Google, Chrome eklentilerini daha güvenli bir hale getirecek

Chrome internet tarayıcısında birçok işimizi kolaylaştıran ve pratik hale getiren eklentiler mevcut. Fakat bunların ne kadar güvenli olduğu tartışmaya açık bir konu. İşte tam da bu noktada Google, Chrome Web Mağazası'nı daha güvenli bir hale getirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Gereksiz izinler alınamayacak

Chrome Web Mağazası'nda 180.000'den fazla eklenti var. Bazı eklentiler, kullanıcılardan uygun izinleri almadan kullanıcı verilerini topluyor. Bu durumu önlemek için Google dün, Chrome tarayıcı eklentileri için yeni gizlilik politikaları açıkladı. "Minimum izin" olarak adlandırılan bu yeni politikalar ile geliştiricilerin sadece eklentilerinin çalışmasını sağlayacak izinleri almaları sağlanacak.

https://developer.chrome.com/webstore/user_data_strobe

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Bu yeni politikalarbaşında yürürlüğe girecek ve bir eklenti bu tarihten sonrauymuyorsa, Google onu Chrome Web Mağazası'ndan. Şimdiye kadar geliştiriciler,konusunda şirket tarafındanediliyorlardı. Ancak son gelişmeden sonra artık bu durum birhaline gelecek.