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Google, Chrome eklentilerini daha güvenli bir hale getirecek

Teknoloji devi Google, Chrome Web Mağazası Politikaları'nda iki önemli değişiklik yaparak, kullanıcıların izni olmadan verilerinin toplanmasının önüne geçecek. İşte detaylar.
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Chrome internet tarayıcısında birçok işimizi kolaylaştıran ve pratik hale getiren eklentiler mevcut. Fakat bunların ne kadar güvenli olduğu tartışmaya açık bir konu. İşte tam da bu noktada Google, Chrome Web Mağazası'nı daha güvenli bir hale getirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Gereksiz izinler alınamayacak

Chrome Web Mağazası'nda 180.000'den fazla eklenti var. Bazı eklentiler, kullanıcılardan uygun izinleri almadan kullanıcı verilerini topluyor. Bu durumu önlemek için Google dün, Chrome tarayıcı eklentileri için yeni gizlilik politikaları açıkladı. "Minimum izin" olarak adlandırılan bu yeni politikalar ile geliştiricilerin sadece eklentilerinin çalışmasını sağlayacak izinleri almaları sağlanacak.
Bu yeni politikalar 2019 sonbaharının başında yürürlüğe girecek ve bir eklenti bu tarihten sonra yeni politikalara uymuyorsa, Google onu Chrome Web Mağazası'ndan kaldıracak. Şimdiye kadar geliştiriciler, en az izin kullanma konusunda şirket tarafından teşvik ediliyorlardı. Ancak son gelişmeden sonra artık bu durum bir zorunluluk haline gelecek.

https://developer.chrome.com/webstore/user_data_strobe Yorum Yaz
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sosisvesalam 1 hf. en beğenilen
Chrome'un kendisi güvenlik açığı.
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TetraYazilim 1 hf.
bilgisayarda varsın ama alternatif tarayıcı olarak 4. sıradasın.
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sosisvesalam 1 hf. en beğenilen
Chrome'un kendisi güvenlik açığı.
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