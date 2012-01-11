Memoright firması 7 mm'lik SSD sürücülerini tanıttı: FTM Plus Slim

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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Memoright, 7 mm'lik kalınlığıyla dikkat çeken SSD serisini tanıttı: FTM Plus Slim
60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunan FTM Plus Slim serisi SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC (Multi-level Cell) tipi NAND Flash bellek yongasıyla donatılmış. SATA III arabirimini kullanan SSD'ler 550 MB / saniyeye varan okuma, 500 MB / saniyeye varan yazma hızı sunuyor. SSD'lerin rastgele okuma performansının 55.000 IOPS, rastgele yazma performansının ise 50.000 IOPS olduğu belirtiliyor.
Memoright yeni SSD'lerinin fiyatına dair açıklama ise henüz yapmadı.
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arkadaşım benden rica etti önce ben 1 ay kullanayım dedi bende verdim kıramadım..
değerler hız mühteşem diyor inanılmaz bir fark var diyor
fiyatı da şuan ülkemizdeki en uygun ssd bence hiç düşünmeden bunu alın derim çünkü diğer firmalarda bu yoldan giderler o zaman
Keşke daha iri olsada daha ucuz olsa. sonuçta kasa içinde sıkıntı yok alan geniş ama cebimiz o kadar derin değil :)
ultrabooklar için bir atak olabilir
Testlere bakmadım kardeşim. Yüksek Iops her zaman iyidir. Renderde, layerlerde uğraşırken ve bunun gibi ağır uygulamarda fark hissedilir. Marka takıntılığı yaptığım yok.
Aynen, normal HDD boyutunda yapın ama alınabilir seviyeye gelsin yeterki
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