'Men in Black III' ücretsiz olarak çıkışını gerçekleştirdi





Gameloft tarafından geliştirilen ‘Men in Black III’ ücretsiz olarak Appstore ve Google Play'de yerini aldı.

Kendi MIB ofisinizi yöneterek uzaylı tehditlerine karşı insanlığı korumak istiyorsanız Google Play ve Appstore üzerinden Men in Black 3'e ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.







http://blog.gameloft.com/index.php/2012/05/21/test-your-men-in-black-3-knowledge/

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Strateji türündeki MIB III’te Ajan O, Ajan K ve Frank’in yardım ettiği genç bir ajanı yöneterek insanlığı tehdit eden Radiant’a karşı savaşıyoruz. Başrollerinde Will Smith, Tommy Lee Jones ve Josh Brolin’in yer aldığı ve 25 Mayıs’ta ülkemizde gösterime girecek olan komedi-bilim kurgu türündeki Siyah Giyen Adamlar 3’ün mobil oyunu kaliteli grafikleri, etkileyici animasyonları ve basit kontrolleri ile başarılı bir oyun deneyimi sunuyor. İnternet bağlantısıyla çalışan oyunda Gameloft freemium modelini benimseyerek oyun içi satışlara da yer veriyor.