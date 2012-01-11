Memoright firması 7 mm'lik SSD sürücülerini tanıttı: FTM Plus Slim

Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Memoright, 7 mm'lik kalınlığıyla dikkat çeken SSD serisini tanıttı: FTM Plus Slim

60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunan FTM Plus Slim serisi SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC (Multi-level Cell) tipi NAND Flash bellek yongasıyla donatılmış. SATA III arabirimini kullanan SSD'ler 550 MB / saniyeye varan okuma, 500 MB / saniyeye varan yazma hızı sunuyor. SSD'lerin rastgele okuma performansının 55.000 IOPS, rastgele yazma performansının ise 50.000 IOPS olduğu belirtiliyor.







Memoright yeni SSD'lerinin fiyatına dair açıklama ise henüz yapmadı.

