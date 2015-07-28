Meizu'nun yarın duyuracağı M2 modeli fiyatıyla dikkat çekiyor

Meizu'nun Twitter hesabından paylaştığı görsel

Çinli elektronik şirketlerinden Meizu, M serisinin yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor. Bir kaç saat önce şirketin Twitter hesabından yarın yapılacak duyuru ile ilgili bir görsel de paylaşıldı. Bu görseli daha öncesinde çıkan sızıntılar ile kıyasladığımızda ise M2 modelinin tanıtılacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

Bunun yanında Çin'li bir alışveriş sitesinin de M2 modelini listelemesi cihazın fiyatı ve teknik detaylarını içeren bir çok bilginin ortaya çıkmasına sebep oldu. Orta seviyede fiyat/performans oranıyla kendinden söz ettirebilecek yeni model 5" büyüklüğündeki ekranında 1280 x 720 piksel çözünürlükte görüntü sunabilecek. Cihaza işlem gücünü konusunda MediaTek'in 1.3 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemciye ve Mali-T720 MP2 grafik birimine sahip 64-bit MT6735 çipseti eşlik edecek. Bu çipset'in Qualcomm tarafındaki rakibi ise Snapdragon 410 diyebiliriz. Her iki çipsette sentetik testlerde yakın sonuçlar elde ediyorlar.

Telefonun diğer özelliklerine baktığımızda ise 2 GB bellek ,16 GB arttırılabilir depolama alanını, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 2500 mAh batarya kapasitesi ve çift sim kart desteğini görüyoruz. Ayrıca ilanda modelin kalınlığı 8.7mm olarak belirtilmiş. Kutusundan Android 5.0 işletim sistemiyle çıkacak Meizu M2'nin listelenen fiyatı ise 599 Çin Yuanı. Para birimini çevirdiğimizde akıllı telefonun fiyatı 100 doların altında (Yaklaşık 265 Türk Lirası) bir fiyata denk düşüyor. Ülkemizde Meizu ürünleri daha önce distribütör firma aracılığı ile satılmıştı. Ancak M2 modelinin gelip gelmeyeceği ise henüz net değil.

http://www.phonearena.com/news/Meizu-M2-leaks-with-specs-and-pricing-information_id72007