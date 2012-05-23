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'Men in Black III' ücretsiz olarak çıkışını gerçekleştirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft tarafından geliştirilen ‘Men in Black III’ ücretsiz olarak Appstore ve Google Play'de yerini aldı.

Strateji türündeki MIB III’te Ajan O, Ajan K ve Frank’in yardım ettiği genç bir ajanı yöneterek insanlığı tehdit eden Radiant’a karşı savaşıyoruz. Başrollerinde Will Smith, Tommy Lee Jones ve Josh Brolin’in yer aldığı ve 25 Mayıs’ta ülkemizde gösterime girecek olan komedi-bilim kurgu türündeki Siyah Giyen Adamlar 3’ün mobil oyunu kaliteli grafikleri, etkileyici animasyonları ve basit kontrolleri ile başarılı bir oyun deneyimi sunuyor. İnternet bağlantısıyla çalışan oyunda Gameloft freemium modelini benimseyerek oyun içi satışlara da yer veriyor.

Kendi MIB ofisinizi yöneterek uzaylı tehditlerine karşı insanlığı korumak istiyorsanız Google Play ve Appstore üzerinden Men in Black 3'e ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


  

http://blog.gameloft.com/index.php/2012/05/21/test-your-men-in-black-3-knowledge/ Yorum Yaz
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Safe&Sound 7 yıl en beğenilen
benimde iPhone'um olsa bende appstore'a girebilsem baba bizde niye yok bana neden almıyorsun!
4 Yanıt Yanıtla +4
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hakandemirezen 7 yıl
tek geçerim bu film fantastik bilim kurgu dalında süper
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teramit 7 yıl
ios kullanıcıları para harcıyor, bu oyun ücretiz ama kesin uygulama içi ücret alıyordur.android ise beleşçilerle dolu.
aynı ofiste iphone u olan arkadaşlar uygulama için para öderken androidi olan lar uygulama ya ne para vercem mantığındalar.
beleşçiler biraz yani :)
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ibrahimhd 7 yıl
Bu tür oyunları pek oynamam ama free iken **** dursun kenarda.

Paylaşım için teşekkürler.
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Naples 7 yıl

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emiLL 7 yıl
yakinda android icin asphalt 7 ve nova 3 de cikacaktir
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the_zula 7 yıl emiLL
AIainPROST

yakinda android icin asphalt 7 ve nova 3 de cikacaktir

herşeyin ilki Iphone için çıkıyor ,androidi kimsenin tınladığı yok ? can sıkıcı bi durum dimi
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Edizkowicz 7 yıl
Unutmayayim..


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MrHxor 7 yıl
Hadi bakalım indiriyim.
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