıkması beklenen serinin görsele bakıldığında ekran çerçevesinin çok ince olacağı anlaşılıyor. Daha önceki iddialarda da firmanın çerçevesiz bir ekran sloganı ile tüketici karşısına çıkacağı bildirilmişti. Ayrıca iki model arasında boyut farkı da olacak.





Yıl genelinde akıllı telefon satış rakamını 10 milyonun üzerine çıkarmayı hedefleyen Meizu için elbette yeni seri büyük önem taşıyor. Ancak firmanın M1 ve M1 Note modelleri daha fazla satış yaptığı için bu tarafa da ağırlık veriliyor.





MX5 serisinin neler sunacağına dair net bilgiler mevcut değil ancak 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, metal kasa şeklinde beklentiler bulunuyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/05/meizu-mx5-mx5-pro-displays-leak-thin-bezels-tow.html