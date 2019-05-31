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Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni nesil fitness bilekliğinin gerçek görüntüleri internete düştü. Renkli ekran ile gelmesi beklenen Mi Band 4'ün fiyat etiketi de haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
16,5b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'nin, Mi Band 4 olarak anılan yeni nesil fitness bilekliği üzerinde çalıştığını biliyoruz. Hatta geçtiğimiz haftalarda bilekliğinin bazı görüntüleri yayınlandı. Yeni nesil Mi Band'in NFC ve Bluetooth 5.0 desteği ile gelmesi ve doğal olarak öncekilerden daha iyi özellikler sunması bekleniyor.
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Daha önce internete düşen görseller cihazın öncekinden biraz daha büyük ve renkli bir ekrana sahip olacağını ortaya koymuştu. Şimdi ise Slashleaks tarafından Mi Band 4'ün bir sürü gerçek görüntüsü sızdırıldı. Paylaşılan görüntüler ağırlıklı olarak bilekliğin renkli ekranını vurguluyor.

Fiyat etiketi de belli oldu

Görsellerin birinde saat yeşil renkte, kalp atış hızı sensörü simgesi turuncu renkte gösterilmiş. Adım sayarın çevresinde ise renkli bir halka var. Slashleaks'in yayınladığı görsellerde bunlardan başka herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak bugünkü sızıntıyı tamamlayacak birkaç detaya sahibiz.
Mi Band 4'ün öncekine kıyasla daha büyük bir pil içermesi bekleniyor. Ayrıca şirketin Xiao AI adlı sanal asistanı ile birlikte sunulacak. NFC destekli versiyonunun 72 dolar olacağı söyleniyor. Standart model ise 28-43 dolar arsında bir fiyatla satılacak.

http://www.slashleaks.com/l/mi-band-4-real-images Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 1 hf.
Rakamlar içiçe geçiyor gibi. Yazılar düzeltilmeli. 3'ü keyifle kullanıyoruz.
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kmlfgkc 1 hf.
ödeme yapılamadığı için ülkemizde nfc nin bir önemi yok
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yorumculuklar 1 hf. kmlfgkc
NFC destekli telefonumla çok rahat ödeme yapabiliyorum, saatle niye yapilamasin?
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ssj 1 hf.
Sensörler hakkında bilgi var mı acaba?
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damn2u 1 hf.
Xiaomi Hey Plus band gelmedi, bu bari çabuk gelse ülkemize.
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