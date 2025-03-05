Mercedes GLC EV sahneye çıkıyor: Elektrikli SUV anlayışı yeniden şekillenebilir!

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Mercedes-Benz’in popüler SUV modeli GLC, tamamen elektrikli yeni nesliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Kış testleri sırasında görüntülenen GLC EV, markanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış ve modern bir tasarım anlayışıyla şekillendirilmiş durumda.

Yeni model, Mercedes’in MB.EA adlı özel elektrikli araç platformu üzerine inşa ediliyor. Bu altyapı, GLC EV’yi içten yanmalı ve hibrit versiyonlarından tamamen ayrıştırarak sıfırdan bir elektrikli otomobil olarak tasarlanmasını sağlıyor. Markanın açıklamalarına göre, bu yeni nesil GLC, menzil, şarj hızı ve verimlilik konusunda önemli bir sıçrama yapacak.

Batarya seçenekleri arasında, 320 kW üzerinde hızlı şarj desteği sunan üst seviye bir paket bulunacak. Bu sayede sadece 10 dakikalık şarj ile 162 mil (yaklaşık 260 km) menzil kazanmak mümkün olacak. 94.5 kWh kapasiteli bataryanın, WLTP normlarına göre 400 milin (yaklaşık 640 km) üzerinde bir menzil sunması beklenirken, ABD’deki EPA standartlarına göre bu mesafenin 300 mil (yaklaşık 480 km) civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Performans konusunda çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir sistem devreye giriyor. Prototip modelde yaklaşık 483 beygir gücü sunulurken, Porsche Taycan’da da kullanılan arka aksta iki vitesli bir şanzıman tercih ediliyor. Ayrıca, Disconnect Unit (DCU) teknolojisi sayesinde ön aks gerektiğinde devreden çıkarılabiliyor, böylece daha verimli bir sürüş sağlanıyor.

İç mekân henüz detaylı şekilde paylaşılmasa da, yeni GLC EV’nin Mercedes’in en güncel bilgi-eğlence sistemi MB.OS ile donatılacağı kesinleşmiş durumda. Üst donanımlarda LiDAR sensörü destekli Seviye 3 otonom sürüş teknolojisinin sunulması da planlanıyor.

Tasarım açısından bakıldığında, GLC EV’nin EQC modelinden daha modern ve aerodinamik bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Model, EQC’nin yerini alarak Mercedes’in elektrikli SUV segmentindeki iddiasını güçlendirecek.

Resmi tanıtımı Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda yapılacak olan GLC EV’nin, fiyatının mevcut GLC 350e 4MATIC PHEV modelinin 59.900 dolarlık seviyesinden biraz daha yüksek, yaklaşık 65.000 dolar civarında olması bekleniyor.

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Mercedes GLC EV sahneye çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı