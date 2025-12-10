Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Poco X8 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman yaklaşırken, Poco X8 Pro modeli BIS veri tabanında ortaya çıktı.

2511FPC34I model numarasına sahip yeni bir Poco cihazı Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde listelendi. Bu modelin Poco X8 Pro’ya ait olduğu düşünülüyor. Cihazın küresel varyantı daha önce EEC ve SGS gibi diğer sertifikasyon kurumlarında da görülmüştü.

Poco X8 Pro beklenen özellikler

Söylentilere göre Poco X8 Pro, Çin pazarına özel olacak Redmi Turbo 5’in yeniden markalanmış versiyonu olabilir. Bu model numarası da Redmi Turbo 5 ile örtüşüyor. Redmi Turbo 5’in Çin’de bu yıl bitmeden veya Ocak ayının başında çıkış yapması bekleniyor. Dünyada ilk kez Dimensity 8500 işlemciyle gelecek olan bu modelin Çin dışına çıkmayacağı söyleniyor. Global pazarda ise bu cihazın Poco X8 Pro adıyla sunulması bekleniyor.

Raporlara göre Redmi Turbo 5, 1.5K çözünürlüklü LTPS OLED ekran, 8.000 mAh ya da 9.000 mAh kapasiteli bir batarya ve 100W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca metal çerçeve ve IP68/69 seviyesinde dayanıklılık sunacağı belirtiliyor. Poco X8 Pro’nun da benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A37 ve A57 geliyor: Takvim erkene alındı 12 sa. önce eklendi

X8 Pro’ya ek olarak Poco X8 modelinin de tanıtılması bekleniyor. Bu cihazın ise Redmi Note 15 Pro 5G’nin yeniden adlandırılmış versiyonu olabileceği konuşuluyor. İddialara göre Redmi Note 15 Pro 5G; 6.83 inç boyutunda 1.5K 120Hz LTPS OLED ekran, Dimensity 7400 işlemci, 200MP ana kamera, 8MP ultra geniş ve 2MP makro üçlü kamera, 20MP selfie kamera ve 45W şarj destekli 6.580 mAh batarya ile gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Poco X8 Pro yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: