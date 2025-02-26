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    Mercedes elektrikli modellerinde yeni bir dönem başlatıyor

    Elektrikli otomobil pazarındaki payını genişletmek ve rakiplerini geride bırakmak isteyen Alman otomotiv devi Mercedes, elektrikli otomobillerinde kullandığı isimlendirme stratejisini değiştiriyor.

    Mercedes elektrikli modellerinde yeni bir dönem başlatıyor Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz, elektrikli araçlarında kullandığı "EQ" adlandırmasını terk ediyor ve yeni modellerini doğrudan ana ürün gamına entegre etmeye hazırlanıyor. Şirket, bu değişiklikle elektrikli modelleri özel bir alt marka gibi değil, standart serisinin doğal bir uzantısı olarak sunmayı hedefliyor.

    Marka, "EQ" ismini ilk kez 2016'da konsept araçlarında kullanmış, ardından EQS, EQE, EQA gibi modellerle seri üretime taşımıştı. Ancak bu isimlendirme, alışılagelmiş Mercedes model adlarına aşina olan müşteriler için kafa karışıklığı yaratıyordu. Elektrikli araçlar arasındaki farkları yeterince vurgulamayan bu sistem, şirketin yeni stratejisiyle değişiyor.

    Bundan sonra Mercedes’in elektrikli modelleri, mevcut serilere entegre edilerek adlandırılacak. Örneğin, yeni nesil tamamen elektrikli G-Serisi, "G580 with EQ technology" olarak tanıtılacak. Plug-in hibrit modeller de "with EQ hybrid technology" ifadesiyle sunulacak. Bu adlandırma yöntemi, elektrikli araçları markanın genel kimliğiyle daha uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

    Bununla birlikte, Mercedes elektrikli modellerinde tasarım değişikliğine de gidiyor. 2025 model EQS’te sahte ızgara detayı gibi daha klasik unsurların öne çıkması planlanıyor. Ayrıca, mevcut elektrikli araçlarda görülen aşırı yuvarlak hatların yerine, daha belirgin çizgilere sahip yeni modellerin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Bu değişiklikler, Mercedes’in elektrikli araçlara yönelik stratejisinde önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. Şirket, yeni sistemle elektrikli mobiliteyi ana akım hale getirerek, müşterilerine daha tanıdık ve anlaşılır bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyor.

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