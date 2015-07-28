Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu'nun yarın duyuracağı M2 modeli fiyatıyla dikkat çekiyor

Çinli elektronik şirketlerinden Meizu, M serisinin yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor. Bir kaç saat önce şirketin Twitter hesabından yarın yapılacak duyuru ile ilgili bir görsel de paylaşılmış durum
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
14
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu'nun yarın duyuracağı M2 modeli fiyatıyla dikkat çekiyor
 
Meizu'nun Twitter hesabından paylaştığı görsel 
Çinli elektronik şirketlerinden Meizu, M serisinin yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor. Bir kaç saat önce şirketin Twitter hesabından yarın yapılacak duyuru ile ilgili bir görsel de paylaşıldı. Bu görseli daha öncesinde çıkan sızıntılar ile kıyasladığımızda ise M2 modelinin tanıtılacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
Bunun yanında Çin'li bir alışveriş sitesinin de M2 modelini listelemesi cihazın fiyatı ve teknik detaylarını içeren bir çok bilginin ortaya çıkmasına sebep oldu. Orta seviyede fiyat/performans oranıyla kendinden söz ettirebilecek yeni model 5" büyüklüğündeki ekranında 1280 x 720 piksel çözünürlükte görüntü sunabilecek. Cihaza işlem gücünü konusunda MediaTek'in 1.3 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemciye ve Mali-T720 MP2 grafik birimine sahip 64-bit MT6735 çipseti eşlik edecek. Bu çipset'in Qualcomm tarafındaki rakibi ise Snapdragon 410 diyebiliriz. Her iki çipsette sentetik testlerde yakın sonuçlar elde ediyorlar.
Meizu'nun yarın duyuracağı M2 modeli fiyatıyla dikkat çekiyor
 
Telefonun diğer özelliklerine baktığımızda ise 2 GB bellek ,16 GB arttırılabilir depolama alanını, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 2500 mAh batarya kapasitesi ve çift sim kart desteğini görüyoruz. Ayrıca ilanda modelin kalınlığı 8.7mm olarak belirtilmiş. Kutusundan Android 5.0 işletim sistemiyle çıkacak Meizu M2'nin listelenen fiyatı ise 599 Çin Yuanı. Para birimini çevirdiğimizde akıllı telefonun fiyatı 100 doların altında (Yaklaşık 265 Türk Lirası) bir fiyata denk düşüyor. Ülkemizde Meizu ürünleri daha önce distribütör firma aracılığı ile satılmıştı. Ancak M2 modelinin gelip gelmeyeceği ise henüz net değil.

http://www.phonearena.com/news/Meizu-M2-leaks-with-specs-and-pricing-information_id72007 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolf silver 4 yıl en beğenilen
adamlardaki 265 Tl satılıyor. bizde 500 Tl ye satılsa waow çok ucuz tam fiyat performans telefonu deriz yani.
ne ara bu kadar kazık yemeye alıştık bilmiyorum!!
adamlardaki 265 Tl satılıyor. bizde 500 Tl ye satılsa waow çok ucuz tam fiyat performans telefonu deriz yani.ne ara bu kadar kazık yemeye alıştık bilmi...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 4 yıl
100 doların altında ise fiyat gerçekten iyi. Sonuç olarak Vestelin bütün telefonlarından daha iyi olup daha ucuza gelmiş olacak. Sonrada efendim neden yerli (!) telefonlar satmıyor
100 doların altında ise fiyat gerçekten iyi. Sonuç olarak Vestelin bütün telefonlarından daha iyi olup daha ucuza gelmiş olacak. Sonrada efendim neden yerli (!)...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 4 yıl
Bi saniye hayal ediyorum telefon türkiyeye gelmiş fiyatı da 499 lira offf 404 error :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl
Meizu'nun çanak antenci distribütörü, 8 ay önce 160$'a piyasa çıkmış M1 Note'u şu anda 800TL'den giydiriyor. Bir de alkışlanıyor. Kazığın ölçüsünü siz alın işte.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
adamlar 265 tl ye satacaklar bizim burda bide vergi gelsin hoop 800 tl oh mis gibi kazık ne ara bu kadar kazık yer olduk......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 yıl
Bu Nokia ile birlikte anlaştığı telefon değil mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 4 yıl
M1 note çok iyi fiyata çıktı. Yani htc one mini 2'nin 1400e çıkmasına göre m1 note fiyatı gayet iyiydi. Bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 4 yıl
ne kadar vergi verdigimizi düsünün... daha da vergi gelecek de hükümet kurulduktan sonra galiba. yeni elektronik vergilerle bu telefon bize 800 tl den itelenir. demedi demeyin..!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bugraakkoc 4 yıl
Lenovo p70 var yurt dışı fiyatı 220$ civariydi ve ülkemize 799 liradan giriş yaptı

Bu cihaz da herhalde 500 lira seviyesinde olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 4 yıl en beğenilen
adamlardaki 265 Tl satılıyor. bizde 500 Tl ye satılsa waow çok ucuz tam fiyat performans telefonu deriz yani.
ne ara bu kadar kazık yemeye alıştık bilmiyorum!!
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 4 yıl
100 doların altında ise fiyat gerçekten iyi. Sonuç olarak Vestelin bütün telefonlarından daha iyi olup daha ucuza gelmiş olacak. Sonrada efendim neden yerli (!) telefonlar satmıyor
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Massibe 4 yıl
100 doların altında Türkiyede 799 TL
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3625 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, teknik ve
3 etiket daha meizu çıkış tarihi detaylar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Kredi Kartsız AppleID Oluşturma ve Apple Music Üyeliği 4 yıl Casper VIA V6X inceleme videosu 4 yıl Suya, toza ve darbeye dayanıklı taşınabilir disk testte "Silicon Power Armor A65 inceleme videosu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim