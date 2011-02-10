Mercedes, bütün SLK modellerinde start-stop sistemini standart olarak sunacak

Dünyadaki otomobil sayısının ve şehirlerdeki trafik yoğunluğunun hızla artmasıyla, otomobiller trafikte hareketsiz kalınan zamanlarda da oldukça yakıt tüketmeye başladılar.Bunun farkında olan otomobil üreticileri start-stop (dur-kalk) sistemini geliştirdiler. Start-stop sistemi trafik yoğunluğundan dolayı durmuşken veya ışıklarda otomobilin motorunu durdurup yakıt tüketimini ve emisyonu yok eden çevreci bir sistem olarak ön plana çıkıyor.

Start-stop sistemini bazı modellerinde opsiyon olarak sunan Alman otomobil üreticisi Mercedes ilerleyen zamanlarda bu sistemi bütün modellerinde standart yapmayı hedefliyor. 2012 model yılı itibariyle, ilk olarak bütün SLK modellerinin start-stop sistemi ile donatılacağını açıklayan Mercedes, bu sayede SLK modelinin daha az yakıt tüketmesini ve daha düşük emisyon değerine sahip olmasını hedeflemiş. Amerika'da satılacak Mercedes SLK'ların ise start-stop sistemine sahip olmayacağı açıklandı.

Start-stop sistemine sahip SLK'ların yakıt tüketim değerleri ise;

--SLK 200 BlueEFFICIENCY: Ortalama yakıt tüketimi 6.1 litre/100 kilometre (Emisyon: 142 gram/kilometre)

--SLK 250 BlueEFFICIENCY: Ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre/100 kilometre .

--SLK 350 BlueEFFICIENCY: Ortalama yakıt tüketimi 7.1 litre/100 kilometre olarak açıklanmış.