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Memoright firması 7 mm'lik SSD sürücülerini tanıttı: FTM Plus Slim

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,5b
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22
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Memoright, 7 mm'lik kalınlığıyla dikkat çeken SSD serisini tanıttı: FTM Plus Slim
60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunan FTM Plus Slim serisi SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC (Multi-level Cell) tipi NAND Flash bellek yongasıyla donatılmış. SATA III arabirimini kullanan SSD'ler 550 MB / saniyeye varan okuma, 500 MB / saniyeye varan yazma hızı sunuyor. SSD'lerin rastgele okuma performansının 55.000 IOPS, rastgele yazma performansının ise 50.000 IOPS olduğu belirtiliyor.

Memoright yeni SSD'lerinin fiyatına dair açıklama ise henüz yapmadı.

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jibe 7 yıl en beğenilen
isterseniz 120 mm yapın da ucuzlatın artık şu SSD leri.
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DH Misafiri 7 yıl
Ürün gayet iyi ancak bunun senkron olan modeli alınmalı. marka takıntısı olanlar zaten almayacaktır. IOPS değeri düşük diyenler eğer sürekli render vs yapıyorlarsa o başka ancak günlük kullanım için fiyatının fazlasını verir bu alet. youtube de açılış kapanış denemeleri vs video testlerini izleyin. Diğerlerinden kalır yanı yok. Ayrıca marka da bilinmeyen bir marka zaten değil. Taiwan menşeili. IOPS lara çok takılmayın derim.
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FBSevdalısı 7 yıl
bunun senkron olanını aldım (piyasada olan )
arkadaşım benden rica etti önce ben 1 ay kullanayım dedi bende verdim kıramadım..
değerler hız mühteşem diyor inanılmaz bir fark var diyor
fiyatı da şuan ülkemizdeki en uygun ssd bence hiç düşünmeden bunu alın derim çünkü diğer firmalarda bu yoldan giderler o zaman
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Gamerdevil 7 yıl
notebook, ultrabooklar için çok kullanışlı.
Keşke daha iri olsada daha ucuz olsa. sonuçta kasa içinde sıkıntı yok alan geniş ama cebimiz o kadar derin değil :)
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Sands 7 yıl
güzelmiş
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umutarslan.com 7 yıl
halitozbasli
7mm olsa ne 2 mm olsa ne laptopta 1 hdd lik yer var zaten.. Desktop içinde kalınlık sorun degil. Önemli olan fiyatı ve yazma. okuma hızı

ultrabooklar için bir atak olabilir
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altucan 7 yıl
Okuma-yazma hızı süper. Bir arkadaş yukarıda 179+KDV'ye almış. Fiyatıda OCZ'ye ve Corsair'e göre süper. Zaten ihtiyacım var, bundan alayım bari.
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HardCry 7 yıl
Ürün ince olması nedeni ile yeni nesil ultrabooklar için ideal. Normal notebook ve hatta PC lerde standart versiyonları kullanmak daha mantıklı.
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halitozbasli 7 yıl
7mm olsa ne 2 mm olsa ne laptopta 1 hdd lik yer var zaten.. Desktop içinde kalınlık sorun degil. Önemli olan fiyatı ve yazma. okuma hızı
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escapethelife 7 yıl
ucuzlasın artık :/
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Arranger. 7 yıl
Force gt ve oczyle beraber yapıldığı testler var ona baktnmı güzel kardeşim şu marka takıntılığını Bırak İnsanlarıda yanlş Yönlendirme sen iops değerinin ne işe yaradığını ve ne olabileceğini tam olarak farkı görebileceğini düşünüyormusun sevgili kardeşim ?


Testlere bakmadım kardeşim. Yüksek Iops her zaman iyidir. Renderde, layerlerde uğraşırken ve bunun gibi ağır uygulamarda fark hissedilir. Marka takıntılığı yaptığım yok.
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jibe 7 yıl en beğenilen
isterseniz 120 mm yapın da ucuzlatın artık şu SSD leri.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl jibe
jibe

isterseniz 120 mm yapın da ucuzlatın artık şu SSD leri.

Aynen, normal HDD boyutunda yapın ama alınabilir seviyeye gelsin yeterki
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murdocklawless 7 yıl
ben aldım 120 gb bunun slim olmayanından. incehesap.com da kampanyası vardı 179 usd + kdv'den. okuma yazma hızı muhteşem. 550 okuma 500 yazma var sata3 üzerinden.
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