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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes, bütün SLK modellerinde start-stop sistemini standart olarak sunacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,7b
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11
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Dünyadaki otomobil sayısının ve şehirlerdeki trafik yoğunluğunun hızla artmasıyla, otomobiller trafikte hareketsiz kalınan zamanlarda da oldukça yakıt tüketmeye başladılar.Bunun farkında olan otomobil üreticileri start-stop (dur-kalk) sistemini geliştirdiler. Start-stop sistemi trafik yoğunluğundan dolayı durmuşken veya ışıklarda otomobilin motorunu durdurup yakıt tüketimini ve emisyonu yok eden çevreci bir sistem olarak ön plana çıkıyor.

Start-stop sistemini bazı modellerinde opsiyon olarak sunan Alman otomobil üreticisi Mercedes ilerleyen zamanlarda bu sistemi bütün modellerinde standart yapmayı hedefliyor. 2012 model yılı itibariyle, ilk olarak bütün SLK modellerinin start-stop sistemi ile donatılacağını açıklayan Mercedes, bu sayede SLK modelinin daha az yakıt tüketmesini ve daha düşük emisyon değerine sahip olmasını hedeflemiş. Amerika'da satılacak Mercedes SLK'ların ise start-stop sistemine sahip olmayacağı açıklandı.

Start-stop sistemine sahip SLK'ların yakıt tüketim değerleri ise;

--SLK 200 BlueEFFICIENCY: Ortalama yakıt tüketimi 6.1 litre/100 kilometre (Emisyon: 142 gram/kilometre)

--SLK 250 BlueEFFICIENCY: Ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre/100 kilometre .

--SLK 350 BlueEFFICIENCY: Ortalama yakıt tüketimi 7.1 litre/100 kilometre olarak açıklanmış.


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fotifoti 8 yıl
90 sabitle gidersen anca tüketir :) şöyle biraz gazla bak bakalım ne yakıyor :)
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Seyfülislam 8 yıl

fotifoti

90 sabitle gidersen anca tüketir :) şöyle biraz gazla bak bakalım ne yakıyor :)


her araba gazlayınca yakar.

burda ön plana çıkarılmak istenen şey start stop sisteminin getirdiği yakıt ekonomisi.
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Volkanbaba 8 yıl
Güzelmiş çevreyi kirletmesinler
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HyperioИ 8 yıl

Duratorq





Dünyadaki otomobil sayısının ve şehirlerdeki trafik yoğunluğunun hızla artmasıyla, otomobiller trafikte hareketsiz kalınan zamanlarda da oldukça yakıt tüketmeye başladılar.Bunun farkında olan otomobil üreticileri start-stop sistemini geliştirdiler. Start-stop sistemi trafik yoğunluğundan dolayı durmuşken veya ışıklarda otomobili stop edip yakıt tüketimini ve emisyonu yok eden çevreci bir sistem olarak ön plana çıkıyor.



Start-stop sistemini bazı modellerinde opsiyon olarak sunan Alman otomobil üreticisi Mercedes ilerleyen zamanlarda bu sistemi bütün modellerinde standart yapmayı hedefliyor. 2012 model yılı itibariyle, ilk olarak bütün SLK modellerinin start-stop sistemi ile donatılacağını açıklayan Mercedes, bu sayede SLK modelinin daha az yakıt tüketmesini ve daha düşük emisyon değerine sahip olmasını hedeflemiş. Amerika'da satılacak Mercedes SLK'ların ise start-stop sistemine sahip olmayacağı açıklandı.



Start-stop sistemine sahip SLK'ların yakıt tüketim değerleri ise;



--SLK 200 BlueEFFICIENCY: Ortalama yakıt tüketimi 6.1 litre/100 kilometre (Emisyon: 142 gram/kilometre)



--SLK 250 BlueEFFICIENCY: Ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre/100 kilometre .



--SLK 200 BlueEFFICIENCY: Ortalama yakıt tüketimi 7.1 litre/100 kilometre olarak açıklanmış.





Şurayı anlamadım.
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Duratorq 8 yıl

HyperioИ

Şurayı anlamadım.



Haklısınız, düzeltildi.
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canvarol 8 yıl
700 TL lik bir teknolojinin opsiyon olarak sunulması ayıp olurdu isabet olmuş.
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funkmaster 8 yıl
Japonlar yapay ozon tabakasını ve oksijeni icat etse de şu aptal emisyon kanunlarından kurtulsak.
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